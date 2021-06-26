انقذوا مستشفى صحار.. أعداد المصابين بفيروس كورونا تفوق التوقعات وتنذر بكارثة

أشعلت الأزمة الصحية التي يمر بها مستشفى صحار بسلطنة عمان، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر الزيادة المفرطة في عدد حالات المصابين بفيروس كورونا، مما اضطر المستشفى لتحويل جزء من خدماتها للمؤسسات الصحية الخاصة.

وقبل عدة أيام، أعلن مستشفى صحار بأن سيقوم بتحويل بعض العمليات الجراحية للمؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة تحت إشراف المستشفى، وأنه سيقوم بالتواصل مع المرضى بهذا الشأن.

انقذوا مستشفى صحار

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا هاشتاق ” #انقذوا_مستشفي_صحار”، مطالبين بضرورة العمل على توفير الخدمات الصحية اللازمة والمرافق من أجمل استمرار عمل المستشفى وتقديمه الخدمات اللازمة لأهالي صحار.

وحسب النشطاء، فإن مستشفى صحار بدأ يفقد السيطرة نتيجة زيادة اعداد المصابين بعد تفشي فيروس كورونا، وأنه يتوجب على وزارة الصحة العمانية التدخل بأسرع وقت حتى لا نفقد السيطرة كاملة، مطالبين بنشر المستشفيات الميدانية في كل محافظة.

مستشفى صحار بدا يفقد السيطرة و ربما من بعده مستشفيات أخرى على وزارة الصحة التدخل ب اسرع وقت حتى لا نفقد السيطرة كاملة و العمل على انشاء مستشفيات ميدانية ف كل محافظة و استدعى الطواقم الطبية المتقاعده و طلبة الكوادر الطبية اخر سنة

ما زال الحل بأيدينا 💔#انقذوا_مستشفى_صحار pic.twitter.com/vkr6nQ3vo5 — 💉. 𝓐𝓑.™ (@ab7du7) June 26, 2021

الإعلامي نصر البوسعيدي، قال وفق ما رصدته “وطن”: “لطفك يا الله، صحار مثال مبين للوضع المرعب الذي يحدث في عمان والطواقم الطبية منهكة للغاية! وغرف العناية محدودة! والإصابات والوفيات كارثية بمعنى الكلمة!”.

وأضاف البوسعيدي: “لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمتك يا الله، أنقذوا مستشفى صحار بالمشفى الميداني فنحن فعلا لم نستعد جيداً للأسوأ رغم المؤشرات”.

لطفك يا الله..#صحار مثال مبين للوضع المرعب الذي يحدث في #عُمان..

الطواقم الطبية منهكة للغاية!

وغرف العناية محدودة!

والإصابات والوفيات كارثية بمعنى الكلمة!

لا حول ولا قوة إلا بالله؛

رحمتك يا الله..#انقذوا_مستشفي_صحار بالمشفى الميداني!

فنحن فعلا لم نستعد جيدا للأسوء رغم المؤشرات! pic.twitter.com/HW9xxLWqAq — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 26, 2021

وقال إبراهيم الجهضمي: “كلمة الفصل للجنة العليا لأن لديها الأرقام الصحيحة فإن كان الوضع يحتاج إلى مستشفى ميداني فلن تتهاون الحكومة أبدا في عمله”.

وأضاف: “أيضاً لا يمكن أن نرمي اللوم على اللجنة العليا وادارتها للأزمة ونترك التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا ننسى أيضاً أيام التجمعات”.

كلمة الفصل للجنة العليا لأن لديها الأرقام الصحيحة فإن كان الوضع يحتاج إلى مستشفى ميداني فلن تتهاون الحكومة أبدا في عمله

أيضاً لا يمكن أن نرمي اللوم على اللجنة العليا وادارتها للأزمة ونترك التهاون وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ولا ننسى أيضاً أيام التجمعات#انقذوا_مستشفي_صحار — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) June 26, 2021

وقالت رحمه النبهاني: “معالي وزير الصحة الموقر طلاب المدارس في اجازة لما لا يتم التخطيط باستهدافهم باللقاح حالا عن طريق مدارسهم وتستطيع وزارة الصحة اعطائهم الجرعتين وبالتالي انتظامهم غدا بالمدارس وهذا يعد نقلة نوعية لان الشباب هم عماد الوطن”.

معالي وزير الصحة الموقر طلاب المدارس في اجازة لما لا يتم التخطيط باستهدافهم باللقاح حالا عن طريق مدارسهم وتستطيع وزارة الصحة اعطائهم الجرعتين وبالتالي انتظامهم غدا بالمدارس وهذا يعد نقلة نوعية لان الشباب هم عماد الوطن.#بإلتزامنا_نحمي_عمان #انقذوا_مستشفي_صحار #صباح_Iلخير pic.twitter.com/DdZgl9HwmO — رحمه النبهاني (@rahma_alnabhani) June 26, 2021

وعلق بدر محمد بالقول: “الوضع الصحي المتدهور ليس سوى نتيجة تلقائية لتراكمات الترهل الحكومي على مدى عقدين من الزمان”.

وأضاف: “فالمستشفيات كانت تبنى على مساحات أفقية هائلة مع ممرات ضخمة وجنائن مصفوفة وكأنها فنادق 5نجوم مما يؤدي أيضا لمضاعفة مصاريف الكهرباء والمياه والصيانة والعمال أيضا!”.

الوضع الصحي المتدهور ليس سوى نتيجة تلقائية لتراكمات الترهل الحكومي على مدى عقدين من الزمان. فالمستشفيات كانت تبنى على مساحات أفقية هائلة مع ممرات ضخمة وجنائن مصفوفة وكأنها فنادق 5نجوم ممايؤدي أيضا لمضاعفة مصاريف الكهرباء والمياه والصيانة والعمال أيضا!

..يتبع#أنقذوا_مستشفى_صحار pic.twitter.com/oRFKCxfKqN — بدر محمد (@badr_mashari) June 26, 2021

الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي، قال: “الوقت حان فعلا لإنشاء مستشفيات ميدانية لمعالجة مرضى الجائحة في بعض المحافظات”.

وأضاف: “قبل أيام لم يتوفر سرير لمريضه من سناو في مستشفى إبراء وتم تحويلها إلى مستشفى عبري”.

وتابع: “الاستعانة بخبرات قوات السلطان المسلحة الطبية في هذا المجال سوف يسهم في إنجاح هذه المستشفيات”.

الوقت حان فعلا لإنشاء مستشفيات ميدانية لمعالجة مرضى الجائحة في بعض المحافظات.

قبل أيام لم يتوفر سرير لمريضه من سناو في مستشفى إبراء وتم تحويلها إلى مستشفى عبري.

الإستعانة بخبرات قوات السلطان المسلحه الطبية في هذا المجال سوف يسهم في إنجاح هذه المستشفيات.

#انقذوا_مستشفي_صحار — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) June 26, 2021

أما خليفة الحامدي، فعلق قائلاً: “الوضع في مستشفى صحار مُخيف جداً! سيارات الإسعاف تتوالى ما بين مصاب وآخر توفاه الله هُنا ندرك جميعاً حجم الخطر الذي نعيشه”.

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وأضاف: “لذلك “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” يجب على كل فرد منا اتخاذ قرار حازم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، لطفك ورحمتك يا رب”.

الوضع في مستشفى صحار مُخيف جداً ! سيارات الإسعاف تتوالى مابين مصاب و آخر توفاه الله هُنا ندرك جميعاً حجم الخطر الذي نعيشه، لذلك "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" يجب على كل فرد منا إتخاذ قرار حازم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، لطفك ورحمتك يارب .#انقذوا_مستشفى_صحار pic.twitter.com/K4Ep776373 — خليفة الحامدي (@sUlvczizQBmfLtz) June 25, 2021

ريم السعيدي، قالت: “استغلوا الجامعات الخاصة الموجودة في صحار، من وجهة نظري جامعة صحار خصيصاً المباني الحديثة مناسبة جداً لتحويلها إلى قسم مرضى (كوفيد 19) من ناحية تقسيم القاعات ودورات المياه وغيره”.

استغلوا الجامعات الخاصة الموجودة في صحار

من وجهة نظري جامعة صحار خصيصاً المباني الحديثة مناسبة جداً لتحويلها إلى قسم مرضى ( كوفيد 19 ) من ناحية تقسيم القاعات ودورات المياة وغيره #انقذوا_مستشفي_صحار pic.twitter.com/MXDJPzE5Af — ريم السعيدي 🇴🇲 (@RORO_Omani) June 25, 2021

العناية المركزة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العُمانية، أن نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة بمرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى السلطنة قد بلغت 97%.

وأوضحت الوزارة، في إحصائية صادرة عن مركز إدارة الحالات الطارئة، أن إجمالي حالات مرضى كوفيد-19 بلغ ما نسبته 97% في العناية المركزة، ما يقدر بـ 272 حالة.

وأفادت الإحصائية بأن مستشفى صحار سجل أعلى نسبة إشغال، حيث بلغت 143%، يليه مستشفى نزوى بنسبة 138%، مقارنة بمستشفى القوات المسلحة في صلالة الذي سجل 0% نسبة إشغال للأسرّة.

في حين أشارت الإحصائية إلى أن المستشفى السلطاني سجل أعلى عدد لمرضى كورونا في العناية المركزة، بـ 52 حالة على جهاز التنفس الاصطناعي، و6 حالات بدون تنفس اصطناعي، يليه مستشفى خولة بـ 23 حالة على جهاز التنفس الاصطناعي، و5 حالات بدون تنفس اصطناعي.

وذكرت الوزارة أن عدد المحصنين ضد فيروس كورونا في السلطنة بلغ 335.866 شخصاً منذ بدء إطلاق حملة التطعيم الوطنية في البلاد.

وبلغت نسبة الملقحين في عموم السلطنة إلى إجمالي عدد السكان حوالي 9.3%، منهم الملقحون بجرعة واحدة بنسبة 57%، ونسبة المحصنين منهم بجرعتين من إجمالي المطعمين 43%.

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