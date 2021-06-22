موعد مباراة منتخب فرنسا والبرتغال اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب فرنسا في مواجهة قمة الإثارة والقوة أمام نظيره حامل اللقب منتخب البرتغال، مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو”، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” فيرينك بوشكاش”.

موعد مباراة منتخب فرنسا والبرتغال

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب فرنسا ” الديوك” أمام منافسه منتخب البرتغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة منتخب فرنسا والبرتغال عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

Bonne journée à tous ! ☀️ pic.twitter.com/nZWJvLgMpl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 22, 2021

تشكيلة منتخب فرنسا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب البرتغال في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو، حيث سيكون في حراسة المرمى لوريس.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب البرتغال

ودخل مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس” 66 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ألمانيا “المكاكين”، حيث كان في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: بيبي، روبن دياس، جواو كانسيلو، نونو مينديز، أما في خط الوسط لعب كلاً من: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، برناردو سيلفا، ريناتو سانشيز.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، جواو فيليكس.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب فرنسا برصيد 4 نقاط، يليه في الترتيب منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث جاء منتخب البرتغال متساويًا مع منتخب ألمانيا بعدد النقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب هنغاريا برصيد نقطة واحدة في منافسات بطولة اليورو.

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