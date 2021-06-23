مجزرة وتستر .. تحقيق “ميدل إيست آي” يفجّر مفاجآت عن قتل عشرات المتظاهرين في بغداد

قُتل العشرات من المتظاهرين في العاصمة العراقية بالرصاص في 4 أكتوبر / تشرين الأول 2019. وتلقي الروايات الرسمية باللوم على قناص مجهول. لكن التحقيق الذي أجراه موقع “ميدل إيست آي Middle East Eye” كشف الآن القصة الحقيقية لما حدث.

كان ذلك في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 عندما ساد الهدوء أخيرًا الشوارع بالقرب من “النخيل مول” الراقي شرقي بغداد.

وقبل ساعات، كان مئات المتظاهرين قد ملأوا الشوارع في اليوم الثالث من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في العاصمة، وكذلك في مدن في جميع أنحاء الجنوب، مطالبين بإنهاء الفساد وتوفير المزيد من الوظائف وتحسين الخدمات العامة.

الآن، ينام عشرات المتظاهرين تحت جسر محمد القاسم، على فراشهم بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى ميدان التحرير، مركز الحركة على مستوى البلاد.

في الساعة السادسة والنصف، تم سحب عربة توك توك صفراء بالقرب من جدار أقامته قوات الأمن بالقرب من محطة وقود لإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى الميدان. كان في الداخل ثلاثة ركاب. غادر اثنان السيارة تحمل حقائب ظهر زرقاء صغيرة، ثم كسروا السلاسل المحيطة بالأجزاء المحيطة بالجدار الأسمنتي المتفجر.

استيقظ بعض المتظاهرين من النشاط، على أمل أن تتاح لهم الفرصة الآن للوصول إلى أصدقائهم – والميدان – من خلال الافتتاح الجديد. ما حدث بعد ذلك جعلهم غير مدركين.

انفتحت “أبواب الجحيم”

فجأة، ألقى ركاب التوك توك زجاجات حارقة على الحائط وعلى قوات الأمن، قبل الخروج بسرعة. معظم المتظاهرين، الذين ما زالوا نائمين، لم تكن لديهم أدنى فكرة عما حدث حتى انفتحت “أبواب الجحيم” ، كما وصفها أحد شهود العيان، وبدأت الرصاص تتطاير.

قال طالب سعد، 27 عامًا، وهو ناشط كان في الموقع، لموقع ميدل إيست آي البريطاني: “كان إطلاق النار مكثفًا ومستمرًا ، ولم يتوقف إلا لبضع ثوانٍ من وقت لآخر”.

واضاف: “كنا نواجه الموت المحتوم. عندما توقف إطلاق النار لبضع دقائق، ركضنا للاحتماء في صالات عرض سيارات النهضة القريبة. كان الرصاص يخترق جدرانها المصنوعة من ألواح الساندويتش”.

وتابع: “استمر إطلاق النار حوالي نصف ساعة. كان واضحا أنهم كانوا يطلقون النار علينا من رشاشات آلية. سقط أربعة من المتظاهرين أمامي. لم تكن هناك فرصة لإجلائهم أو حتى التوقف لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون أحياء أو أموات “.

شائعات عن قناصة

انتشرت شائعات بين المتظاهرين بأن قناصة مجهولين تمركزوا فوق المركز التجاري كانوا يلتقطون المتظاهرين أثناء الفوضى.

وفي الساعات والأيام التي مرت، قال مسؤولون عراقيون للجمهور إن قناصة مجهولين على أسطح المنازل استهدفوا قوات الأمن والمتظاهرين “لإثارة الفتنة”.

ولقي أربعة أشخاص، بينهم عنصران أمن ، مصرعهم في المنطقة الواقعة بين ساحة الطيران والمول ، بحسب تصريحات رسمية.

لكن الرواية الرسمية عن الهجوم لم تقترب أبدًا من شرح ما حدث بالفعل.

لم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للضحايا وطريقة وفاتهم وتحديد القتلة – حتى الآن.

“ميدل إيست آي” يتابع ..

أجرى موقع “ميدل إيست آي” مقابلات مع أكثر من عشرة مسؤولين مدنيين وعسكريين سابقين وحاليين لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق وفحص الوثائق الرسمية التي لم يتم الكشف عنها للجمهور.

وجد الموقع أن 32 متظاهراً ربما قتلوا في الهجوم بالقرب من النخيل مول.كما ترجمت وطن عن الموقع

علاوة على ذلك ، أثارت الأدلة التي اطلع عليها الموقع تساؤلات حول ما إذا كان هجوم النخيل مجرد لقطة من العنف المنهجي الذي ارتكبته قوات الأمن في بغداد على مدار عدة أيام في أكتوبر / تشرين الأول.

بينما واصل المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم في هجوم النخيل على قوات مجهولة، أخبرت المصادر “ميدل إيست آي” أن المحققين الذين كلفهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرفوا في غضون 11 يومًا من المسؤول بالضبط.

خلف الأبواب المغلقة

خلف الأبواب المغلقة، تم توجيه اللوم إلى الجناة وإرسالهم لقتال مقاتلي الدولة الإسلامية في كركوك، حيث كان المسؤولون يأملون أن يموتوا و “يدفعوا بالحادث إلى طي النسيان”.

عرضت الحكومة بهدوء تعويضات مالية لأسر القتلى في الهجوم ، لكنها لم توضح مطلقًا من يقف وراء عمليات القتل.

في غضون ذلك ، ظل المسؤولون الذين يعرفون ما حدث صامتين، وفي عدة مراحل، أعاقوا حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة من اكتشاف الحقيقة.

وتركت عائلات المتظاهرين الذين قتلوا في ذلك اليوم – والجمهور العراقي الأوسع الذي شهد حتى الآن مقتل حوالي 600 متظاهر منذ ذلك الأسبوع – في الظلام.وفق ترجمة وطن عن الموقع

“قتلوا ابني. قتلوا مقتدى برصاصة في الرأس”.. قال عبد الرزاق عبد الله، الذي قُتل ابنه البالغ من العمر 17 عامًا في 4 أكتوبر بالقرب من المركز التجاري ، لموقع ميدل إيست آي هذا الأسبوع: “لا أعرف حتى اليوم من هم قتله .. أريد أن أعرف القاتل حتى أرتاح”.

الاحتجاجات محرجة للغاية للحكومة

كان العراق يتأرجح في أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، حيث تدفق عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع بغداد وثماني محافظات جنوبية ، محتجين على خدمات الحياة الأساسية السيئة ، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ، والبطالة المرتفعة.

كانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء العراق من قبل – لكنها كانت مختلفة. بعد سنوات من الإحباط المتراكم دون رؤية تحسن في حياتهم اليومية، انفجر المجتمع الشيعي في الشوارع ضد الحكومة التي يقودها الشيعة.

كانت الاحتجاجات محرجة للغاية للحكومة بسبب حجمها وكذلك بسبب غضب الجماهير الشيعية ضد القوى السياسية الشيعية.

كانت العاصمة هي قلب الحركة الاحتجاجية والهم الأكبر لحكومة رئيس الوزراء وحلفائه. واحتشد شبان في ساحات التحرير والخلاني بوسط بغداد وحولها. فقط نهر دجلة هو الذي فصل المتظاهرين عن المنطقة الخضراء المحصنة، موطن معظم الدوائر الحكومية العراقية والبعثات الدبلوماسية الدولية.

ردا على ذلك ، قامت قيادة عمليات بغداد بتأمين المواقع الحساسة من خلال تقسيم وسط المدينة إلى عدة كتل. تم تشغيل كل قسم بشكل مشترك من قبل الشرطة الفيدرالية المحلية لمكافحة الشغب وقوات الرد السريع وقوات الجيش العراقي ولواء الكوماندوز في قيادة عمليات بغداد والقوات الداعمة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وكانت الكتلة الممتدة من ميدان الطيران إلى تقاطع الحمزة المحاذي للنخيل مول ، وهي منطقة تضم وزارات الداخلية والنفط والنقل، من أكثر المناطق حساسية.

دفعت ثلاثة أيام من المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين السلطات إلى قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميدان الطيران – على بعد حوالي 300 متر فقط من ميدان التحرير – بكتل خرسانية كانت بمثابة جدران متفجرة.

كان التوزيع الدقيق لقوات الأمن غير معروف، على الرغم من أن الطوق الذي بنوه كان واضحًا للجميع – وكان من المحتم أن تتمركز القوات والشرطة خلف الجدران المتفجرة.

لذلك عندما ألقى ركاب التوك توك قنابل حارقة على الحائط كان لديهم الكثير من الأهداف لضربها.

قال مسؤولون أمنيون لموقع ميدل إيست آي إن اثنين من أفراد الأمن قُتلوا وأُحرقت عدة مركبات عسكرية نتيجة لذلك.

ومن هنا تباعدت الرواية الرسمية ونتائج ميدل إيست آي.بحسب ترجمة وطن عن الموقع

الرواية الرسمية

لم يكن هجوم صباح الجمعة بالقرب من النخيل مول هو الاحتجاج الوحيد في الأسبوع الأول من أكتوبر / تشرين الأول الذي أصبح قاتلاً.

قُتل وجُرح المئات من المتظاهرين في أنحاء بغداد والجنوب، حيث أشرفت الحكومة على حملة منهجية جمعت بين القوة وحظر التجول وحظر الإنترنت وتقييد الوصول.

ولم يتمكن معظم الصحفيين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان من الاقتراب من ساحات المدينة التي تركز عليها المحتجون الذين شهدوا عمليات قتل وخطف واعتقالات واسعة النطاق.

تراكمت الضغوطات المحلية والدولية على عبد المهدي.

في 12 أكتوبر / تشرين الأول، شكل لجنة وزارية عليا لتقصي الحقائق وأمر بإجراء تحقيق في عمليات القتل ، بما في ذلك تلك الواقعة بالقرب من النخيل مول.

بعد عشرة أيام، تم الإعلان عن بعض نتائج اللجنة على قناة العراقية الفضائية المملوكة للدولة.

وخلصت اللجنة إلى أن مائة وتسعة وأربعين مدنياً وثمانية عناصر أمن قتلوا في ثماني محافظات بسبب استخدام “القوة المفرطة والذخيرة الحية” لقمع الاحتجاجات.

وأعلنت اللجنة أن التظاهرات في بغداد وحدها أسفرت عن 107 قتلى من المدنيين ، معظمهم أصيبوا بجروح في الرأس. ومع ذلك ، لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول ما حدث في العاصمة – على الأقل بشكل علني.

ومع ذلك ، أصدر المحققون الوزاريون ، بشكل خاص ، تقريرًا من 14 صفحة حصل عليه موقع ميدل إيست آي ووصف بأنه “سري للغاية” ومؤرخ في 21 أكتوبر 2019.

ولفتت الى ان اكبر عدد من القتلى في بغداد وقع في منطقة قرب النخيل مول.

وذكر التقرير أيضا أن اللجنة وجدت أدلة على أن “نيران القناصة استهدفت متظاهرين من سطح مبنى وسط بغداد”.

وأشار التقرير بحسب ترجمة وطن عن الموقع إلى وجود مؤشرات على “وجود موقع للقناصة في أحد الأبنية المقابلة لمحطة وقود وسط بغداد، وعند التفتيش على الموقع تم العثور على عدة خراطيش فارغة من سلاح قنص”.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول المبنى المزعوم ، ولا عن عدد أو نوع الخراطيش التي وجدها المحققون.

تقرير سري

ومع ذلك، رأى موقع MEE مسودة سابقة للتقرير السري.

تحتوي هذه النسخة على فقرة توضح أن المبنى المشار إليه في التقرير النهائي كان يقع بالقرب من المنطقة التي وقع فيها هجوم النخيل.

لكن ما تجنب المحققون ذكره حتى في المسودة الأولى للتقرير السري هو أن أدلتهم تشير فقط إلى قناص وحيد.

“كان هناك قناص واحد فقط. هذا ما كشفه تحقيقنا ، قال وزير عراقي سابق وعضو رئيسي في لجنة تقصي الحقائق الوزارية العليا لموقع ميدل إيست آي .

واضاف: “الغريب أننا لا نعرف بعد من وضعه [القناص] هناك وإلى أي قوات ينتمي. ونفى جميع القادة الميدانيين وجود أي صلة به أو إعطائه أوامر بالتمركز هناك أو المشاركة في الأحداث “.

على الرغم من ذلك ، قالت مصادر مطلعة على الهجوم لموقع ميدل إيست آي ان المسؤولين العراقيين استخدموا نتائج اللجنة للترويج لفكرة أن قناصة مجهولين كانوا وراء عمليات القتل.

وكان الفريق جليل الربيعي، قائد عمليات بغداد في ذلك الوقت ، من بين الأوائل الذين روجوا رسميًا لرواية القناصين المجهولين.

وفي اليوم التالي للهجوم، قال الربيعي لزعماء قبيلة الكرخ “تمركز قناص في إحدى مناطق العاصمة واستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم”.

وقال: “حاولت المخابرات اعتقاله ، لكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة”. ولم يكن وحده في تأكيداته.

“طرفًا ثالثًا متورط في قتل المتظاهرين”

وفي مقابلة تلفزيونية بعد أسابيع ، قالت نجاح الشمري، وزيرة الدفاع السابقة، إن “طرفًا ثالثًا متورط في قتل المتظاهرين” ، في إشارة إلى تورط فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وقال مسؤول أمني كبير شاهد لقطات لهجوم النخيل إن التفسيرات كانت وسيلة ملائمة لإغلاق مزيد من التحقيقات.

كان المطلوب هو التستر على ما حدث. وقال إن إلقاء اللوم على قناصين مجهولين يعني التلميح إلى تورط طرف خارج المعادلة [المتظاهرين وقوات الأمن].

“كانت الأجواء مهيأة بشكل كامل لرواية القناصين والمتظاهرين أنفسهم الذين يرددونها ويؤكدونها في إفاداتهم”.

وأضاف: “كان الهدف إلقاء اللوم على الفصائل المسلحة [المدعومة من إيران] ، لإلغاء أي مطالب بمحاسبة الفاعل الحقيقي”.

حقيقة ما حصل؟

المسلحين الذين قتلوا المتظاهرين في وقت مبكر من يوم 4 أكتوبر / تشرين الأول لم يكونوا قناصين مجهولين، لكن قوات الأمن العراقية المكلفة بحماية المنطقة ، كما قيل لموقع ميدل إيست آي.

بعد أن ألقى ركاب التوك توك الزجاجات الحارقة على جدار الانفجار، رد الجنود بإطلاق نار محموم، بحسب مسؤول أمني كبير شاهد لقطات للهجوم مسجلة بكاميرا مراقبة.

وقال: “عندما رأى بعض الجنود زملائهم يحترقون في سياراتهم ، فقدوا أعصابهم وبدأوا في إطلاق النار بشكل هستيري وعشوائي من رشاشات مثبتة على سياراتهم”.

واضاف: “لقد كانت مذبحة حقيقية. لم تكن هناك أوامر مسبقة باستخدام الذخيرة الحية، لكن ضابطًا غير مؤهل فقد أعصابه وبدأ في إطلاق النار ، لذلك تبعه الآخرون “.

وقال أن القوة المنتشرة في الموقع تم تدريبها على القتال في الحروب وليس لديها خبرة في الأمن الداخلي.

وذكر “بالتأكيد لم تكن مؤهلة للتعامل مع المتظاهرين”.

وأوضح أن معظم المتظاهرين أصيبوا بنيران غير مباشرة قادمة من جندي كان متمركزًا فوق مركبة عسكرية وبمدفع رشاش متوسط المدى.

تم تأكيد رواية مسؤول أمني كبير من قبل العديد من شهود العيان وثلاثة ضباط ومسؤولين اثنين على دراية بنتائج التحقيقات والذين أخبروا جميعًا موقع ميدل إيست آي أن نيران الأسلحة الآلية كانت مسؤولة عن غالبية الضحايا.

لكن لم يكن إطلاق النار المحموم على الجنود وحده هو الذي تسبب في وقوع مثل هذه الخسائر العالية – ولكن أيضًا الزاوية التي أطلقوا النار من خلالها.

قال الضباط لموقع ميدل إيست آي إن أنواع المدافع الرشاشة التي تُركب على المركبات والتي تستخدمها القوات العراقية من شأنها “تمزيق الهدف” إذا تم إطلاقها مباشرة على حشد من الناس.

قالوا إن إطلاق النار صعودًا بزاوية تتراوح بين 60 و 90 درجة ، سيكون عالياً بما يكفي لإخافة الحشود ، لكنه ليس قاتلاً.

لكن الجنود في 4 أكتوبر / تشرين الأول، بحسب مسؤول أمني كبير ، لم يطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين، ولكن بزاوية 30 إلى 45 درجة “ومع مرور الوقت ، تتعب أيدي بعضهم وتنخفض”.

قال ضابط مدرع عسكري لموقع ميدل إيست آي : “هذه هي زاوية إطلاق النار المثالية [30-45 درجة]” ، موضحًا أن قوة الرصاصات ، عندما تصيب هدفها ، ستكون بنفس القوة التي كانت عليها عندما تركت ماسورة الآلة. بندقية. “لذا ستكون قاتلة.”

وهذا ما شهده المسؤول الأمني الكبير في اللقطات.

وقال المسؤول الأمني الكبير: “معظم الضحايا في ذلك اليوم نتجت عن الرصاص الذي سقط ، وليس النيران المباشرة”.

تتفق رواية المسؤول الأمني الكبير مع النتائج المفصلة في التقرير الخاص للجنة الوزارية العليا لتقصي الحقائق، والتي أشارت إلى أن نحو 70 في المائة من المتظاهرين المقتولين في بغداد أصيبوا في الرأس والصدر.

وأكد مفوض في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) هذه التفاصيل بناء على شهادات الأطباء المتعاونين معهم.

عندما انتهى إطلاق النار ، قُتل ما لا يقل عن 18 متظاهرا وجنديين ، بحسب المسؤول الأمني الكبير الذي شاهد فيديو المراقبة للهجوم. وأصيب العشرات.

تستر

حتى في هذه المرحلة ، سعى المسؤولون للتستر على ما حدث ، كما قال أقارب الضحايا والأطباء العاملون في غرف الطوارئ في بغداد لموقع ميدل إيست آي .

وقالوا إن وزارة الصحة أعطت تعليمات صارمة للمستشفيات بضرورة حرمان الضحايا من تشريح الجثث بالطب الشرعي، مما يعني أن التفاصيل التي تحدد سبب الوفاة ممنوعة من إدراجها في شهادات الوفاة.

قال مفوض المفوضية العليا لحقوق الإنسان لموقع ميدل إيست آي إنهم كانوا على علم بوقوع مذبحة بالقرب من النخيل مول، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي “معلومات منسقة” حول ما حدث أو العدد الحقيقي للضحايا.

وقال المفوض “وزارتي الصحة والداخلية رفضتا تزويدنا بأي إحصائيات أو تفاصيل. لم يتعاونوا معنا في معظم الأوقات”.

بينما قال الموقف الرسمي العام إن أربعة أشخاص فقط قتلوا، بينهم اثنان من أفراد الأمن، اتصل طبيب يعمل في مستشفى الكندي بالقرب من المنطقة ليخبرنا أنهم استقبلوا في ذلك اليوم 18 جثة ، معظمهم قتلوا بجروح قاتلة الرأس والأجزاء العلوية من الجسم “.

قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، وهي بعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العراق والتي تم تشكيلها في عام 2003 لدعم الحكومة العراقية وتقديم المشورة لها بناءً على طلبها ، بالتحقيق في الحادث ولكنها لم تتمكن أيضًا من تحديد المزيد من التفاصيل.

في مايو، نشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقريرها السادس حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال المظاهرات في العراق، مستشهدة “بمطلق النار أو الرماة مجهولين” وراء الهجوم بالقرب من المركز التجاري.

أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف ، لكن من بين 107 متظاهرين قتلوا في بغداد بين الأول والثامن من أكتوبر 2019 ، وقع أكبر عدد من الضحايا حول المركز التجاري.

ولاحظت البعثة دون تفصيل أنها واجهت “تحديات كبيرة” في جمع المعلومات حول الهجوم على المركز التجاري والعديد من الآخرين “بسبب بيئة الخوف والسرية التي تحيط بهوية الجناة”.

قبول صريح

بينما سعى محققو الأمم المتحدة ومحققو حقوق الإنسان دون جدوى لتحديد هوية الجناة، وافقت الحكومة بالفعل على حزم تعويضات لعائلات القتلى أثناء الهجوم ، حسبما قيل لموقع ميدل إيست آي.

في أواخر أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، بعد أن أنهت لجنة تقصي الحقائق عملها ، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الوزراء القرار رقم 340 ، الذي صنف المتظاهرين الذين قتلوا بالقرب من المركز التجاري من بين آخرين قتلوا في ذلك الأسبوع على أنهم “ضحايا عمليات عسكرية خاطئة” ، وفقًا لمسؤول في مؤسسة الشهداء ، وهي دائرة حكومية مسؤولة عن ضحايا جرائم حزب البعث المحظورة والإرهاب والنشاط العسكري.

على سبيل المثال ، قامت المؤسسة بتعويض المدنيين الذين قتلوا وأصحاب المنازل الذين تضررت منازلهم من قبل قوات الأمن العراقية أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال القتال ضد داعش.

لتنفيذ القرار 340 ، أعطى قسم الطب الشرعي بوزارة الصحة في نهاية المطاف قوائم التأسيس للمتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات في أكتوبر ونوفمبر 2019 “لأنهم مشمولون في تعويضات وامتيازات الشهداء” ، قال مسؤول المؤسسة.

حصل موقع ميدل إيست آي على نسخ من القوائم التي تغطي الوفيات في أكتوبر ونوفمبر 2019 في بغداد. وقد تم التأكد من صحتها من قبل عدة مصادر حكومية ، بما في ذلك المؤسسة ومكتب رئيس الوزراء.

إنها الوثائق الرسمية الوحيدة التي ظهرت حتى الآن والتي تحتوي على تفاصيل حول عدد المتظاهرين الذين قُتلوا ، وأين قُتلوا وفي أي تواريخ ، وسبب وفاتهم والأرقام التسلسلية لشهادات وفاتهم.

تظهر الوثائق أنه في 4 أكتوبر ، تم تسجيل 32 شخصًا قتلوا في بغداد في مناطق معظمها بالقرب من النخيل ، وليس اثنين كما ادعت السلطات العراقية خلال العامين الماضيين – أو 18 كما يعتقد مصدر أمني كبير في ميدل إيست آي.

لكن القوائم تثير أيضًا المزيد من الأسئلة حول مقتل متظاهرين بعد هجوم النخيل في بغداد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

بدأت وفيات المتظاهرين المصنفة كضحايا لعمليات عسكرية خاطئة ، وفقًا للقوائم التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي ، في الأول من أكتوبر / تشرين الأول ، وهو اليوم الأول للمظاهرات.

ارتفع عدد المتظاهرين الذين قُتلوا وتم تصنيفهم كضحايا لعمليات عسكرية خاطئة بشكل كبير من اثنين في اليوم الأول إلى 24 في اليوم الثالث ثم 32 في اليوم الرابع و 18 في اليوم الخامس.

وسجّلت القوائم مقتل معظم الضحايا برصاص في الرأس أو في الأجزاء العلوية من الجسم.

بعد ذلك تم التعامل مع غالبية القتلى من قبل مركزي باب الشيخ والسعدون ، والمسؤولين عن المنطقة الممتدة من ميدان التحرير إلى محطة الغيلاني للوقود بالقرب من النخيل مول.

السؤال الذي برز بشكل عاجل هو ما إذا كان هجوم 4 أكتوبر بالقرب من النخيل مول هو رد فعل منعزلاً لمقتل جنديين أو لقطة من العنف الممنهج الذي استمر لعدة أيام.

يقول المسؤول الأمني الكبير الذي شاهد لقطات الهجوم بالقرب من النخيل إنه غير متأكد من متى بدأ القتل بالضبط ، أو سبب اندلاعه.

واضاف: “أقرب تفسيري لما حدث هو أن الجنود قتلوا في الثالث من تشرين الأول وليس الرابع كما أعلنت السلطات العسكرية حينها. اي ان مجزرة النخيل بدأت فعليا في الثالث من تشرين الاول واستمرت ثلاثة ايام “.

قال المسؤول بمرارة: “لا يمكنك تخيل عدد الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين تواطأوا للتغطية على هذا الحادث”.

كانت مدفوعات الحكومة لعائلات المتظاهرين القتلى اعترافًا صريحًا بقتلهم على يد قوات الأمن العراقية. لكن ما لم يتم إخباره لأحد ، بما في ذلك أقارب الضحايا ، هو تحديد القوات بالضبط.

من فعلها؟

إن خليط وحدات الشرطة والفرق العسكرية التي تحوم حول شوارع بغداد في ذلك اليوم يجعل من الصعب للغاية تحديد من فتح النار في المنطقة القريبة من المركز التجاري.

سعى موقع ميدل إيست آي للحصول على تعليق رسمي حول العدد الدقيق لضحايا حادث النخيل. كما سعت للحصول على مزيد من التفاصيل من وجهة نظر الحكومة.

رفض أكثر من عشرة من كبار المسؤولين الذين شاركوا في لجان التحقيق التي شكلتها حكومتا عبد المهدي وخليفته مصطفى الكاظمي الإجابة عن الأسئلة أو زعموا أنهم غير مخولين بالكشف عن أي تفاصيل.

لكن بعد مقابلات مع أكثر من عشرة من المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين والحاليين الذين لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق ، علم موقع ميدل إيست آي أن المنطقة الواقعة بين ميدان الطيران والنخيل مول كانت تحت سيطرة قوتين رئيسيتين يوم الهجوم.

وكانا فوج المغاوير في قيادة عمليات بغداد ولواء المشاة 45 التابع للفرقة 11- الجيش العراقي اضافة الى الاجهزة الامنية الاخرى.

وبحسب هذه المصادر ، فإن جنود فوج المغاوير في قيادة عمليات بغداد كانوا يرتدون الزي الرسمي لقوات الرد السريع ، ولم ينتشروا في المنطقة.

لكن الشهود ، الذين ليس لديهم أي فكرة عن تغيير الزي ، كانوا مقتنعين بأن قوات الرد السريع نفذت عمليات القتل ، وهي تفاصيل لم يكشف عنها أحد من المشاركين في التحقيقات الرسمية حتى اليوم.

لكن وراء الأبواب المغلقة ، كانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عبد المهدي على دراية تامة بمن شارك ، كما علم موقع ميدل إيست آي.

بعد 11 يومًا من التحقيق ، أوصت في 22 أكتوبر بما يلي:

– عزل 87 ضابطا من مناصبهم وتورطهم في الهجوم مسجلة في سجلاتهم

– إقالة قائد عمليات بغداد ومساعده الأمني وقائد فرقة المشاة 11 – الجيش العراقي وقائد الفرقة الأولى – الشرطة الاتحادية وقائد لواء المشاة 45.

– تنحية قائد الفوج الثاني من لواء المشاة 45 قائد فوج المغاوير من الفرقة الاولى – الشرطة الاتحادية من مواقعهم ، مع احالتهم على هيئات التحقيق العسكرية.

وسلمت اللجنة معلومات وأقراص مدمجة تحتوي على أدلة إلى مجلس القضاء الأعلى توضح بالضبط ما حدث في بغداد ذلك الأسبوع ، بما في ذلك في النخيل مول.

ما لم يعلنه أو يكشف عنه أي من أعضاء اللجنة – وما سعى الجميع لإخفائه “بتواطؤ غريب” ، بحسب مسؤول عسكري كبير مطلع على التحقيق – هو أن الجنديين اللذين قتلا كانا عضوين في اللواء 45 من الفرقة 11. فرقة المشاة – الجيش العراقي.

كما لم يتم الكشف حتى الآن عن أن المتورطين في مجزرة النخيل مول هم رفاقهم من اللواء.

تم إخبار ميدل إيست آي من قبل ضباط تم إطلاعهم على نتائج التحقيق في أسباب الزيادة المفاجئة في عدد المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد على يد الفريق عبد الأمير الشمري ، نائب القائد الحالي للعمليات المشتركة. ومفتش عام سابق بوزارة الدفاع.

تم تأكيد شهاداتهم من قبل ضابط كبير في قوات الرد السريع وعضو رئيسي في اللجنة الوزارية العليا لتقصي الحقائق ، والذي تحدث أيضًا إلى ميدل إيست آي.

قال وزير سابق وعضو رئيسي في لجنة تقصي الحقائق الوزارية لموقع ميدل إيست آي: “من الأفضل إبقاء بعض الأشياء طي الكتمان لأن الكشف عنها سيثير الفتنة”. “الإعلان عن مثل هذه الأمور لن يحل المشكلة ، بل سيزيدها سوءًا”.

وأضاف: “ما حدث [في النخيل مول] كان رد فعل طبيعي ومتوقع للغاية. الجندي يتعامل مع أي هدف أمامه على أنه عدو ، فماذا نتوقع عندما يحترق أمامه اثنان من زملائه؟

وقال “ماذا نتوقع من جندي أحضرناه من الجبهات وقتال شرس مع داعش ، ونضعه وجهاً لوجه مع أحد المتظاهرين الذي كان يرشقه بالحجارة وقنابل المولوتوف؟”.

مسئولية

إلى جانب عمليات الفصل والملاحظات التأديبية المضافة إلى الملفات ، تم اتخاذ إجراء آخر ، بحسب المسؤول الأمني الذي شاهد لقطات المراقبة للمجزرة.

وقال المصدر إن الفريق عبد الأمير يار الله الذي كان نائب قائد العمليات المشتركة في ذلك الوقت ، أمر بنقل اللواء 45 مشاة بأكمله إلى كركوك “كعقاب”.

وقال المسؤول الأمني إن “يار الله قرر معاقبتهم وإرسالهم إلى جبهات القتال في كركوك لمواجهة الموت هناك في القتال مع داعش”.

وقال إن قرار النقل تسبب في “خلاف حاد” بين يار الله والفريق عثمان الغانمي ، الذي كان رئيس أركان الجيش في ذلك الوقت.

وقال المصدر “رفض الغانمي معاقبتهم لكن يار الله أصر على نقلهم”.

يتفهم موقع ميدل إيست آي أنه تم نقل اللواء إلى كركوك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. ولم يستجب غانمي ولا يار الله لطلبات التعليق.

وقال المصدر إن “قرار نقلهم كان يهدف إلى إبعادهم ودفع الحادث إلى طي النسيان ، بينما [أعضاء اللواء 45] دفعوا حتى الموت”.

وختم ساخرًا: “هكذا نتعامل مع مشاكلنا في هذا البلد ، بإعادة تدوير الموت وأسبابه”.

لكن أقارب القتلى يطالبون بالمزيد. قال العديد من أفراد الأسرة الذين تحدثوا إلى موقع ميدل إيست آي إنهم رفعوا دعاوى ضد الحكومة ولكن تم تجاهل قضاياهم.

عبد الرزاق عبد الله ، الذي قتل نجله مقتدى في 4 أكتوبر / تشرين الأول ، هو أحدهم.

وقال “رفعت دعوى ضد الحكومة ورئيس الوزراء السابق [عادل عبد المهدي] و [فالح] الفياض (رئيس هيئة الحشد الشعبي) وجميع أفراد العصابة”. “مقتدى كان طفلا ولا أدري ما الخطيئة التي ارتكبها ليقتل بهذه الطريقة البشعة”.

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