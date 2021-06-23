الكويتي عبدالله الطليحي يتصدر التريند بعد هذا الفيديو مع ابنه (شاهد)

أثار الممثل والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي، جدلًا واسعًا بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره وهو يقبل ابنه على فمه.

عبدالله الطليحي وأبناءه في الحضانة

ونشر عبدالله الطليحي مقطع فيديو عبر حسابه على (سناب شات)، وثق لحظة ذهابه إلى حضانة طفليه (شاهين وإلهام)، ليصطحبهما إلى المنزل.

وبدأ الطليحي يتحدث عن دور الحضانة في تغيير سلوك الطفل وتطوير قدراته، مشيداً بالعاملين فيها، ووجود كاميرات مراقبة في كل مكان.

وما أن صعد عبدالله الطليحي إلى السيارة وبدأ يتحدث عن التغيرات التي لاحظها على طفليه، ثم ظهر يُقبل ابنه شاهين على فمه معلقاً (شنو هالنطاعة.. ما شاء الله).

كما ظهر يقبل ابنته إلهام أيضاً ولكن على خدها معلقاً: (شنو هذا جمال ماشاء الله).

عبدالله الطليحي تريند بعد القبلة

وأثارت قبلة عبدالله الطليحي لابنه على فمه جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين استنكروا ذلك ورأوا أنه سيؤثر على تربيته لاحقاً.

ومنهم من وصف الطليحي بـ(البيدوفيلي)، وآخرون رأوا أن هذه الأنواع من القبلات حتى لو كانت بريئة، فهي تسبب نقل الأمراض.

بينما دافع القلة عن عبدالله الطليحي ورأوا أن تصرفه بريء ولم يقصد به شيء، ويعبر فقط عن حبه لابنه.

وتصدر وسم عبدالله الطليحي التريند عبر (تويتر) بعد الفيديو، وجاء في التعليقات: (عبدالله الطليحي.. انك تبوس عيالك مو من الجهه ذي كذا قلة حياء عاد ولدك ولا بنتك ولا أمك الخ.. فيها قرف.. عندك خده راسه يده رجله الخ.. تبي تطلع ترند هذا طلعت.. اللي يدافعون عنك نعرف جوهم كيف وفكرهم المستقبلي).

عبدالله الطليحي.. انك تبوس عيالك مو من الجهه ذي كذا قلة حياء عاد ولدك ولا بنتك ولا أمك الخ.. فيها قرف.. عندك خده راسه يده رجله الخ.. تبي تطلع ترند هذا طلعت.. اللي يدافعون عنك نعرف جوهم كيف وفكرهم المستقبلي.. — شرقاوي (@GieJlTFGlDqmQ4E) June 24, 2021

بينما دافع آخر قائلاً: (عبدالله الطليحي ترند لانو يبوس أبنه عالم فارغه وغبيه وين المشكله اذا قبل ولده أتقو الله النفوس نقيه ولده يبوسه مع اي مكان وطفل صغير).

#عبدالله_الطليحي ترند لانو يبوس أبنه عالم فارغه وغبيه وين المشكله اذا قبل ولده أتقو الله النفوس نقيه ولده يبوسه مع اي مكان وطفل صغير 🤨🤨 — norah (@Norr0001) June 23, 2021

وعلقت أخرى: (هذا شفيه وين مرته؟).

واعترض آخر على القبلة من ناحية صحية فقط، وكتب: (يبوس عياله بوس عادي يقبل عياله نفس الموال جميع اشكال الحب والمحبة لأبناءة لا اشكالية عادية طبيعية. لكن التقبيل من هذا النوع مقزز ومقرف اكبر خطا وتلوث وسعبلة وامراض لا يقبل غير منطقي).

يبوس عياله بوس عادي يقبل عياله نفس الموال جميع اشكال الحب والمحبة لأبناءة لا اشكالية عادية طبيعية. لكنننن التقبيل من هذا النوع مقزز ومقرف اكبر خطا وتلوث وسعبلة وامراض لا يقبل غير منطقي. 🤢 — اسير الغربة 🇸🇦 (@alkail17) June 24, 2021

(هاتي بوسة)!

واستذكر الجمهور تصرف مواطنته الممثلة نورة العميري التي أثارت الجدل قبل شهرين حين قامت بتقبيل والدتها من الفم.

وشاركت نورة العميري حينها يومياتها عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، ووثقت زيارتها للمستشفى برفقة والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية مُفاجئة.

ثم ظهرت بالفيديو وهي تغادر المستشفى وتعود للمنزل، وقبل أن تنزل من السيارة تقول نورة العميري لوالدتها: (هاتي بوسة)، لتقوم الأخيرة بتقبيلها من فمها.

حتى لو كانت امها إشوفه شيء مقزز ونويره بروحها ماتترقع 🤢#نوره_العميري pic.twitter.com/BbdlhkNv7Z — شيشانا المجد 💅🏻🇰🇼 (@shishana_almjd) March 9, 2021

(تصرف مقرف ومخزي)

وهاجم المتابعون نورة العميري، ورأوا أن المقطع مخل بالآداب العامة ويجب محاسبتها عليه، فكتب أحدهم: (هذا المقطع مو مخل بالآداب صح؟).

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وعلق آخر: (العقل والحياء نعمة).

وكتب مُتابع: (الله يستر سنة 2020و سنة 2021 قاعدين نشوف شغلات غريبة الله المستعان).

وألقى آخر باللوم على والدتها وطريقة تنشئة ابنتها، وكتب: (بعض التصرفات البسيطة توضح لك الاصل الطيب والتربية الصالحة .).

ورفض آخر تبرير تصرف نورة العميري بكونها قبلت والدتها، وعلق: (حتى لو أمها بس مو حلو تبوسها بالطريقة هذه! فعلا شيء مقرف ومخزي).

نورة تبرر: أمي تقبلني في أي مكان

وبعد الهجوم عليها، خرجت نورة العميري عن صمتها وعلقت بفيديو: (أنتم تبحثون عن القصص فقط، لا زلت بنظر والدتي صغيرة وهي تحب أن تدلعني خاصة أنني كنت مريضة أمس، وذهبت للمستشفى، وكانت خائفة وتبكي).

وتابعت: (هذه أمي، ويوجد حنان بيننا، تقبلني عيوني، خشمي، حلقي، وفي كل مكان، فهي أمي، ومهما كبرت أبقى طفلة في عينها).

حول عبدالله الطليحي

يشار إلى أن عبدالله الطليحي نشأ في منطقة الفردوس في محافظة الفروانية، وبدأ حياته الفنية من خلال المشاركة في دور بسيط في مسلسل الصراع في عام 2010، وهو لاعب لرياضة الكيك بوكسينغ.

وفي عام 2011 قام الطليحي بتقديم برنامج المسابقات «للزمن ثمن» على قناة إم بي سي 1 وحقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي.

وفي نهاية عام 2011 قدم عبدالله الطليحي البرنامج الغنائي أراب آيدل وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال .

وتزوج عبدالله الطليحي من ابنة محمد الباطني، في 20 يناير 2016، هي ابنة أخ مدربه في رياضة الملاكمة الكابتن صلاح الباطني ورزق بإبنته الأولى (إلهام) في أكتوبر 2016، وفي أغسطس 2019 برزق بإبنه (شاهين).

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