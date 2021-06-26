شركة “إيكيا” تستغل واقعة رونالدو مع كوكاكولا وتصنع عبوة ماء تحمل اسمه

أثارت لقطة استبدال قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو 36 عامًا زجاجتي كوكا كولا بالماء، خلال مؤتمر صحافي في إطار منافسات بطولة “اليورو 2020″، الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام العالمية، مما جعل شركة “إيكيا” العالمية تتبني موقف رونالدو من المشروبات الغازية.

شركة إيكيا ورونالدو

وبعد أيام على تلك الواقعة، قامت شركة “إيكيا” السويدية باستغلال حادثة رونالدو مع شركة كوكاكولا الخاصة بصنع المشروبات الغازية، من أجل صناعة عبوة ماء زجاجية تحمل اسم “كريستيانو”.

وغردت شركة “إيكيا” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر صورة بصورة عبوة الماء الزجاجية التي تحمل اسم النجم البرتغالي “كريستيانو”، قائلة: ” اشربوا الماء”.

اقرأ المزيد: موعد مباراة منتخب إيطاليا والنمسا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

وهي تلك العبارة التي قالها اللاعب كريستيانو حينما قام بإبعاد زجاجتي الكوكاكولا من أمامه خلال المؤتمر الصحافي، وحمل عبوة ماء، قائلاً: ” أشربوا الماء وحافظوا على صحة أجسامكم .. “، وبينت شركة “إيكيا” أن ثمن الزجاجة التي يمكن إعادة استخدامها من جديد يبلغ 1.99 دولارًا

خسائر كوكاكولا بعد حركة رونالدو

وأشارت تقارير صحفية، بأن تصرف النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مع شركة كوكاكولا، أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لعملاق المشروبات الغازية في العالم إلى أكثر من 3 مليارات يورو.

شركة إيكيا تطلق زجاجة مياه جديدة تحت اسم كريستيانو بعد أن قام بإزالة زجاجات مياه غازية من المنطقة المجاورة له واستبدالها بالمياه خلال مؤتمر صحافي. – التوقيت المناسب للاستثمار . | #EURO2020 pic.twitter.com/GVpBQ7lUCj — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) June 22, 2021

لكن استغلال شركة “إيكيا” لموقف رونالدو وتبني تصرفه، سيجلب لها الأموال والأرباح الضخمة بعد تسويق عبوة الماء التي تحمل اسم “كريستيانو” في الأسواق العالمية.

رونالدو والأرقام القياسية

وفي سياق آخر، سجل قائد المنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” أول هدفين خلال مسيرته التاريخية مع منتخب بلاده في شباك مرمى منتخب فرنسا في المباراة السابعة ضد الديوك الفرنسي.

وقد رفع رصيد أهدافه في بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو 2020″ إلى خمسة أهداف في المسابقة والرابع عشر في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

واستطاع صاروخ ماديرا بقميص منتخب بلاده (البرتغال)، من معادلة الهداف التاريخي وأسطورة كرة القدم الإيرانية المعتزل علي دائي الذي وصل إلى 109 هدفًا، في عدد الأهداف المسجلة على مستوى المشاركات الدولية في كافة المسابقات والبطولات.

وأصبح بذلك رونالدو أول لاعب في تاريخ القارة الأوروبية من تسجيل إلى أكثر من 20 هدفًا، في نهايات البطولات والمسابقات الكبرى مع منتخب البرتغال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك