ليفربول ينوي ضم مبابي براتب خيالي .. كم سيدفع ؟!

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ليفربول الإنجليزي إلى سكة المفاوضات مع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا المهاجم في فريق باريس سان جيرمان، الذي بات في الآونة الأخيرة حديث وسائل الإعلام في ظل التكهنات حول مصيره مع الفريق الباريسي.

مبابي وتفاصيل عرض ليفربول

وقال الصحفي الإيطالي ” رودي جاليتي” العامل في شبكة قنوات “Sport Italia” الإيطالية، أن نادي ليفربول ينوي تقديم عرض براتب خيالي إلى النجم الفرنسي مبابي من أجل ضمه إلى صفوف تشكيلة فريق “الريدز” خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

"موندو ديبورتيفو" 📰 🔴 ليفربول يستغل اهتمام سان جيرمان بمحمد صلاح ويزاحم ريال مدريد على ضم مبابي pic.twitter.com/Hg92Rsfvfx — kora11.com (@kora11) June 25, 2021

وفي ذات السياق أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها، عن استفسار إدارة نادي فريق ليفربول من باريس سان جيرمان عن وضع اللاعب كيليان مبابي وإمكانية رحيله.

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وأضحت الصحيفة، أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى إلى ضم مهاجم جديد إلى صفوف الفريق في ظل تراجع مستوى الفريق على صعيد الأهداف الموسم المنصرم.

وأكد الصحفي الإيطالي “جاليتي”، أن الصفقة من المحتمل أن تتخطى مبلغ 100 مليون قد يدفعها نادي ليفربول جراء ضم مبابي من باريس سان جيرمان.

مبابي ليس للبيع

وقال رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن مصير اللاعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في تصريح له في وقت سابق، قائلاً: ” مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان وتمديد عقده في الطريق الصحيح، وهو لن يرحل نحن لن نبيعه أبدًا، وهو لن يغادر مجانًا أبدًا”.

ريال مدريد سيقدم عرضاً لضم مبابي بشكل رسمي بعد يورو 2020 وفقاً لماركا. 🤯 النادي الملكي يثق أن باريس سيبيع اللاعب مضطراً في ظل انتهاء عقده في 2022، حتى لا يخسره مجاناً بعد أشهر. 🔥 pic.twitter.com/V02rI3paYb — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 25, 2021

وقد حث الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال زيارة له لمعسكر تدريب منتخب فرنسا المشارك في بطولة ” اليورو 2020″، اللاعب كيليان مبابي 22 عامًا على اللعب في الدوري الفرنسي والبقاء في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

رغبة ريال مدريد

وأشارت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد تضع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” ضمن أهدافها للتعاقد معه، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق الملكي قد لا يجعله مبلغ 100 مليون يورو أو أكثر من ذلك في الوقت الحالي.

Cuatro | ريال مدريد سينتظر حتى أغسطس من أجل معرفة مبيعات الفريق للتوقيع مع مبابي خلال الفترة القادمة وسيسعى لبيع كل من سيبايوس ودياز ويوفيتش وأودريوزولا وكما سيستفيد من أموال بيع فاران من أجل تمويل صفقة مبابي. pic.twitter.com/FQxvZr3z6S — Insider Real (@RMCFarab) June 25, 2021

وكشفت التقارير، أن ريال مدريد قد يقدم عرض إلى نادي باريس سان جيرمان صفقة تقدر 75 مليون يورو، إلى جانب اللاعب الفرنسي رافائييل فاران من أجل الحصول على المهاجم كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2022، وحتى الآن لم يتوصل الفرنسي لاتفاق مع باريس سان جيرمان مع رغبة اللاعب في الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية وتمسك النادي الباريسي به.

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