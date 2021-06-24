الملك سلمان وولي عهده يهنئان الأمير تميم بن حمد بمناسبة ذكرى توليه الحكم

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه الحكم في قطر، وذلك في برقية تهنئة وصلت لديوان الأمير تميم، اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس“، وفق ما رصدت “وطن”، إن الملك سلمان ونجله محمد بعثا برقية تهنئة للأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

وحسب الوكالة، فقد عبر ولي العهد محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للأمير تميم، راجياً لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

الأمير تميم بن حمد والسعودية

وفي وقت سابق، بحثت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، في استمرار لنتائج المصالحة الخليجية التي عُقدت في يناير الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالسعودية اجتمع مع حسن بن منصور الخاطر القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدوحة لدى الرياض.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة يجتمع مع القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى السعودية، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. #قناhttps://t.co/DsO8kfljcD pic.twitter.com/dKJGbWmKUw — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 22, 2021

ويوم الاثنين، تسلم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي في الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وبحسب بيان الخارجية القطرية، “تمنى وزير الخارجية القطري للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات”.

والأمير منصور بن خالد أول سفير سعودي يعيَّن في الدوحة منذ العام 2017، الذي اندلعت فيه الأزمة الخليجية، التي انتهت في يناير الماضي بموجب اتفاق العُلا الذي أعلن بموجبه عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مع قطر، وفتح الأجواء والحدود معها.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً كبيراً مع إرساء المصالحة الخليجية في قمة العُلا، والتي تخللتها زيارات رفيعة لمسؤولي البلدين.

مباحثات ثنائية

وفي وقت سابق عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع بين وزيري البلدية والبيئة في قطر والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، عقد اجتماعاً مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية خلال زيارة الأخير للدوحة.

وذكرت أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت قطر شاركت إلى جانب السعودية وبقية دول الخليج، في سبتمبر الماضي، في الاجتماع الأربعين لوزراء البيئة، والذي ناقش “التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م”.

ويأتي لقاء الدوحة، ضمن لقاءات مكثفة بين الجانبين، منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير الماضي.

وفي 5 يناير الماضي، أُعلنَ في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية، توقيع اتفاق للمصالحة يُنهي أزمة حادة اندلعت في 5 يونيو 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ولاحقاً، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، وافتتاح السفارات وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية ومختلف المجالات تدريجياً.

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