ليفربول ينوي تقديم عرض للحصول على اللاعب مبابي
ليفربول ينوي تقديم عرض للحصول على اللاعب مبابي
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ليفربول ينوي ضم مبابي براتب خيالي .. كم سيدفع ؟!

كتب وطن
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كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ليفربول الإنجليزي إلى سكة المفاوضات مع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا المهاجم في فريق باريس سان جيرمان، الذي بات في الآونة الأخيرة حديث وسائل الإعلام في ظل التكهنات حول مصيره مع الفريق الباريسي.

 مبابي وتفاصيل عرض ليفربول

وقال الصحفي الإيطالي ” رودي جاليتي” العامل في شبكة قنوات “Sport Italia” الإيطالية، أن نادي ليفربول ينوي تقديم عرض براتب خيالي إلى النجم الفرنسي مبابي من أجل ضمه إلى صفوف تشكيلة فريق “الريدز” خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي ذات السياق أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها، عن استفسار إدارة نادي فريق ليفربول من باريس سان جيرمان عن وضع اللاعب كيليان مبابي وإمكانية رحيله.

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وأضحت الصحيفة، أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى إلى ضم مهاجم جديد إلى صفوف الفريق في ظل تراجع مستوى الفريق على صعيد الأهداف الموسم المنصرم.

وأكد الصحفي الإيطالي “جاليتي”، أن الصفقة من المحتمل أن تتخطى مبلغ 100 مليون قد يدفعها نادي ليفربول جراء ضم مبابي من باريس سان جيرمان.

مبابي ليس للبيع

وقال رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن مصير اللاعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في تصريح له في وقت سابق، قائلاً: ” مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان وتمديد عقده في الطريق الصحيح، وهو لن يرحل نحن لن نبيعه أبدًا، وهو لن يغادر مجانًا أبدًا”.

وقد حث الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال زيارة له لمعسكر تدريب منتخب فرنسا المشارك في بطولة ” اليورو 2020″، اللاعب كيليان مبابي 22 عامًا على اللعب في الدوري الفرنسي والبقاء في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

رغبة ريال مدريد

وأشارت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد تضع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” ضمن أهدافها للتعاقد معه، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق الملكي قد لا يجعله مبلغ 100 مليون يورو أو أكثر من ذلك في الوقت الحالي.

وكشفت التقارير، أن ريال مدريد قد يقدم عرض إلى نادي باريس سان جيرمان صفقة تقدر 75 مليون يورو، إلى جانب اللاعب الفرنسي رافائييل فاران من أجل الحصول على المهاجم كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2022، وحتى الآن لم يتوصل الفرنسي لاتفاق مع باريس سان جيرمان مع رغبة اللاعب في الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية وتمسك النادي الباريسي به.

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