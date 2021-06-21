شاهدوا صورة نوال الزغبي بلا مكياج .. صدمت جمهورها بسبب تغيّر شكلها!

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة، ظهرت فيها على طبيعتها بدون مساحيق تجميل.

وبينما أبدى بعض المتابعين إعجابهم بالفنانة بدون مكياج، عبّر آخرون عن صدمتهم من شكل أنفها وشفتيها بسبب اجرائها عمليات تجميل فيهما، وقالوا إنها تغيرت كثيراً .

على الصعيد الفنيّ، قالت نوال الزغبي، قبل يومين، إنّها انتهت من تصوير فيديو كليب اغنيتها الخليجية “عقلي وقف”.

والأغنية الجديدة للفنانة نوال الزغبي من إخراج فادي حداد ومع شركة “روتانا” ستطرح مطلع الشهر المقبل.

مبارح صورت الاغنية الخليجية مع المخرج @FadiHaddadmedia @RotanaMusic — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 18, 2021

وهذه الأغنية ذات نمط ايقاعي عصري تتناسب والأجواء الصيفية، وهي من ضمن الألبوم الذي تُحضّره والذي يتضمّن أربع أغانٍ منوعة باللهجات اللبنانية والمصريّة والخليجيّة، علماً أنها طرحت أخيراً أغنيتين هما “أسعد لحظة” و”بكلم خيالي”.

نوال الزغبي تهدي أغنيةً لروح ملحن فلسطيني

تجدر الإشارة إلى أن نوال كشفت في وقت سابق عن إهداء إحدى أغنياتها في “الميني ألبوم” لروح ملحّن فلسطيني توفي منذ مدة بوباء كورونا، وكانت هذه الأغنية حلماً بالنسبة إليه، فأخذتها وضمّتها إلى “الميني ألبوم” وستغنيها على نيته كهدية لروحه.

نوال الزغبي تفجر غضب العراقيين

في سياقٍ آخر، كشفت مصادر عراقية في شهر مارس/آذار الماضي عن تلقي الفنانة نوال الزغبي مبلغا طائلا من المال، لأجل غنائها في مهرجان بابل المرتقب بالعراق بعد توقفه لسنوات الأمر الذي فجر غضب العراقيين ضد حكومتهم.

ونقل هذا الخبر الإعلامي معن حبيب الصحافي ومذيع الأخبار في قناة “الحرة عراق”، في تغريدة له بتويتر، وكشف أن الفنانة اللبنانية تقاضت مبلغا كبيرا للمشاركة في المهرجان.

وكان حبيب قد ذكر في تغريدته أن الفنانة التي ستحيي الحفل هي نجوى كرم، ثم نشر تصحيحا وقال إن مكتب نجوى كرم نفى الأمر وأن نوال الزغبي في من ستشارك وليس هي.

نوال تعلن استقالتها من نقابة الفنانين

في شأن آخر، قابلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قرار نقابة الفنانين المحترفين، بعدم تدخل الفنانين في الشؤون السياسية، بالاستقالة منها.

ونشرت نوال الزغبي بياناً رسمياً صادراً عنها، عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، وصفت به قرار النقابة بالسابقة الخطيرة في بلد يتجاوز عمره 6000 عام من الثقافة والحضارة.

وأشارت نوال الزغبي إلى أنها تنتمي لنقابة الفنانين منذ عشرون عاماً، قبل أن تكمل: ” لما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ولما لا يشرفني أن أرى وطني الحبيب وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين).

واستطردت الفنانة اللبنانية: (ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام أو بتاريخ الفن أو الدور الريادي الذي لعبه لبنان وحرية التعبير منذ الأزل، أتقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان باستقالتي للأسباب المذكورة أعلاه).

وأرفقت نوال الزغبي بيانها بهاشتاج (مواطن لبناني).

وكان نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، الممثل جهاد الأطرش، قد أثار جدلاً واسعاً، بعدما أصدر بياناً يطلب فيه من الفنانين المنتسبين إلى النقابة عدم المس أو شتم أيٍّ من التيارات السياسية والحزبية في لبنان.

وجاء بيان نقابة الفنانين في لبنان رداً على تعرض منزل الممثل اللبناني أسعد رشدان، لهجوم من قبل مناصرين لرئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، حيث قاموا بإلصاق صور عون على جدران منزله، ردّاً على انتقاد رشدان له.

ولم يستنكر بيان نقابة الفنانين المحترفين الاعتداء على أسعد رشدان، بل اكتفى بالطلب من الفنانين عدم التعرض والتجريح بالأحزاب والتيارات، الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين الذين وصفوه بالسابقة في العمل النقابي.

ورد أسعد رشدان على بيان النقابة بطريقة غير مباشرة، حين نشر صورة كلب، وأرفقها بتعليق قال فيه: (وصايتي عليها، عينتها رئيسة جمعية الكلاب اللبنانية، وسجلتها في النقابة).

وكان أسعد رشدان قد هاجم النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية، وقال في أحد اللقاءات: (لن أسكت ولا يمكن إسكاتي إلا بقتلي وأنا لا أخاف من الموت، عون شنّ حرب التحرير وبنى أمجاده على محاربة النظام السوري فيما يرتمي بأحضانه حالياً).

هذا وقد انتقدت الكاتبة اللبنانية ​كلوديا مرشيليان​ البيان​ الصادر عن نقابة الفنانين المحترفين ووصفته بـ(بيان العار).