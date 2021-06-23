ألمانيا تتأهل بشق الأنفس في اليورو والمجر يودع البطولة بشرف

تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور ال 16 من بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو)، رغم التعادل الإيجابي بهدفين مع منتخب المجر بهدفين لكليهما، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “أليانز أرينا”.

أهداف منتخب المجر في شباك ألمانيا

ونجح منتخب المجر من تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 عن طريق آدم سالاي بتسديدة قوية جاءت في شباك منتخب ألمانيا.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال68 عن طريق أندرياس شيفر، من مجريات أحداث الشوط الثاني وتسجيل هدف تقليص الفارق مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو).

أهداف منتخب ألمانيا

وسجل منتخب ألمانيا (المكاكين) في تسجيل هدف تقليص الفارق مع نظيره المجر في الدقيقة ال66 عن طريق اللاعب كاي هافرتز.

بينما جاء الهدف التعادل والنجاة من فخ الهزيمة وتوديع منافسات اليورو في الدقيقة ال84 عن طريق ليون غوريتسكا، لينتهي اللقاء الذي شهد الإثارة والقوة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

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وقد ودع منتخب المجر منافسات بطولة اليورو بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال منافسات كأس أمم أوروبا أمام ألمانيا والبرتغال وفرنسا.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ولعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب المجر، وكان في حراسة المرمى مانويل نوير.

🔹 | "كاي هافيرتز" يسجل اول اهدافه مع منتخب المانيا 🤩💙 . pic.twitter.com/edeYYoV3PH — منبر تشيلسي 🏆 (@Mnbr_CFC) June 19, 2021

بينما في خط دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط جاء كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي: هافيرتز، جنابري، توماس مولر.

تشكيلة منتخب المجر

ودخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي” 56 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب ألمانيا، حيث كان في حراسة المرمى جولاتشي.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، بينما في خط الوسط آتي كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا.

🚨- رسمياً مواجهه في دور الـ(16) اليورو : 🇩🇪 مُنتخب المانيا x مُنتخب انجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🤩🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6iPQBI8OgJ — نواف || statistics 📊. (@NAlangri) June 23, 2021

وفي خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ترتيب المجموعة في بطولة اليورو

ويتربع منتخب فرنسا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه منتخب ألمانيا بفارق نقطة وحيدة برصيد 4 نقاط.

ملخص كامل لكل أحداث المجموعة السادسة ، يورو 2020م#FRA #GER #POR #HUN • المتأهلين : فرنسا ، المانيا ، البرتغال

• اكثر منتخب تسجيل : البرتغال 7 أهداف

• اكثر استقبال : المجر ، البرتغال 6 أهداف

• مجموع الأهداف المسجله : 20 هدف

— عبر : @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/6yt8F33GqQ — ً (@DenJnooo) June 24, 2021

أما في ثالث الترتيب منتخب البرتغال متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا (المجر) برصيد نقطتين في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو).

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