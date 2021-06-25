حلا شيحة تطل بالحجاب في رسالة غامضة للجمهور وتتبرأ من تامر حسني!

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة التساؤلات مرة أخرى حول عودتها إلى الحجاب، بعد ظهورها به في أحدث صورها، مرفقاً برسالة غامضة.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورتين إحداهما مع زوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود، وأخرى مع أطفالها.

وظهرت حلا شيحة بالصور وهي ترتدي فستاناً محتشماً وتضع حجاباً على شعرها، وعلقت: (أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقةً مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي).

وتابعت: (بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا).

حلا شيحة تتبرأ من فيلمها مع تامر حسني!

وأعلنت حلا شيحة أنه لا علاقة لها بفيلم (مش أنا)، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائية، وشاركها بطولته الفنان تامر حسني.

وكتبت: (بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي).

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ضياع وتخبط

واعتبر الجمهور أن حلا شيحة تعيش حالة ضياع، فجاء في التعليقات: (انتي انسانة ضايعة وتايهة ومو قادرة تلقين نفسك، تنقبتي عشان زوجك الاول والحين تحجبتي عشان زوجك الحالي. خذي قراراتك عن قناعة خاصة فيك وبدون تدخل اي احد فيها. هذي نصيحتي لك).

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وكتبت أخرى: (قد ايه متخبطة وانتي شخصية عامة وللأسف قدوة.. وبعدين أنا مش فاهمة يعنى حتى القماشه اللي لفاها كده دي يعني محجبة ولا لا … محدش غاصبك على حاجه تلبسيه او تقلعيه انتى حره بس ارسيلك على بر مفيش حجاب بالشكل ده).

ورأى أخر أن حلا شيحة ليست واضحة ولا أحد يفهمها، وكتب: (مش فاهمين لك حاجه يا حلا، على العموم ربنا يهديكي ويهدينا).

أحمد شيحة: لم تخبرني!

من جهته، علق والدها أحمد شيحة على ظهور حلا بالحجاب، قائلًا في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (معقولة؟.. مشوفتش الصورة اللي نزلتها).

وتابع والد حلا شيحة: (حلا مش موجودة في مصر دلوقتي، هي برة مصر ومشوفتهاش من خمس شهور، سافرت علشان الأولاد عندهم امتحانات وبتاخد بالها منهم).

وأكد أحمد شيحة أنه لا يعرف مدى صحة ارتداء ابنته الحجاب نهائيا، لأنها لم تخبره بمثل هذا الأمر أو أنها ستفعله مجددا على حد قوله.

حلا شيحة تستعد للموت!

وكانت حلا شيحة قد عبرت قبل شهر عن خوفها من لقاء الله بعد الموت، وذلك تزامناً مع حذفها جميع صورها التي ظهرت بها بملابس جريئة عقب نزعها النقاب والحجاب.

ونشرت حلا شيحة حينها صورة لجثمان الفنان الراحل سمير غانم خلال تشييع جنازته، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وكتبت: (‎مشهد محتاج لحظات للتأمل ووقفة طويلة مع النفس كل ما تحصل حالة وفاة من قريب أو بعيد بلاقي نفسي جوا المشهد وبتخيل اللحظة دي لأنها مفيش مفر منها حتيجي فجأة أو بعد مرض المهم أنها جاية وكلنا حنمر بيها).

وتابعت حلا شيحة: (بفكر يا ترى هل أنا مستعدة للحظة دي؟ مستعدة لاستقبال عالم تاني؟ مستعدة أقابل رب العالمين؟ مشهد مرعب أكن الامتحان خلص خلاص ومستنية النتيجة).

واستمرت حلا شيحة في التعبير عن خوفها، وقالت: (كل يوم بيموت من حبايبنا وأقرب الناس لينا كلنا بنحضر الدفن والعزا طب وبعد كده إيه! منا اللي بيكمل عادي زي ما كان ومنا اللي مش عايز يركز في اللحظة دي، ومنا اللي بيفكر شوية وخلاص بعدها بينسى، ومنا اللي مش هيعدي عليه المشهد ده كده وخلاص).

(الشهرة لن تنفعنا)

واستطردت الفنانة المصرية التي عادت حديثاً إلى الوسط الفني: (أنا بسأل نفسي يا ترى إحنا بنفني عمرنا في إيه وفي مثل مشهور بيقول (العمر مش بعزقه)، مركزين بس في نجاحاتنا وآمالنا ومراكزنا، في مشاكلنا ومطحونين في دوامة عمرها ما حتخلص، يا ترى ربنا في حياتنا فعلا؟ ولا نسينا في الزحمة نفكر أننا ماشين).

استكملت حلا شيحة: (‎ليه بعد كل موقف وفاة مؤلم زي ده بننسى وبنرجع تاني لنفس الحال بتاع بكره هبقى أحسن بكره حصلي.. بكره حرضي ربنا بجد، وناس ناسية ربنا أصلا، ده حتى بقى الخلاف على الدين نفسه، ده حتى الشك اللي اتبنى جوانا من كتر البعد عن ربنا بقى يخلينا نشك في وجود ربنا أصلاً، المعايير اتغيرت جوانا والأولويات اتلخبطت).

وأكدت حلا شيحة أن مشهد دفن سمير غانم سلبها النوم، وقالت: (مش عارفة أعدي المشهد ده كده، وامبارح فضلت صاحية وصليت الفجر ومش عارفة أنام بفكر في أستاذ سمير غانم الجميل اللي كنت بتفرج عليه من صغري وقبله أستاذ محمد الصغير، وفكرت لو ده كان معادي حكون مستعدة؟ كلام صعب بس ده اللي جوايا).

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