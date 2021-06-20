آلاء الصديق
آلاء الصديق
الهدهد

هل قتلت آلاء الصديق عمداً.. حمد المزروعي يثير شكوكاً حول تصفيتها في لندن

كتب وطن
0

أثار الإعلامي الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي، الشكوك حول تصفية مواطنته الكاتبة آلاء الصديق التي توفت صباح اليوم في حادث سير بلندن.

وجاء ذلك، على إثر تغريدة نشرها الإعلامي الإماراتي بعد غياب لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، رجحت إمكانية إقدام الإمارات على تصفيتها بالخارج على طريقة استدعاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي لقنصلية بلاده باسطنبول قبل أعوام.

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “عندما قررت الرجوع الى الوطن وقدمت طلب تجديد جواز السفر، فجأة تعرضت لـ حادث سير  ادى الى مقتلها”.

وفاة آلاء الصديق

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا حول إمكانية وجود دور إماراتي في وفاة الكاتبة المعروفة بمعارضتها للنظام الاماراتي

وقال حساب “الأدعم”: ” الي ع راسه بطحه يسويها حصاله، دائما يدور حول مكان فعلته”، في إشارة منه لدور إماراتي.

وعلق آخر بتهكم: ” “قررت الرجوع إلى الوطن، خاشقجي يبتسم في الزاوية”.

وقال آخر: “حلوة حادث سير لأ وجديدة، رغم أن نص الكوكب يدري ان نظام بن زايد قتلها”.

ضحية تنظيم سري

وفي وقت سابق، أثار الكاتب الإماراتي المقرب من النظام الحاكم، عبد الخالق عبد الله، ضجة واسعة على إثر تعليقه على نبأ وفاة الكاتبة المعارضة آلاء الصديق.

الكاتب الإماراتي، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “رحمها الله فتاة ذكية ومثقفة ومتحدثة لبقة وأصبحت ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة”.

وأضاف عبد الخالق عبد الله: “كانت تنوي العودة لحضن اسرتها بعد فترة من الغربة والضياع والهروب والابتعاد عن الوطن”، وفق قوله.

وأثارت تغريدة الكاتب الإماراتي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما وصفوه بالادعاءات الكاذبة من مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

الشيخة القطرية مريم آل ثاني علقت بالقول: ” اتق الله! للموت حرمة! فإن لم تستطع قول الحق، فلا تصفق للباطل!  وانت أعلم منّا جميعًا أنها ووالدها ضحايا نظامكم القمعي! حسبنا الله ونعم الوكيل! حتى الميت لم يسلم من افتراءاتكم!”.

وقال الكاتب فراس أبو هلال: “كانت ضحية لقمع اعتقل أباها وحرمه من الجنسية وسحب جنسية عائلته ومنعهم من العمل والرزق، أسوأ الخيانات هي خيانة المثقف!”.

في حين قال حساب “رند”: “الله يرحمك يا آلاء تركتك لنا ثقيلة، تركتِ لنا مجابهة هذول الأنذال اللي مافي أخس منهم مهما تخلينا وفكرنا”.

وعلق آخر: “أنا بقول نبطل تعاطي مع تغريدات الأفاق ده عشان معندوش ذرة شرف مهما إختلف الموضوع اللي بيتكلم عنه”.

وقال مغرد آخر: “أي واحد يعارض أو ينتقد “صنمهم” يعتبر ضمن تنظيم سري، يا رجل ألعب غيرها هذا الأسلوب صار قديم”.

وفاة بحادث سير

وتوفيت آلاء الصديق الناشطة الحقوقية الإماراتية، مديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان، في لندن ببريطانيا إثر حادث سير رجّح ناشطون ان يكون متعمداً .

والناشطة آلاء الصديق هي ابنة أستاذ الشريعة ومعتقل الرأي في سجون أبوظبي محمد عبد الرزاق الصديق، ولم تستطع التواصل معه منذ عام 2013

وقال نشطاء إن آلاء الصديق توفيت في الحادث، وكانت برفقة زميلات لها أصبن معها في الحادث وأدخلن المشفى، وقد تم عزلهن في المشفى والتحفظ عليهن ومنع التواصل معهن.

وأكد الناشط الإماراتي المعارض أحمد الشيبة النعيمي أنّ آلاء الصديق توفيت بحادث سير.

كما أكد الناشط الإماراتي المعارض حمد الشامسي نبأ وفاة آلاء الصديق بحادث سير.

آلاء الصديق .. امكانية العمل الإجرامي واردة

وفور الإعلان عن وفاة الناشطة الحقوقية الإماراتية، سارع نشطاء الى نعيها، مشيرين إلى إمكانية أن يكون الحادث مدبّر من السلطات الإماراتية، بهدف وقف نشاطها في فضح ممارسات النظام الحاكم في أبوظبي.

وقال المحلل محمد المختار الشنقيطي في تغريدة له: “توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية آلاء الصديق بعد صدمها بسيارة في بريطانيا فيما يشبه العمل الإجرامي، وقد قضت العقد الأخير من عمرها مدافعة عن تحرير والدها السجين في أبوظبي مع خيرة أبناء الإمارات. وعرفتُها في الدوحة ملتزمة كريمة السجايا، تقبلها الله”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

عبدالخالق عبدالله يثير ضجة واسعة في تغريدة حول الناشطة آلاء الصديق

تقارير

وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق بحادث سير بلندن وإصابة زميلاتها وعزلهن بمشفى ومنع…

الهدهد

الإمارات أول دولة خليجية تهنّئ الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

تقارير

تلقى 400 ألف دولار من أبوظبي.. متهم بالتجسس لصالح الإمارات في تركيا يكشف تفاصيل جديدة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More