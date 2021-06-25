موعد مباراة منتخب إيطاليا والنمسا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره منتخب النمسا ضمن منافسات الدور ال16 من بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو 2020″، حيث سيجتمع كلا المنتخبين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

موعد مباراة منتخب إيطاليا والنمسا

وستنطلق صافرة بدء المباراة النارية بين منتخب إيطاليا والنمسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين منتخب إيطاليا والنمساعبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيدخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب النمسا، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب النمسا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الألماني ” فرانكو فوده” 55 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى دانييل باخمان.

🔝 الالبا من تدريباته مع منتخب النمسا.🇦🇹 pic.twitter.com/9WONnecPx5 — Blancos Global (@Blancos_Global) June 25, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: لاينر، دراجوفيتش، هينتيرجير، دافيد ألابا، وفي خط الوسط لايمر، فلوريان جريليتش، شلاجر.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي سابيتزر، أرناوتوفيتش، بومجارتنر.

نتائج المنتخبين قبيل المواجهة

وقد فاز منتخب إيطاليا على النمسا في أخر أربع مواجهات في البطولات الكبرى، كما أنه لم يتذوق طم الخسارة أمام منافسه في 13 مواجهة بكافة البطولات، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات والتعادل في ثلاثة أخرى.

ستواجه إيطاليا منتخب النمسا في دور الـ16 🇮🇹🇦🇹 ألابا ، أرناوتوفيتش ، سابيتزر ⚽️ أمام كتيبة مانشيني القوية دفاعياً وهجومياً. ⚠#EURO2020 pic.twitter.com/QSOLgiU4pN — جول العربي – Goal (@GoalAR) June 22, 2021

بينما يعد الظهور الأول لمنتخب النمسا في الأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، والأول منذ كأس العام عام 1954 أمام منتخب إيطاليا.

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