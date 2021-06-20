هل قتلت آلاء الصديق عمداً.. حمد المزروعي يثير شكوكاً حول تصفيتها في لندن

أثار الإعلامي الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي، الشكوك حول تصفية مواطنته الكاتبة آلاء الصديق التي توفت صباح اليوم في حادث سير بلندن.

وجاء ذلك، على إثر تغريدة نشرها الإعلامي الإماراتي بعد غياب لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، رجحت إمكانية إقدام الإمارات على تصفيتها بالخارج على طريقة استدعاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لقنصلية بلاده باسطنبول قبل أعوام.

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “عندما قررت الرجوع الى الوطن وقدمت طلب تجديد جواز السفر، فجأة تعرضت لـ حادث سير ادى الى مقتلها”.

عندما قررت الرجوع الى الوطن وقدمت طلب تجديد جواز السفر فجأه تعرضت لـ حادث سير ادى الى مقتلها … pic.twitter.com/WlnhP5ttSl — حمد المزروعي (@uae_3G) June 20, 2021

وفاة آلاء الصديق

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا حول إمكانية وجود دور إماراتي في وفاة الكاتبة المعروفة بمعارضتها للنظام الاماراتي

وقال حساب “الأدعم”: ” الي ع راسه بطحه يسويها حصاله، دائما يدور حول مكان فعلته”، في إشارة منه لدور إماراتي.

الي ع راسه بطحه..يسويها حصاله😂😂

👇🏼

دائما يدور حول مكان فعلته:) https://t.co/mN2d9L8dU2 — ✳️ الأدعم | أفداك تميم (@sulQAR) June 20, 2021

وعلق آخر بتهكم: ” “قررت الرجوع إلى الوطن، خاشقجي يبتسم في الزاوية”.

وقال آخر: “حلوة حادث سير لأ وجديدة، رغم أن نص الكوكب يدري ان نظام بن زايد قتلها”.

حلوة حادث سير لأ وجديدة . رغم أن نص الكوكب يدري ان نظام بن زايد قتلها https://t.co/ayyMKeYmpa — عميد المدريدستا 🇮🇶 (@Sir_3amed) June 20, 2021

وفي وقت سابق، أثار الكاتب الإماراتي المقرب من النظام الحاكم، عبد الخالق عبد الله، ضجة واسعة على إثر تعليقه على نبأ وفاة الكاتبة المعارضة آلاء الصديق.

الكاتب الإماراتي، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “رحمها الله فتاة ذكية ومثقفة ومتحدثة لبقة وأصبحت ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة”.

وأضاف عبد الخالق عبد الله: “كانت تنوي العودة لحضن اسرتها بعد فترة من الغربة والضياع والهروب والابتعاد عن الوطن”، وفق قوله.

#ألاء_الصديق_في_ذمة_الله. رحمها الله فتاة ذكية ومثقفة ومتحدثة لبقة وأصبحت ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة. كانت تنوي العودة لحضن اسرتها بعد فترة من الغربة والضياع والهروب والابتعاد عن الوطن pic.twitter.com/dS1cbcNWc9 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 20, 2021

وأثارت تغريدة الكاتب الإماراتي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما وصفوه بالادعاءات الكاذبة من مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

الشيخة القطرية مريم آل ثاني علقت بالقول: ” اتق الله! للموت حرمة! فإن لم تستطع قول الحق، فلا تصفق للباطل! وانت أعلم منّا جميعًا أنها ووالدها ضحايا نظامكم القمعي! حسبنا الله ونعم الوكيل! حتى الميت لم يسلم من افتراءاتكم!”.

اتق الله!

للموت حرمة! فإن لم تستطع قول الحق، فلا تصفق للباطل!

وانت أعلم منّا جميعًا أنها ووالدها ضحايا نظامكم القمعي!

حسبنا الله ونعم الوكيل! حتى الميت لم يسلم من افتراءاتكم! https://t.co/nPnpUXJONZ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 20, 2021

وقال الكاتب فراس أبو هلال: “كانت ضحية لقمع اعتقل أباها وحرمه من الجنسية وسحب جنسية عائلته ومنعهم من العمل والرزق، أسوأ الخيانات هي خيانة المثقف!”.

كانت ضحية لقمع اعتقل أباها وحرمه من الجنسية وسحب جنسية عائلته ومنعهم من العمل والرزق.

أسوأ الخيانات هي خيانة المثقف! https://t.co/YRfM0HCAay — فراس أبو هلال (@FerasAbuHelal) June 20, 2021

في حين قال حساب “رند”: “الله يرحمك يا آلاء تركتك لنا ثقيلة، تركتِ لنا مجابهة هذول الأنذال اللي مافي أخس منهم مهما تخلينا وفكرنا”.

الله يرحمك يا آلاء تركتك لنا ثقيلة، تركتِ لنا مجابهة هذول الأنذال اللي مافي أخس منهم مهما تخلينا وفكرنا https://t.co/aIpdVBaFfw — rund (@06Rund) June 20, 2021

وعلق آخر: “أنا بقول نبطل تعاطي مع تغريدات الأفاق ده عشان معندوش ذرة شرف مهما إختلف الموضوع اللي بيتكلم عنه”.

أنا بقول نبطل تعاطي مع تغريدات الأفاق ده عشان معندوش ذرة شرف مهما إختلف الموضوع اللي بيتكلم عنه https://t.co/RCcXyjOCdU — اللالا (@LaLaKdaho) June 20, 2021

وقال مغرد آخر: “أي واحد يعارض أو ينتقد “صنمهم” يعتبر ضمن تنظيم سري، يا رجل ألعب غيرها هذا الأسلوب صار قديم”.

أي واحد يعارض أو ينتقد “صنمهم” يعتبر ضمن تنظيم سري، يا رجل ألعب غيرها هذا الأسلوب صار قديم https://t.co/b6tyT1ydgu — Mohammed MAD (@MADness_24) June 20, 2021

وفاة بحادث سير

وتوفيت آلاء الصديق الناشطة الحقوقية الإماراتية، مديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان، في لندن ببريطانيا إثر حادث سير رجّح ناشطون ان يكون متعمداً .

والناشطة آلاء الصديق هي ابنة أستاذ الشريعة ومعتقل الرأي في سجون أبوظبي محمد عبد الرزاق الصديق، ولم تستطع التواصل معه منذ عام 2013

وقال نشطاء إن آلاء الصديق توفيت في الحادث، وكانت برفقة زميلات لها أصبن معها في الحادث وأدخلن المشفى، وقد تم عزلهن في المشفى والتحفظ عليهن ومنع التواصل معهن.

وأكد الناشط الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي أنّ آلاء الصديق توفيت بحادث سير.

كما أكد الناشط الإماراتي المعارض حمد الشامسي نبأ وفاة آلاء الصديق بحادث سير.

آلاء الصديق .. امكانية العمل الإجرامي واردة

وفور الإعلان عن وفاة الناشطة الحقوقية الإماراتية، سارع نشطاء الى نعيها، مشيرين إلى إمكانية أن يكون الحادث مدبّر من السلطات الإماراتية، بهدف وقف نشاطها في فضح ممارسات النظام الحاكم في أبوظبي.

وقال المحلل محمد المختار الشنقيطي في تغريدة له: “توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية آلاء الصديق بعد صدمها بسيارة في بريطانيا فيما يشبه العمل الإجرامي، وقد قضت العقد الأخير من عمرها مدافعة عن تحرير والدها السجين في أبوظبي مع خيرة أبناء الإمارات. وعرفتُها في الدوحة ملتزمة كريمة السجايا، تقبلها الله”.

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