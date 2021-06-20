جورجينا تواسي الدون رونالدو بعد خسارة البرتغال أمام ألمانيا بطريقة خاصة (صور)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية “جورجينا رودريغيز” 27 عامًا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهداف الدوري الإيطالي عبر حسابها على الإنستغرام تغريده لمواساة صاروخ ماديرا، عقب خسارة البرتغال أمام ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

جورجينا ومواساة رونالدو

وغردت الإسبانية “جورجينا” عبر حسابها الخاص، صورة يظهر فيها الدون رونالدو وهو يتدرب بقميص منتخب بلاده البرتغال، وعلى رأس تاج ملكي، وعلقت على الصورة التي أرفتها عبر الستوري الخاص بها بعلم البرتغال وقلب حب، وهو ما اعتبره المتابعين مواساة إلى صديقها رونالدو بعد الخسارة.

تألق رونالدو

ورغم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها منتخب البرتغال، إلا أن الدون رونالدو نجح في تسجيل هدفه رقم 105 وصنع هدفه الثاني إلى زميله دييغو جوتا في المباراة أمام منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الجول الثالثة من بطولة اليورو والتي انتهت بأربع أهداف مقابل هدفين.

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وعزز البرتغالي رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بعد تمكنه من الوصول إلى الهدف ال 12، والذي تمكن من تسجيلهم خلال ال4 بطولات السابقة والبطولة اليورو الحالية.

أهداف منتخب ألمانيا

وأحرز منتخب ألمانيا أول أهدافه في اللقاء في الدقيقة ال 35 بهدف عكسي عن طريق مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياس ليقلص الفارق مع منتخب البرتغال، بينما جاء الهدف الثاني بعد ارتكاب خطأ أخر في الدقيقة ال 39 ليسجل هدفًا في مرماه عن طريق رافائييل غيريرو.

محظوظ رونالدو انه يتلقى الدعم من الملكة جورجينا 🥵❤️ pic.twitter.com/edZpORtv8n — Players G.F (@4girl_friends) June 15, 2021

وفي الدقيقة ال51 بتسجيل الهدف الثالث عن طريق كاي هافرتز، وجاء الهدف القاتل في المباراة في الدقيقة ال60 عن طريق روبن جوسينس، لينتهي اللقاء بفوز منتخب ألمانيا بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب فرنسا برصيد 4 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط.

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب البرتغال متساويًا بنفس النقاط مع ألمانيا، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب هنغاريا بنقطة وحيدة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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