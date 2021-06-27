موعد مباراة منتخب البرتغال وبلجيكا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي حامل اللقب السابق منتخب البرتغال أمام منافسه منتخب بلجيكا في مباراة مثيرة وحاسمة لكلا المنتخبين مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات كأس أمم أوروبا ” اليورو 2020″ على أرض ملعب “لا كارتوخا” في دولة إسبانيا.

موعد منتخب البرتغال وبلجيكا

وستقام المباراة بين منتخب البرتغال ونظيره بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

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وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

La Cartuja, vemo-nos amanhã! 😎 A Seleção já treinou no palco dos 𝗼𝗶𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀! #VamosComTudo pic.twitter.com/o7OjBCb5Ue — Portugal (@selecaoportugal) June 26, 2021

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين كلا المنتخبين على شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تشكيلة منتخب البرتغال

ومن المتوقع أن يدخل مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس” 66 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة وقوية أمام منافسه منتخب بلجيكا، فسيكون في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

وفي خط دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بيبي، روبن دياس، جواو كانسيلو، نونو مينديز، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، برناردو سيلفا، ريناتو سانشيز.

وفي هجوم الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، جواو فيليكس.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيلعب المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز” 47 عامًا أمام منافسه حامل اللقب السابق منتخب البرتغال، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

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