موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك المصري منافسه مصر المقاصة في دور الربع النهائي من كأس مصر، مساء اليوم الثلاثاء، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد السويس الجديد”.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

وستقام مباراة كلا الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، لبنان، سوريا، الأردن، البحرين، قطر.

بينما ستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

وستبث المباراة بين فريق الزمالك المصري ومنافسه مصر المقاصة، عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الذي يمتلك حقوق البث لمباريات كأس مصر.

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وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الفريقين، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المصرية المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة مصر المقاصة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب إيهاب جلال، بتشكيلة أساسية لمواجهة منافسه الزمالك المصري في ربع النهائي من كأس مصر، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود حمدي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: عصام صبحي، أسامة العزب، أحمد صبيحة، محمد الدسوقي.

أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: سعيد الونش، هشام محمد، عبد الله خلف، وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين: شميلس بيكلي، باسم مرسي، باولن فوافي.

نتائج الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة خلال الموسم الجاري، بينما يحتل منافسه في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

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