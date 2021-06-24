علي دائي يوجه رسالة إلى رونالدو بعد معادلة رقمه القياسي والأخير يرد

وجه أسطورة كرة القدم الإيرانية المعتزل علي دائي رسالة إلى النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو” 36 عامًا، بعد معادلته رقمه في عدد الأهداف التي سجلها خلال المشاركات الدولية والتي وصلت إلى 109 هدفًا.

علي دائي ورونالدو

وغرد الإيراني علي دائي في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”، التي ارفقها بصورة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، معلقًا عليها: ” تهانينا لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية”.

🗣️علي دائي عبر إنستجرام 💬أهنئ رونالدو الذي أصبح على بعد هدفا واحدا من كسر عدد الأهداف الدولية، أنا فخور بأن ذلك الإنجاز سوف يرتبط برونالدو، انه بطل رائع في كرة القدم وشخص مُلهم للكثيرين ومؤثر في العالم pic.twitter.com/3SIFCkEfnQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 23, 2021

وأردف دائي، “يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو، بطل كرة القدم العظيم والإنسان الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم”.

ورد رونالدو على رسالة دائي، قائلاً : ” الأبطال الحقيقيون هم أبطال إلى الأبد، فخور للغاية لقراءة مثل هذه الكلمات الطيبة من مثل أعلى كبير مثلك، شكرًا علي دائي”.

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وسجل صاروخ ماديرا هدفي اللقاء في شباك منتخب فرنسا لأول مرة في تاريخ مسيره الكروية مع منتخب بلاده عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في مواجهة منتخب فرنسا “الديوك” يوم الأربعاء الماضي في مباراة القمة التاريخية بين المنتخبين.

رونالدو ومعادلة رقم دائي

ونجح الدون رونالدو من الوصول إلى الهدف رقم 109 بعد خضه 178 مباراة مع منتخب بلاده، بينما سجل اللاعب الإيراني المعتزل دائي ذات الرقم في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران خلال الفترة ما بين 1993 إلى عام 2006م.

الإيراني علي دائي عبر انستجرام 🗣:”يشرفني أن هذا الانجاز التاريخي سينتمي إلى رونالدو”. كريستيانو يرد عليه 🗣 : الأبطال الحقيقيون هم أبطال إلى الأبد. فخور للغاية لقراءة مثل هذه الكلمات الطيبة من مثل أعلى كبير مثلك. شكرا، علي دائي”. عندما يتحدث الكبار 🤩😍🤩#توووفه pic.twitter.com/ZXVBpsVJBW — صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) June 24, 2021

وما زال بإمكان رونالدو الفرصة لتحطيم الرقم القياسي في بطولة أمم كأس أوروبا “اليورو”، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب البرتغال بعد نجاحه في التأهل إلى الدور الثمن النهائي من المسابقة في خوض مباراة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم الأحد المقبل.

أكثر من سجل اهداف مع المنتخبات : 109 ⚽️ كريستيانو رونالدو🇵🇹

109 ⚽️ علي دائي🇮🇷

84 ⚽️ فيرينك بوشكاش🇭🇺

79 ⚽️ جودفري شيتالو🇿🇲

78 ⚽️ حسين سعيد🇮🇶

77 ⚽️ بيليه🇧🇷 🔥🔥 pic.twitter.com/xHgqvBkP4b — E P L W O R L D (@EPLworld) June 23, 2021

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة بطل العالم في النسخة الأخيرة منتخب فرنسا برصيد 5 نقاط، يليه منتخب ألمانيا في ثاني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

بينما جاء حامل اللقب السابق في النسخة الأخيرة من بطولة “اليورو” منتخب البرتغال متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب ألمانيا، وفي أدنى ترتيب جاء منتخب هنغاريا (المجر) برصيد نقطيتين الذي ودع منافسات كأس أمم أوروبا رغم الأداء المميز الذي قدمه في البطولة.

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