دنيا بطمة تثير غضب المغاربة بصورتها الجريئة التي نشرتها (شاهد)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، موجة جدل واسعة بعد نشرها صور حديثة لها ظهرت فيها بشكل جريء.

ونشرت دنيا بطمة صورة لها عبر حسابها بانستغرام، ظهرت فيها بمايوه أسود جريء داخل حمام سباحة، كشف جسدها بشكل فاضح.

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الفنانة المغربية دنيا بطمة

وعرضت هذه الصورة الفنانة المغربية لانتقادات وهجوم واسع من قبل متابعيها، وكتبت ناشطة باسم أمينة:”هاد التصاور خليهم غي لراجلك اويلي شنو هادشي”

فيما كتبت ناشطة أخرى:”من النساء يعلمن أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها ومع ذلك يتبرجن تبرج الجاهلية”

ودون ناشط:”أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملي وصلات بك الدرجة التصوير بالمايو راه لاحول ولا قوة بالله اللهم الطف وأستر عوراتنا يارب”

دنيا بطمة ترقص مع صديقاتها وزوجها

ويشار إلى أنه قبل أيام احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مع زوجها محمد الترك بحفل عيد ميلاد ابنتهما (غزل)، شارك فيه أصدقاؤها وصديقاتها وفرقة فنيّة مغربيّة.

ونشرت دنيا بطمة عبر خاصية الستوري في (انستغرام)، فيديوهات من الحفل، وبدت في قمة السعادة خلال الحفل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني مع طفلتها والحضور .

ومجدداً وجّه الجمهور انتقادات للفنانة المغربية بسبب تغيّر شكلها نتيجة عمليات التجميل.

وكانت الفنانة المغربية ظهرت قبل ايام في وصلة رقص خلال احتفال بشهر عسل شقيقتها ابتسام بطمة وزوجها اليوتيوبر فؤاد قبيبو.

ونشرت دنيا بطمة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزائد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميل.

وكانت نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة.

مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

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