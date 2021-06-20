“شاهد” منتخب سويسرا يقصي تركيا من منافسات اليورو بعد هزيمة مدوية

حقق منتخب سويسرا الفوز على نظيره منتخب تركيا بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

أهداف منتخب سويسرا

وأحرز أولى أهداف اللقاء اللاعب “هاريس سيفيروفيتش” في الدقيقة السادسة من مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة في شباك منتخب تركيا، بينما سجل اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقتين ال 26 وال 68.

فيما سجل لاعب منتخب تركيا عرفان قهوجي الهدف الوحيد في الدقيقة ال62، لينتهي اللقاء بين كلا المنتخبين بفوز منتخب سويسرا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

منتخب تركيا والخروج من اليورو

وقد ودع منتخب تركيا منافسات بطولة أمم أوروبا “اليورو”، بعد التعرض لثلاثة هزائم متتالية دون إحرازه أي من النقاط.

تشكيلة منتخب تركيا

ولعب مدرب منتخب تركيا ” شينول غونيش” 69 عامًا أمام منافسه سويسرا، حيث كان في حراسة المرمى أوغركان شاكير.

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ميريح ديميرال، ميرت مولدور، أوزان كاباك، أوموت مرعش، أما في خط الوسط كان كلاً من: جنغيز أوندير، هاكان تشالهان أوغلو، أوزان توفان.

بينما في هجوم تشكيلة الفريق لعب كلاً من: براق يلماز، كينان كرامان، إنيس أونال.

تشكيلة منتخب سويسرا

ودخل المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” 57 عامًا، حيث كان في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من اللاعبين، بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب إيطاليا برصيد 9 نقاط، وفي ثاني ترتيب المجموعة جاء منتخب ويلز برصيد 4 نقاط.

منتخب تركيا الذي كان يتوقعه البعض الحصان الاسود في البطولة – 3 مباراة

– 3 هزائم

– 1 هدف سجل

– 8 هدف استقبل (اضعف دفاع في اليورو) pic.twitter.com/ItLkrGPork — كأس امم اوروبا / كوبا امريكا 2021 (@halamadridy7) June 20, 2021

أما في المركز الثالث آتى منتخب سويسرا متساويًا بنفس النقاط مع منتخب ويلز، بينما جاء في أدنى ترتيب المجموعة منتخب تركيا دون أي من النقاط في منافسات بطولة اليورو.

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