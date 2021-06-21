مأساة في سلطنة عمان .. وفاة امرأتين وجنينهما بسبب كورونا (شاهد)

في مأساةٍ حقيقية، سجلّها مستشفى خولة بمحافظة مسقط في سلطنة عمان، توفيت امرأتان وجنينهما، نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عادل بن سليمان الخروصي رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى خولة إن الوضع الراهن صعب، ونحن في الذروة لانتشار الوباء، والطواقم الطبية تحاول قدر الإمكان السيطرة على الوضع، وتم اضافة اسرّة جديدة في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 2741 وفاة.

وسجَّلت الوزارة 2529 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى 250572 حالة، فيما وصلت نسبة حالات الشفاء إلى 87.9%.

ووصل عدد الحالات المنوَّمة الجديدة في مستشفيات سلطنة عمان إلى 188 حالة، ليبلغ إجمالي المُنومين 1448 حالة، من بينهم 428 حالة في العناية المركزة.

الفطر الأسود يصل سلطنة عمان

وقبل أيام اعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 3 حالات مؤكدة بمرض الفطر الأسود لدى مرضى مصابين بمرض كورونا

وظهر الفطر الاسود سابقا في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.

وقال د. زكريا البلوشي إن الفطر الأسود غير معدي وهو لا يؤثر على الأشخاص الذين مناعتهم قويةـ ويتمتعون بمناعة طبيعية، وإنما يؤثر على ضعيفي المناعة، ونوع معين من ضعف المناعة.

د. زكريا البلوشي لـ #الوصال: نطمئن الناس أن #الفطر_الاسود غير معدي وهو لا يؤثر على الأشخاص لي مناعتهم ممتازة ويتمتعون بمناعة طبيعية وإنما يؤثر على ضعيفي المناعة ونوع معين من ضعف المناعة#الفطر_الاسود #اللجنة_العليا @royalhospital_ pic.twitter.com/a6rdZwyT6z — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) June 15, 2021

وأضاف في حديث لإذاعة الوصال العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الفطر الأسود قديم جدًا وتسجل السلطنة سنويًا بين 4-5 حالات.

وذكر ان الفطر الأسود يصيب الفطر مرضى نقص المناعة أو مرضى السكري عندما يكون لديهم حموضة عالية في الدم .

وقال إنه يُعتقد سبب تسجيل الهند حالات كبيرة هو الاستخدام الزائد لدواء “ستيرويد”.