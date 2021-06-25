“ميدل إيست آي”: مقتل نزار بنات .. على العالم أن يكف عن تمكين جرائم السلطة

في أعقاب ما يبدو أنه اغتيال ناشط فلسطيني ومنتقد للسلطة الفلسطينية، نزار بنات، بدوافع سياسية، سارع الفاعلون الدوليون إلى إصدار بيانات إدانة.

لقد كانت ممارسة نهائية للنفاق والنفاق، حيث رعت هذه الجهات الفاعلة نفسها – مالياً وسياسياً – الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي اعتقلت وقتلت بنات.

في الواقع، استثمرت هذه الجهات الفاعلة مليارات الدولارات في مشروع السلطة الفلسطينية لإصلاح قطاع الأمن، ورعت عملية تهدف إلى تمكين المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية ، وإضفاء الطابع المهني على الاستبداد وتجريم المقاومة.

في أعقاب مقتل نزار بنات ، أعلن وفد الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين أنه “أصيب بالصدمة والحزن لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الليلة الماضية”.

أعلن المكتب التمثيلي لكندا لدى السلطة الفلسطينية أنه “يشعر بصدمة وحزن عميقين” ، بينما أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن “قلقه” و “حزنه” ، وحث على “تحقيق شفاف”.

ومع ذلك ، فإن هؤلاء وغيرهم من الجهات الغربية الفاعلة ، بشكل مباشر وغير مباشر ، متواطئة في مقتل نزار بنات.

مقتل نزار بنات يقدم صورة مدمرة للعقيدة الأمنية للسلطة

إن مقتل نزار بنات ، الذي اعتقلته قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ثماني مرات على الأقل خلال العقد الماضي ونجا من عدد من محاولات الاغتيال ، يقدم صورة دراماتيكية ومدمرة للعقيدة الأمنية للسلطة الفلسطينية ، التي تم تبنيها كجزء من دولتها التي تحظى برعاية دولية- مشروع بناء منذ عام 2007.

لم تؤد هذه العقيدة إلى قيام دولة فاشلة فقط (أو جعل فكرة الدولة مجرد خرافة أو هلوسة) ، بل أدت أيضًا إلى نمو الاتجاهات الاستبدادية وهياكل القمع ، بدلاً من عملية التحول الديمقراطي والشمولية والمساءلة.

الاستبداد البنيوي

جعلت عمليات الإصلاح الأمني ​​التي تتم رعايتها دوليًا – العمود الفقري لمشروع السلطة الفلسطينية لبناء الدولة بعد عام 2007 – من الاستبداد البنيوي جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني حيث امتدت هيمنة المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية إلى الدوائر السياسية ، مما جعلها غير ديمقراطية. . كل هذا تم برعاية وتمويل المساعدات الأمريكية والأوروبية.

بذريعة مشروع الدولة ، ظهر تزامن كامل بين القيادة السياسية والأمنية ، حيث يبرر القادة السياسيون تصرفات الأجهزة الأمنية ، التي بدورها تحمي القيادة السياسية. هذه الصلة هي التي قتلت بنات: انتقاده للسلطة أدى إلى قتله على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

لقد فرضت هذه الهيمنة والتزامن مستوى آخر من العمل الشرطي على الشعب الفلسطيني ، مما أثر على العديد من جوانب حياته اليومية. قال لي لاجئ من مخيم بلاطة في الضفة الغربية المحتلة: “بعد عام 2007 ، لا يُسمح بالتجمعات العامة إلا لحفلات الزفاف أو الجنازات أو التجمعات في السجون”.

حتى لو كان هذا مبالغًا فيه إلى حد ما ، فإنه يوضح بوضوح التحولات الاستبدادية التي حدثت في فلسطين وسط الهيمنة المتزايدة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وترسخها في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا ، من التوظيف ، إلى البنوك ، إلى النشاط السياسي في الجامعات ، إلى وسائل التواصل الاجتماعي وما بعدها.

إن المجتمع الدولي مذنب مثل السلطة الفلسطينية في خلق مثل هذا السياق القمعي وتغذيته ، وقد حان الوقت لتحميل كلا الفاعلين المسؤولية.

قام المجتمع الدولي ، عن قصد ودون قصد ، بتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية الخاطئة في ظل النظام الاستيطاني الاستيطاني الإسرائيلي. لقد مكنت الهياكل والمؤسسات الأمنية التي من شأنها أن تعزز مصفوفات السيطرة الحالية ، بدلاً من توسيع هامش الحرية الضيق.

طبقات القمع

يتألف قطاع الأمن الفلسطيني من حوالي 83000 فرد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

هذا القطاع ، الذي يوظف ما يقرب من نصف جميع موظفي الخدمة المدنية ، يستنزف ما يقرب من مليار دولار من ميزانية السلطة الفلسطينية ، ويستوعب حوالي 30 في المائة من إجمالي المساعدات الدولية التي يتم دفعها للفلسطينيين.

يستهلك قطاع الأمن ميزانية السلطة الفلسطينية أكثر من قطاعي التعليم والزراعة مجتمعين. نسبة أفراد الأمن إلى السكان عالية لتصل إلى واحد إلى 48 ، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

لكن كل هذا لا يترجم إلى توفير أمني أفضل للشعب الفلسطيني ، لا سيما فيما يتعلق بالسبب الرئيسي لانعدام أمنهم: إسرائيل ومشروعها الاستيطاني الاستعماري والاحتلال العسكري. والأسوأ من ذلك ، أن الأرقام المذكورة أعلاه تترجم إلى طبقات إضافية من أجهزة القمع والقمع والسيطرة.

ساهم صعود هياكل الحكم الاستبدادي ، وغياب العمليات السياسية الديمقراطية ، وتنفيذ العقيدة الأمنية للسلطة الفلسطينية – التي سعت إلى ضمان احتكار “الدولة” لاستخدام العنف في المجتمع الفلسطيني – في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم ، بما في ذلك الحق في الأمن البشري الأساسي. مقتل بنات مثال على ذلك.

لا يمكن لبيانات القلق الصادرة عن الجهات الدولية الرئيسية أن تكون ورقة توت لتواطؤهم في هذه المأساة.

يجب وقف هذا ، والمفتاح هو تحميل هؤلاء الفاعلين المسؤولية عن كل الأذى الذي تسببوا به على مر السنين من خلال الاستثمار في مناهج “أمنية” لا تؤدي إلا إلى إعاقة مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرير والحرية.

قال نزار بنات: إذا غادر جسدي فلا تموت صوتي. المتظاهرون في شوارع فلسطين ، وغضبهم على السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية ، يرفعون صوت بنات – وعلى المجتمع الدولي أن يستمع بحكمة.

** هذا المقال للكاتب علاء الترتير نقلا عن موقع (middleeasteye).

** علاء الترتير: باحث ومنسق أكاديمي في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية (IHEID) في جنيف، سويسرا ، وزميل عالمي في معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO).