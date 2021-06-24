“شاهد” جورجينا تحتفل بأرقام صاروخ ماديرا “رونالدو” التاريخية في اليورو

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية ” جورجينا رودريغيز” 27 عامًا صورًا لها من على مدرجات ملعب “فيرينك بوشكاش” خلال مباراة القمة بين منتخب البرتغال أمام منافسه منتخب فرنسا.

جورجينا والاحتفال بأرقام رونالدو

واحتفلت الإسبانية “جورجينا رودريغيز” من خلال نشرها فيديو عبر حسابها الخاص على منصة الانستغرام لهدف الدون “رونالدو”، إلى جانب نشر العديد من الصور لها مع نجل اللاعب كريستيانو جونيور من ميدان الحدث على مدرجات ملعب “بوشكاش” في العاصمة الهنغارية “بودابست”.

جورجينا والاحتفال بهدف صديقها رونالدو من قلب الحدث عبر حسابها على الانستغرام

رونالدو ومعادلة رقم دائي

وسجل قائد المنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” أول هدفين خلال مسيرته التاريخية مع منتخب بلاده في شباك مرمى منتخب فرنسا في المباراة السابعة ضد الديوك الفرنسي.

وقد رفع رصيد أهدافه في بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو 2020″ إلى خمسة أهداف والرابع عشر في تاريخ بطولة أمم أوروبا.

𝗖𝗥 𝟳 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 📖

رسميًا..رونالدو يصبح الهداف التاريخي للمنتخبات بـ 109 هدف بالتساوي مع علي دائي 😵🔝

جاء من ماديرا ليحطم كل أرقام الجميع 💪 pic.twitter.com/7o1KM9FEVj — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) June 23, 2021

واستطاع صاروخ ماديرا بقميص منتخب بلاده (البرتغال)، من معادلة الهداف التاريخي وأسطورة كرة القدم الإيرانية المعتزل علي دائي الذي وصل إلى 109 هدفًا، في عدد الأهداف المسجلة على مستوى المشاركات الدولية في كافة المسابقات والبطولات.

بعد هدفه من نقطة الجزاء ضد فرنسا.. كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب أوروبي يسجل 20 هدفا في البطولات الكبرى مجتمعة (بطولتي كأس العالم ويورو)، متخطيا ميروسلاف كلوزة 19 هدفا pic.twitter.com/ntsnD0dza0 — Screen Mix (@ScreenMix) June 23, 2021

وقد أصبح رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا، كأول لاعب في تاريخ القارة الأوروبية من تسجيل إلى أكثر من 20 هدفًا، في نهايات البطولات والمسابقات الكبرى مع منتخب البرتغال.

مباراة فرنسا والبرتغال

وشهدت مباراة القمة التاريخية بين بطل العالم في النسخة الأخيرة منتخب فرنسا “الديوك”، ونظيره بطل النسخة السابقة لبطولة اليورو منتخب “البرتغال”، التي حملت القوة والإثارة طيلة زمن المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكلا المنتخبين.

أهداف منتخب فرنسا

واستطاع النجم الفرنسي كريم بنزبما مع نهاية مجريات الشوط الأول من تسجيل أولى أهداف الفريق عبر ركلة جراء تحصل عليها الفريق سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس منتخب البرتغال.

وكذلك نجح بنزيما مرة أخرى في الدقيقة ال47 من تسجيل هدف أخر عبر ركلة جزاء تحصل عليها منتخب “الديوك” الفرنسي.

اقرأ المزيد: فرنسا والبرتغال يتعادلان في قمة اليورو التاريخية (شاهد)

أهداف منتخب البرتغال

وسجل النجم البرتغالي وقائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو بتسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال30 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وفي الدقيقة ال60 عاد الدون رونالدو لتسديد هدف أخر في الدقيقة ال60 بركلة جزاء أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكليهما.

ترتيب المجموعة في بطولة اليورو

ويتربع منتخب فرنسا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه منتخب ألمانيا بفارق نقطة وحيدة برصيد 4 نقاط.

أما في ثالث الترتيب منتخب البرتغال متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا (المجر) برصيد نقطتين في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك