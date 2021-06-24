موعد مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب فلسطين أمام منافسه منتخب جزر القمر ضمن دور الإقصاء المؤهلة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، مساء يوم الخميس على أرض ملعب “حمد بن جاسم” في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر

ومن المقرر أن تقام مباراة فلسطين أمام نظيره جزر القمر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين.

وستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب فلسطين وجزر القمر عبر شبكة قنوات ” Alkass One” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10770 MHz، وبمعدل ترميز27500، ومعدل تصحيح 3/4، واستقطاب أفقي.

كما ستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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وكذلك عبر قناة ” Palestine Sport” بتردد على القمر الصناعي النايل سات ١٢٦٤٥، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 5/6، واستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة المرتقبة بين منتخب فلسطين وجزر القمر عبر قناة ” beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي نوفل باشي، بينما سيعلق عبر قناة ” Alkass One” المعلق العماني عامر الخوذيري.

منتخب جزر القمر وصل إلى #الدوحة مساء الاثنين قادماً من #فرنسا حيث سيكون على موعد لمواجهة منتخب #فلسطين الخميس على استاد جاسم بن حمد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021 . pic.twitter.com/pdoGdqjtS5 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 22, 2021

تشكيلة منتخب فلسطين

وسيدخل المدير الفني التونسي ” مكرم دبوب” 49 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منتخب جزر القمر، حيث سيكون في حراسة المرمى رامي حمادة.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: ياسر حمد، عبد الله جابر، ألكسيس نورامبوينا، أما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: سامح مراعبة، محمد درويش، مصعب البطاط، جوناثان كانتيانا.

وفي هجوم الفريق كلاً من: محمود وادي، عدي دباغ، تامر صيام.

تشكيلة منتخب جزر القمر

وسيلعب المدير الفني الفرنسي أمير عبدو في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فلسطين، حيث سيكون في حراسة المرمى علي أحمدا.

مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين لـ "قنوات الكاس": مواجهة سنغافورة ثم اليمن أفضل استعداد لنا لمباراتنا مع جزر القمر في تصفيات بطولة كأس العرب FIFA قطر2021 وحظوظ المنتخبين متساوية ويجب علينا التركيز وثقتي كبيرة بلاعبي فريقي. pic.twitter.com/Ar8aDqYO58 — برلمان قطر (@BSKOORA) June 22, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: قاسم عبد الله، عبد الله علي محمد، شاكر الهدهور، كاسم مداهوما، أما في خط الوسط سيلعب كلاً من: نجيم عبدو، يوسف مشنغاما، سعيد باكاري.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، الفاردو بن نابوهان، فايز سليماني، علي ممادي.

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