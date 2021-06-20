موعد مباراة تركيا وسويسرا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب تركيا أمام نظيره منتخب سويسرا، مساء يوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، على ملعب ” باكو” الأولمبي.

موعد مباراة منتخب تركيا وسويسرا

وستقام المباراة بين منتخب تركيا وسويسرا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX2″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين منتخب ألمانيا والبرتغال عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي خالد الحديدي.

تشكيلة منتخب تركيا

وسيدخل مدرب منتخب تركيا ” شينول غونيش” 69 عامًا أمام منافسه سويسرا، حيث سيكون في حراسة المرمى أوغركان شاكير.

ديميرال في تدريبات منتخب تركيا pic.twitter.com/o5XGgGX1Wt — صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) June 14, 2021

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: ميريح ديميرال، ميرت مولدور، أوزان كاباك، أوموت مرعش، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جنغيز أوندير، هاكان تشالهان أوغلو، أوزان توفان.

بينما في هجوم تشكيلة الفريق سيلعب كلاً من: براق يلماز، كينان كرامان، إنيس أونال.

تشكيلة منتخب سويسرا

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا، حيث سيكون في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق سيلعب كلاً من اللاعبين، بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء في ثاني الترتيب منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب سويسرا برصيد نقطة وحيدة، وفي أدنى الترتيب آتى منتخب تركيا بدون أي من النقاط.

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