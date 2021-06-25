تعرّف على أرخص مدينة في دول الخليج من حيث تكلفة المعيشة للمقيمين الأجانب

تعد مدينة الكويت ثاني أرخص مدينة بين دول مجلس التعاون في الخليج من حيث تكلفة المعيشة للمقيمين الأجانب، وفقًا لمؤشر “ميرسر” لتكلفة المعيشة لعام 2021.

الكويت تتراجع نقطتين

واحتلت الكويت المرتبة 115 من أصل 206 مدينة في مؤشر هذا العام متراجعة بنقطتين عن مؤشر 2020.

وتحتل مدينة الكويت المرتبة الثانية بعد الدوحة التي يصنفها المؤشر كأرخص مدينة خليجية للأجانب بـ 130 دولة حول العالم.بحسب (kuwaittimes)

في غضون ذلك، أصبحت دبي أرخص بالنسبة للأجانب في غضون عام واحد وفقًا للمؤشر، حيث يصنف المؤشر المدينة في المرتبة 41 ، بانخفاض عن 23 قبل عام.

ومع ذلك فإنها (دبي) لا تزال ثاني أغلى سعر في الخليج بعد الرياض ، التي تحتل المرتبة 29 على قائمة هذا العام ، بزيادة طفيفة عن قائمة 2020 التي احتلت فيها المرتبة 31.

بعد دبي، تعتبر المنامة ثالث أغلى مدينة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحتل المرتبة 71 في المؤشر.

وتحتل العاصمة العمانية مسقط المرتبة الثالثة من حيث الأسعار المعقولة في منطقة الخليج، وأصبح العيش فيها أرخص في العام الماضي حيث احتلت المرتبة 108 في قائمة هذا العام ، بانخفاض من 96 على قائمة العام الماضي.

عالمياً

على الصعيد العالمي ، تفوقت العاصمة اللبنانية بيروت على طوكيو كثالث أغلى مدينة في العالم للأجانب، قفزت من المركز 45 في عام 2020 بينما تراجعت العاصمة اليابانية مرة واحدة إلى المركز الرابع.

عشق أباد، تركمانستان (الأول)، هونغ كونغ (الثاني) وزيوريخ، سويسرا (الخامس) في دور الخمسة الأوائل.

واستند ترتيب المؤشر إلى أكثر من 200 عامل تشمل الإسكان والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

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