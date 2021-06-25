شاهد ماذا فعل محمد حماقي مع السعودية زينة عماد أمام الجمهور وأثار تفاعلاً واسعاً

تصدر اسم الشابة السعودية زينة عماد ، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات بحث (جوجل) في السعودية، وذلك بعدما قدمها الفنان المصري محمد حماقي كمفاجأة في حفله بجدة في السعودية.

حفل حماقي في سوبر دوم

وبدأ حفل محمد حماقي الذي أقيم في (جدة سوبر دوم) في مدينة جدة، والتي صُنفت كأكبر قبة في العالم ذات سقف بدون أعمدة، بغناء الدي جي العالمي عماد إسكندراني.

ثم صعد الفنان المصري للمسرح وقدم لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه، ومنها (نفسى ابقي جنبه) ، (قدام الناس)، (مابلاش)، (أحلى حاجة فيكي) ،(ليه بيلموني ليه)، بالإضافة إلى (من البداية) ،(يا ستار) ،( كان وكان) ، (واحدة واحدة).

وصعدت زينة عماد مع محمد حماقي على المسرح، ثم قدمها للجمهور وأعلن تبنيه لها ودعمه الكامل، واعداً جمهوره بتقديم دويتو معها.

زينة عماد مفاجأة الحفلة

وقامت زينة عماد بغناء مجموعة من أغنيات محمد حماقي بطريقة الـ (ميدلي) وطرحتها عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، وحصد أكثر من 62 مليون مشاهدة.

View this post on Instagram A post shared by زينة عماد | zena emad (@zenaemaad)

وكانت ترتدي زينة عماد عباءة باللون الأبيض، مع حجاب رأس بنفس اللون، وهو ما أثنى عليه الناشطون، مشيدين بحشمتها وصوتها الذي وصفوه بالعذب.

وبعد انتهاء الحفل، غردت زينة عماد عبر (تويتر) قائلة: (طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟).

طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟❤️❤️❤️❤️ — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

من هي زينة عماد؟

وتعدُّ زينة عماد من المواهب الشابة في السعودية، ولاقت متابعةً كبيرة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت زينة عماد في السعودية عام 1998، وحصلت قبل أيامٍ على المركز الأول في جائزة الموسيقى المقدَّمة من وزارة الثقافة بالسعودية، وهي جائزةٌ تقدِّر العازفين تحت 21 عاماً.

وسارع العديد من الفنانين والمشاهير إلى تهنئة زينة عماد بحصولها على هذه الجائزة المرموقة، التي تقدمها الوزارة كل عامٍ.

وكانت بداية ظهور زينة عماد في الحفلات والمهرجانات التي كانت تقام في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية، لكنها اكتسبت الشهرة بعدما حصلت على المركز الأول في جائزة الموسيقي المقدمة من وزارة الثقافة في المملكة.

View this post on Instagram A post shared by زينة عماد | zena emad (@zenaemaad)

تقنيات حديثة في الحفل

هذا وقد أثنى محمد حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل، بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات للحفل الذي يعتبر ثاني حفلات الشركة السعودية العالمية Benchmark.

اقرأ أيضاً: حتى يستمتع “ابن سلمان” بحفلة “تامر” و”حماقي”.. مناقشة قرار جديد لإلغاء هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”!

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين في تصريحات صحيفة أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا لمحمد حماقي، ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة، وأيضاً تقديرا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات.

وأشار حسنين إلى أن الشركة حريصة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية، حفاظا على سلامة الجميع.

وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع، كما شكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

أزمة ملابس

وشارك محمد حماقي متابعيه وجمهوره مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يكشف عن مواجهته أزمة يومية في اختيار الملابس قبل الخروج من المنزل.

وظهر محمد حماقي في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يتحدث مع نفسه حول اختيار الملابس، قبل بداية الحفلة.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki)

كما شارك حماقي مجموعة صور من الحفلة، معقباً عليها: (طاقة الحشود، السعودية لا مثيل لها ).

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki)

إلى هذا، يتعاون محمد حماقي مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعي من خلال أغنية جديدة تحمل اسم (يا نسيم حبيبي نسم( والتي ستكون ضمن أغنيات البومه الجديد الذى يواصل تسجيل كل أغنياته.4

وستكون أغنية (نسيم حبيبي نسم) من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وسبق أن كشف محمد حماقي مؤخرًا عن موعد طرح ألبومه الجديد والذى سيكون شهر يوليو المقبل، والمكون من 12 أغنية.

ويتعاون حماقي في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعي.

الجدير بالذكر أن هذه الحفلة ليست الأولى لمحمد حماقي في المملكة، فقد فتحت رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسياسته الانفتاحية، أبواب المملكة على مصراعيها أمام مشاهير الفن والغناء.

وفاجئت هيئة الترفيه السعوديين قبل عامين بالإعلان عن تنظيمها لحفل محمد حماقي، خلال شهر أبريل حينها.

كما استضافت الهيئة المطرب وائل جسار، ليكون هو أول مطرب لبناني يحيي حفلا غنائيا في السعودية.

وشهدت السعودية خلال السنوات الماضية، عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، وذلك وفقا لرؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك