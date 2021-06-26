القرضاوي يوضح حكم الشرع في قرار السلطات السعودية السماح للمرأة بالحج دون محرم

أوضح الدكتور يوسف القرضاوي، الداعية البارز والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حكم الشرع في القرار المستحدث الذي أصدرته السلطات السعودية مؤخرا بشأن السماح للمرأة بالحج دون محرم.

والجديد في موسم الحج لهذا العام هو إتاحة أداء فريضة الحج للنساء من دون محرم، وهو ما يعد أحدث قرار في سلسلة القرارات التي توصف بالإصلاحية التي اتخذتها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة.

وقال القرضاوي في رده على سؤال جائه على موقعه بخصوص هذا القرار الجديد، إنه أمر جائز ويؤيده الشرع ولا شيء فيه.

يوسف القرضاوي يتحدث عن الحج

واستدل الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على قوله بجواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات”، بما رواه البخاري في صحيحه أن “عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن.”

وتابع موضحا:” فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. وهذا يعتبر إجماعا”.

وأضاف القرضاوي مستزيدا في الأدلة:”ثانيا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع مناره في الأرض. فكان مما قال: ’يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله… الخ‘.”

وأوضح:”وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضا، لأنه سيق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه”.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت أن الراغبات في الحج ممن بادرن إلى التسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام لا يمكنهن إضافة الخال أو العم كمحرم.

إذ لا يتاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة على المنصّة (أب، أخ، زوج، ابن)، معلّلة ذلك بإمكانية ربط بياناتهم مع مقدّمة الطلب.

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وإذا سجلت المرأة رغبتها في الحج من دون محرم، ورغبتها بالتعديل لاحقاً وإضافة محرم مسجّل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن للراغبة الإضافة وتعديل بيانات المحرم عند ظهور نتائج المقبولين في الحج أي يوم الجمعة (25 يونيو)، إذ سيعلن يومها التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج.

وحددت الوزارة سابقاً مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

بالإضافة إلى إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل الدولة والمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم مع عصبة من النساء.

أكثر من نصف مليون مسجّل على منصّة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الالكتروني لموسم الحج لهذا العام، وقالت إن المرحلة الثانية لإعلان نتائج المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج والتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم الجمعة (25 يونيو/حزيران).

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية فإن عدد المسجلين على المنصّة الإلكترونية بلغ 558,270؛ و59 بالمئة منهم ذكور، في حين بلغت نسبة الإناث 41 بالمئة وينتمين لأكثر من 150 جنسية.

وحتى الآن قامت المملكة حتى بتطعيم أكثر من 70% تقريباً من إجمالي عدد سكانها البالغين.

مستخدمة اللقاحات المعتمدة لديها وهي فايزر/بايونتيك، أسترازينيكا، موديرنا وجونسون أند جونسون.

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