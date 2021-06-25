شاهدوا ماذا قالت والدة نزار بنات عند قبره بعد دفنه!

تداول ناشطون مقطع فيديو مؤلم لوالدة الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات الذي اغتالته الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة امس الخميس.

والدة نزار بنات عند قبره

وظهرت والدة نزار بنات تبكيه على قبره بعد مواراته الثرى ظهر اليوم الجمعة.

وقالت والدة نزار بنات: “والله يا حبيبي يمة ما في زيك.. والله من يوم ما جبتك مفخرة”.

"والله يا حبيبي يمة ما في زيك.. والله من يوم ما جبتك مفخرة".. والدة الناشط #نزار_بنات ترثي ولدها فوق قبره في مقبرة الشهــــداء في الخليل.#خاشقجي_فلسطين pic.twitter.com/Nm7NTr4Fsd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

وشارك آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، في تشييع جثمان الناشط السياسي البارز نزار بنات في الخليل، والذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس .

📸 الالاف يودعون الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس . pic.twitter.com/cKoNHzEAep — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

ورددّ المشاركون في موكب التشييع هتافات تدعو لرحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهتفوا بشعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، وسط غضب كبير رافق التشييع.

"الشعب يريد إسقاط النظام" 📸هتافات غاضبة في تشييع جثمان الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس. pic.twitter.com/vZroYtisgC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

📸 خلال إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه … مشهد يُدمي القلب لأبناء وزوجة الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس. pic.twitter.com/46Cr5ka06g — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

وبالتزامن مع جنازة نزار بنات في الخليل، نظمت وقفة وسط مدينة رام الله، تنديدًا باغتيال الناشط السياسي، ردد خلالها المشاركون هتافات “يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا الشعب الخط الأحمر”.

"يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا الشعب الخط الأحمر".. هتافات غضب خلال وقفة وسط رام الله، تنديدًا باغتيال #نزار_بنات.#خاشقجي_فلسطين pic.twitter.com/GZejbbmvyb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

كما نظم المصلون في باحات المسجد الاقصى، وقفة بعد انتهاء صلاة الجمعة، تنديداً باغتيال “بنات”، وهتفوا بشعار “يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات”.

"يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات".. من هتافات المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة #الجمعة، استنكارًا لاغتيال #نزار_بنات. pic.twitter.com/Lob9dvKu2i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

اعتقال فوفاة فاتهام بالاغتيال

وكان محافظ الخليل، جبرين البكري، أعلن، فجر الخميس، عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.

من جانبها، قالت عائلة نزار إنه تعرض لضرب مبرح خلال اعتقاله، وإنه خرج حيا من منزله؛ لكنه فارق الحياة في مقار الأمن الفلسطيني، ووصفت ما حصل بأنه عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

ويُعرف نزار بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية، كان آخرَها نشرُه فيديو طالب فيه بالكشف عن فساد صفقة اللقاح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وأمر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة بنات، في حين تعهد متحدث باسم الأجهزة الأمنية باتخاذ أي إجراء يترتب على التحقيق.

وطالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل وشفاف في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وأصدرت الكثير من الفصائل الفلسطينية، ومن بينها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية”، و”الجبهة الديموقراطية”، بيانات استنكار شديدة اللهجة، للحادث.

وفاة نزار بنات “غير طبيعية”

وقالت منظمات حقوقية فلسطينية، إن وفاة “بنات”، “غير طبيعية”.

جاء ذلك، في بيان مشترك “للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” (رسمية لكن يضمن نظامها الأساسي استقلاليتها)، ومؤسسة “الحق”، ومركز “القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان” (غير حكوميتين)، وطبيب التشريح المتقاعد الدكتور سليم أبو زعرور.

وقال البيان “أكدت المشاهدات بعد انتهاء تشريح الجثمان وجود إصابات تتمثل في كدمات وسحجات في مناطق عديدة من الجسم، بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود آثار تربيط على المعصمين، وكسور في الأضلاع”.

وأضاف أن “تقرير الطبيب الشرعي وطبيب العائلة أكدا أن الوفاة غير طبيعية”.

وقال رئيس الهيئة المستقلة عمار الدويك”تحديد سبب الوفاة الرئيس من الناحية الإكلينيكية يحتاج إلى بعض الوقت لحين ظهور النتائج المخبرية لفحص الأنسجة والسوائل”.

من هو نزار بنات!!

يذكر أن بنات ناشط ومعارض مستقل من بلدة دورا بمحافظة الخليل وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.

وشكّل بنات قائمة الحرية والكرامة لخوض انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة، في 22 مايو/أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي بإلغائها، في 30 أبريل/نيسان الماضي.