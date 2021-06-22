مبابي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان والأخير يمانع

كشفت شبكة “RMC Sport” الفرنسية، بأن نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم “كيليان مبابي” 22 عامًا، قد طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

مبابي وطلب الرحيل

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلاً الصحفي الإيطالي” دانييل ريولو”، قال: ” أعرف أن مبابي قد طلب الرحيل، لكن الأمر معقد، لأن عليه أولًا أن يبحث عن نادٍ لديه المال لشرائه، لكن الجديد في الأمر هو أنه لا يريد البقاء حقًا”.

وفقا لـ RMC ||

~ مبابي طلب الرحيل من باريس، لم يعد يثق بمشروع ليوناردو. pic.twitter.com/DlMl5xxrQm — madrid_10 (@madrid_issa10) June 22, 2021

وأضاف ريولو، قائلاً: ” مبابي لا يثق في مشروع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان الفرنسي، إذا لم يغادر هذا الصيف فسوف يرحل مجانًا الموسم المقبل”.

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وأردف، ” في العاصمة القطرية الدوحة لا يريدون سماع مثل هذه الأخبار، حيث يرغبون في استمراره، وفي حال الرحيل سيتعين عليهم البحث عن البديل لخلافة مبابي لتعزيز صفوف الفريق الباريسي”.

ويحتل مبابي صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 27 هدفًا، بينما جاء في وصافة ترتيب الدوري ممفيس ديباي مع فريق ليون برصيد 20 هدفًا متساويًا بذلك مع المهاجم وسام بن يدر في فريق موناكو.

خلافة مبابي وباريس سان جيرمان

وأشارت تقارير صحفية فرنسية، بإن فريق باريس سان جيرمان قد وضع خيارين أمامه لخلافة نجم الفريق مبابي الذي يفكر في الرحيل بشكل جدي، وهو التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي الموسم المنصرم.

🚨🚨🚨Daniel Riolo | كيليان مبابي أخبار باريس برغبته بالرحيل لريال مدريد ويريد مغادرة باريس هذا الصيف . pic.twitter.com/tYkPqpRs8F — ‎‏ABDULLAH ³⁴ (@ToniKroosV) June 22, 2021

وكذلك وضع البديل الثاني وهو المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدافًا، بفارق هدف وحيد عن المصري صلاح الذي سجل 22 هدفًا.

تصريحات ناصر الخليفي

وقال رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي بشأن مصير اللاعب مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في وقت سابق، قائلاً: ” مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان وتمديد عقده في الطريق الصحيح، وهو لن يرحل نحن لن نبيعه أبدًا، وهو لن يغادر مجانًا أبدًا”.

🇲🇫 le10sport | فلورنتينو بيريز يخطط لشن هجوم للتعاقد مع مبابي. إنه أولوية ريال مدريد هذا الصيف. pic.twitter.com/6GNUK0FuVh — RMC World (@RMC_AH7) June 21, 2021

وأوضح الخليفي، بأن النجم البرازيلي نيمار يريد إنهاء مسيرته في باريس سان جيرمان، أما بخصوص المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو سيبقى مدربًا ولم يلمح برغبته في الرحيل عن النادي”.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان في صيف شهر يونيو/ حزيران عام 2022، لكن اللاعب يريد الرحيل عن النادي الباريسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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