شاهدوا محمد رمضان يقبّل ويحتضن الفنانة نبيلة عبيد في دبي

نشر الفنان المصري محمد رمضان، صوراً عبر حسابه في انستغرام، جمعته بالفنانة نبيلة عبيد في أحدث ظهور لها بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وعلّق محمد رمضان على الصور بقوله: “أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي “.

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محمد رمضان يشتم فنانة قديرة

“يا حقيرة يا شحاتة، يا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”، بهذه الكلمات شتم الفنان محمد رمضان الفنانة سميرة عبد العزيز حسبما كشفت الأخيرة.

وأضافت سميرة عبد العزيز إنها أُصيبت بالدهشة بعد قراءة الرسائل التي ارسلها محمد رمضان عبر تطبيق واتسآب.

أما سبب هجوم رمضان بالشتائم على الفنانة سميرة عبد العزيز فيعود على خلفية رفضها المُشاركة في مسلسل “ابن حلال”، لتؤدي دور أم محمد رمضان.

وبررت سميرة عبد العزيز رفضها بالقول: “ليس من المعقول أن تؤدي في هذا العمل دور أمٍ لبلطجي، بعدما جسدت أدوار أم للعظماء في أعمال سابقة”.

وأضافت: “هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي الفني، فبعدما جسّدت أدوار الأم لكلٍ من الإمام أبو حنيفة والترمذي والشيخ الشعراوي و”كوكب الشرق” أم كلثوم، أرفض هذا النوع من الدراما الذي يُظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء”.

واعتبرت الفنانة أن رفض عروض فنية أمر عادي، ولا يُقلّل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه، لافتة إلى أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان، في أحد المسلسلات التي قام هو ببطولتها.

محمد رمضان يرد على واقعة اساءته لسميرة عبدالعزيز

وخرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته ورد على واقعة إساءته لمواطنته الفنانة سميرة عبدالعزيز التي كشفت رسائله عبر (واتساب).

وقال رمضان في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق (انستجرام): (من حقي الرد على كلام الأستاذة سميرة عبدالعزيز، ما قالته لم يحدث على الإطلاق ولم أتكلم مع أحد أكبر مني في حياتي بهذه الطريقة).

وتابع رمضان: (قالت إنني قلت عنها شحادة وتكلمت عن أجرها وقلت إن ظفر والدتي برقبتها، كل هذا لم يحدث، لا يمكن أن أتحدث مع شخص أكبر مني هكذا).

وأعرب رمضان عن سعادته لعدم تصديق جمهوره ما قيل عنه، مضيفاً: (قبل أن أُكذب ما قالته سميرة عبدالعزيز، جمهوري لم يصدق أساساً، وهذا أسعدني جداً).

وختم رمضان كلامه: (هذا توضيح مني، وأنتظر رأيكم في أغنية ثابت على يوتيوب وعلى كل المنصات السمعية، سبوتيفاي، أنغامي، وثقة في الله نجاح دائماً وربنا يكفينا شر كل حاجة وحشة).

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محمد رمضان يثير الجدل بأغنية (ثابت)