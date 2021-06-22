زينب فياض تنشر صورة والدها.. هذا هو طليق هيفاء وهبي ووالد ابنتها الوحيدة (شاهد)

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة قديمة لوالدها بمناسبة عيد الأب.

ونشرت زينب فياض صورة قديمة لوالدها عبر خاصية (الستوري) على حسابها في تطبيق (انستجرام)، وهو يحتضنها حين كانت رضيعة.

زينب فياض مع والدها في صورة نادرة

الغريب أن ابنة هيفاء وهبي حرصت على إخفاء وجه والدها، وهو ما فسره الجمهور بأنه احتراماً لرغبته في عدم الظهور للإعلام منذ ارتباطه وطلاقه من الفنانة اللبنانية.

وأرفقت زينب الصورة بتعليق قالت فيه: (يوم واحد لا يكفي لأقول كم أنت مميز بالنسبة لي، أنت جزء من قلبي وروحي، عيد أب سعيد).

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ودائماً ما تخصص زينب فياض مساحة عبر (انستجرام)، لتعبر عن حبها لوالدها كل فترة وتنشر صوره دون أن تُظهر وجهه أيضاً.

وظهر طليق هيفاء وهبي في إحدى الصور وهو يركب علي الخيل، وعلقت عليها زينب قائلة: (بابي حبيبي).

هذا وقد خضعت زينب فياض قبل أيام لعملية جراحية في الكويت حيث تتواجد.

زينب فياض في المستشفى

ونشرت زينب فياض صورة لها من على سرير المستشفى، كاشفة استعدادها لدخول غرفة العمليات وعلقت عليها بالقول: (وصار موعد العملية دعواتكم).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وأكّدت زينب في مقطع مصوّر نشرته في خاصية الستوري أيضاً عبر (انستجرام) أنها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية بسبب الطبيب الماهر وأسلوبه المريح في التعامل مع المرضى.

ولم تكشف زينب تفاصيل أخرى عن العملية ونوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

عملية تجميل

لكنها ظهرت لاحقاً بعد العملية وهي تضع ضمادات على أنفها وفمها، وعلقت: (كل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشي كتير بيعني لي الحمدلله انا صرت احسن الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة، وطبعاً شكرًا من قلبي للدكتور منذر العجمي اللي سوى لي العملية في الكويت).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وتبين أن الطبيب منذر العجمي استشاري أنف وأذن وحنجرة وتجميل وجه، وهو ما جعل متابعيها يهاجموها ويؤكدوا أن جمالها الطبيعي أفضل من تحويل نفسها إلى بلاستيك على حد تعبيرهم.

(لن تصبحي هيفاء وهبي)

هذا وقد أثارت زينب فياض جدلاً جديداً قبل أسابيع حول علاقتها بوالدتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد ظهورها بفيديو وهي تقلد والدتها بطريقة غنائها أغنية (لقيت الطبطبة) للفنان الإماراتي حسين الجسمي مع ابنتها دانييلا

واتهم المتابعون زينب فياض بتقليد والدتها هيفاء وهبي، خاصة أنها تملك نفس نبرة صوتها، وتتحدث مثلها، وجاء في التعليقات: (سئيلة ولاتقلدي امك).

وعلق آخر: (لن تصبحي هيفاء، ما حدا متل هيفا حتى ابنتها هذه الحقيقة).

بينما تساءل أحد المتابعين: (ابوها المحافظ ما شايف ابنته عالسوشال ميديا؟؟ وزوجها وين؟ شكلها على بالها تحترف الغناء).

زينب فياض تغني أغنية والدتها

واعتادت زينب فياض مؤخراً الظهور عبر السوشيال ميديا مع ابنتيها وهما تلعبان وترقصان، وغنت أول مرة لوالدتها أغنية (توتا توتا) بعد الكثير من الجدل حول علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي، وعلقت حينها: (الفقرة التى تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم).

وأثارت حينها زينب فياض تساؤلات متابعيها عن اقتراب الصلح بينها وبين والدتها.

زينب فياض تشيد بوالدتها

وسبق أن أثارت زينب فياض جدلا واسعا بتصريحاتها غير المتوقعة عن والدتها هيفاء وهبي، حيث أشادت بها مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت زينب فياض حينها في تصريحات لبرنامج (إي تي بالعربي)، على فضائية (إم بي سي 4) أن كل الذي يتابعونها على (السوشيال ميديا) بسبب والدتها.

وقالت: (الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه… وعباده يحبون أمي).

كما انفعلت زينب فياض في إحدى المرات على متابعة، تمنت الموت لوالدتها، فما كان منها إلا أن ردت عليها بقسوة.

حيث كتبت المتابعة لابنة هيفاء وهبي تعليقاً قال فيه عن انفجار مرفأ بيروت: (يا ريت ماتت وخلصنا من قرفها لأمها)، فردت عليها في الحال قائلة لها: (إن شاء الله يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي).

الجدير بالذكر أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول رجل الأعمال نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما.

ثم قررت هيفاء وهبي دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وفي عام 2009، تزوجت هيفاء وهبي من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه عام 2012.

https://www.watanserb.com/amp-stories/زينب-فياض-تنشر-صورة-والدها-هذا-هو-طليق/

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