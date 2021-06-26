خطيبة محرز الشقراء “تايلور” تقع ضحية مشاجرة في اليونان .. ماذا حدث؟!

كشفت عارضة الأزياء “تايلور وارد” 23 عامًا خطيبة النجم الجزائري الدولي رياض محرز مهاجم نادي مانشستر سيتي، تفاصيل الشجار الغير المتوقع التي تسببت في تعكير إجازتها التي تقضيها برفقة محرز وعائلتها في جزيرة ميكونوس اليونانية.

تايلور والمشاجرة

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية، بأن الهجوم المزعوم والغير مبرر، حيث كانت خطيبة رياض محرز “تايلور وارد” برفقة أفراد عائلتها محاصرين داخل متجر، حيث انتهى بهم المطاف أنهم متورطين في الحادث العنيف.

وقد زعمت البريطانية “تايلور”، أن أحد أفراد عائلتها تعرض للكمات بشكل متكرر في الوجه، كما وألقيت عليه أواني نباتات خلال المشاجرة مع بعض الفتيات “جياع الشهرة” على حد وصفها.

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وشاركت عارضة الأزياء مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، حيث قامت فتاة برمي أشياء نحوهم بغضب، التي ادعت فيما بعد أن هاتفها قد سرق وأنها عانت من إصابة في عينها خلال المشاجرة.

تايلور وتفاصيل الحادث

ونشرت خطيبة محرز “تايلور”، قائلةً: ” لن أتحدث بعد الآن عن هذا الموقف المثير للشفقة وأمنح هؤلاء الفتيات الدقائق الخمس من الشهرة التي يبحثون عنها”.

وأردفت، ” هذا تلفيق كامل، أنا وعائلتي كنا نقضي ليلة جميلة، وجاءت عدد من الفتيات اللاتي يفترض أنهن لا يعرفننا إلى المتجر لتصويرنا، وطلبنا منهم التوقف عن ذلك”.

مشاجرة غير منتظرة تعكر صفو إجازة رياض محرز وخطيبته. 👀 لكمات قوية في الوجه، وتكسير أواني نباتات! 😳 حصار في متجر وحادث عنيف! 🤔 خطيبة محرز: "لدي الدليل بالكامل مصور فيديو، وسأتوجه إلى الشرطة" 🚔 — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 26, 2021

وأضافت تايلور، ” أن إحدى الفتيات اقتربت منا وجلست وسط مجموعتنا تريد أن تبحث عن قتال ومشاجرة، رافضة التحرك من المكان، بينما كان أصدقاؤها يقفون ويصورون المشهد، وقد طلبنا منها المغادرة لكنها لم تفعل وبدأت في الصراخ، لتقوم بعدها بضرب أحد أفراد عائلتي بعدد من اللكمات”.

التوقف عن التصوير

واستكملت، “وبدأ بعدها في إلقاء أواني النباتات وأشياء أخرى داخل المتجر اتجاهنا، ثم غادرنا المتجر وتبعونا إلى الشارع ولم يتوقفوا عن الصراخ علينا أو التصوير، فذهبت لها وطلبت منها التوقف عن التصوير، لكنها لم تستجيب لذلك”.

📸| رياض محرز عبر انستغرام، بعد إعلان خطوبته رسمياً من تايلور وارد: " سعيد جداً من اجل كل شيء، أنتي الأفضل، وأنتي الّتي احتاج أن تكون في حياتي الى الأبد❤️❤️❤️❤️ ". pic.twitter.com/ow5hXp07Si — Insider City (@InsiderCity_Ar) June 22, 2021

وختمت تايلور، “أنها لديها فيديو كامل للحادثة، وستقوم بتقديم ذلك إلى الشرطة من التعرف عليهم وتقديم شكوى ضدهم”.

ومن الجدير بالذكر، بأن عارضة الأزياء البريطانية “تايلور وارد” قد أعلنت بشكل رسمي الخطوبة من النجم الجزائري الدولي رياض محرز، خلال إجازة يقضيها اللاعب برفقة عائلة تايلور في دولة اليونان.

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