يوسف علاونة يهاجم الفلسطينيين ويزعم احتلالهم الضفة الغربية وقطاع غزة! (فيديو)

شن الكاتب الأردني يوسف علاونة، هجوماً على الفلسطينيين واصفاً وجودهم في الأراضي الفلسطينية “احتلال”.

واعتبر يوسف علاونة، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية أهون وأسهل من “الاحتلال الفلسطيني”، وفق تعبيره.

وأضاف علاونة: “يوجد احتلال فلسطيني للأراضي الفلسطينية، حماس تحتل جزء والسلطة تحتل جزء والإسرائيليين أشرف من حماس وأشرف من السلطة الفلسطينية”.

المتحدث الرسمي باسم محمد دحلان من مقر اقامته في #الامارات pic.twitter.com/mnktQeinn5 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 24, 2021

ووصف الإعلامي الفلسطيني جمال ريان، يوسف علاونة بالمتحدث الرسمي باسم محمد دحلان.

هجوم يوسف علاونة يثير موجة غضب واسعة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تصريحات يوسف علاونة، معبرين عن سخطهم لمواقف الكاتب الأردني التي تأتي انسجاماً مع رؤية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال أحدهم: “حينما يكون الاحتلال أشرف من حماس فلما يسعى محمد دحلان لتولي السلطة الفلسطينية لمقاومة حماس والتعاون الكامل مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف: “ماذا تتوقعون يا سادة من الذراع الأيمن لشيطان العرب محمد بن زايد، يتولى الله فلسطين وشعبها برحمته”.

حينما يكون الإحتلال أشرف من حماس

فلما يسعى محمد دحلان لتولي السلطة الفلسطينية لمقاومة حماس والتعاون الكامل مع الكيان الصهيوني

ماذا تتوقعون يا سادة من الذراع الأيمن لشيطان العرب محمد بن زايد

يتولى الله فلسطين وشعبها برحمته https://t.co/wKn466z4b5 — Abuanas (@Abuanasmohamed) June 24, 2021

ورد عليه رفعت الجعفري قائلاً: “بل هو المتحدث الرسمي لأنظمة العار والخذلان وسقط المتاع حكام العرب من المحيط للخليج”.

بل هو المتجدث الرسمي لأنظمة العار والخذلان وسقط المتاع حكام العرب من المحيط للخليج https://t.co/LpDzj4C8E1 — رفعت سلطان الجعفري (@refaatsultaan) June 24, 2021

وقال آخر: ” لو تبطل تنبح وتاكل هوى مش اشرف الك يا بلا شرف ودين واخلاق”.

لو تبطل تنبح وتاكل هوى مش اشرف الك يا بلا شرف ودين واخلاق https://t.co/fXASFlR9Il — baria (@baria24535395) June 24, 2021

وعلق آخر: “هذا الكائن الذي يدعى يوسف علاونة لا يمثل اي شيء وليس له إي أهمية تذكر كلامه ومواضيعه كلها سخيفه ولكن إذا أردت أن ترى كائن [ديوث مرتزق] فإن يوسف علاونة يحمل هذا اللقب عن جدارة واستحقاق يطعن في فلسطين والقضية من اجل حفنة من الأموال ومن أجل إقامة”.

هذا الكائن الذي يدعى يوسف علاونة لا يمثل اي شيء وليس له إي أهمية تذكر كلامه ومواضيعه كلها سخيفه ولكن إذا أردت أن ترى كائن [ديوث مرتزق] فإن يوسف علاونة يحمل هذا اللقب عن جدارة واستحقاق يطعن في فلسطين والقضية من اجل حفنة من الأموال ومن أجل إقامة — JON MARSHAL (@jonmarshaljr) June 25, 2021

تحذير لحماس من الإمارات

وفي وقت سابق، حذر ناشط قطري، حركة حماس من سيارات الإسعاف التي قدمتها دولة الإمارات لقطاع غزة قبل عدة أيام، وذلك بمزاعم دعم القطاع الصحي بغزة.

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وقال الناشط القطري “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”: ” أنصح الأمن التابع لسلطة حماس الأمنية بتفتيش سيارة الإسعاف الإماراتية”.

تحذير ..

انصح الامن التابع لسلطة حماس الامنيه

بتفتيش سيارة الاسعااااف الامارااااتيه

قد .. تكون فيها اجهزة تحديد مواقع او تجسس

النظام الاماراتي لايؤتمن .. نهائيا" .. https://t.co/XPSC4vnRF8 — بوغانم (@bughanim73_q) June 22, 2021

وأضاف “بوغانم”: “قد تكون فيها أجهزة تحديد مواقع أو تجسس، النظام الإماراتي لا يؤتمن نهائياً”.

سيارات إسعاف إماراتية

وكان الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، نشر صور الإسعافات التي وصلت إلى قطاع غزة.

وعلق عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها (وطن)، ( 20 سيارة اسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية من الإمارات إلى قطاع غزة).

التفاصيل كاملة

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الحكومة أرسلت، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ ومعدات الأمن والسلامة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وجاء ذلك، بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تجارية وعسكرية وسيبرانية وصحية مع دولة الاحتلال تصل إلى مليارات الدولارات.

وقالت الوكالة إن هذه السيارات قُدمت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع.

وتزعم الإمارات أنها تسعى “دائما نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف”.

وقالت إنها أرسلت 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال يونيو الجاري، وأنها كانت قد أرسلت 808 أطنان لمساعدة أبناء غزة خلال يناير الماضي.

أموال طائلة للإسرائيليين

ومقابل هذه المساعدات، وقعت الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع التطبيع بين الجانبين في سبتمبر الماضي، 8 اتفاقيات رئيسية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة.

وستدر تلك الاتفاقيات على الإسرائيليين أموالاً طائلة، حيث يتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 6.5 مليار دولار خلال سنوات قليلة.

وكانت الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد خلقت تراجعا كبيراً في الجانب التجاري.

حيث شكى تجار إسرائيليون من فتور تجاري في الإمارات والبحرين إبان الحرب الأخيرة، وهو ما عده محللون استفتاءً يكشف رفض المواطن الخليجي للتطبيع.

يشار إلى أن آخر اتفاقية إماراتية إسرائيلية وقعت صباح الإثنين، بين قناة آي24 نيوز الإسرائيلية وبين مؤسسة دبي للإعلام، حيث فتحت الإمارات مكتباً للقناة على أراضيها.

ومن المتوقع أن يصل وزير خارجية الاحتلال الجديد يائير لابيد إلى أبو ظبي يوم الثلاثاء 29 يونيو، لافتتاح سفارة وقنصلية بلاده في أبوظبي ودبي، وتوقيع اتفاقيات جديدة.

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