ليونيل ميسي وإعجابه بوشم مشجع برازيلي
ليونيل ميسي وإعجابه بوشم مشجع برازيلي
Videoرياضة

” شاهد” مشجع برازيلي يبهر ميسي بوشمه الغريب والأخير يعلق عليه

كتب وطن
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نال قائد منتخب الأرجنتين “ليونيل ميسي” 33 عامًا الإعجاب بوشم مشجع برازيلي قبل مواجهة منتخب الأوروغواي يوم السبت الماضي في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

مشجع برازيلي وإعجاب ميسي

وقام مراسل قناة “TyC Sports” أرجنتينية، بالإضاءة على وشم المشجع البرازيلي المحلي الذي رسمه على ظهره، حيث كان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، وعرض وشمًا كبيرًا لقائد فريق برشلونة ومنتخب “راقصو التانغو” الذي غطى جزءًا كبيرًا من ظهره.

وأظهر المشجع البرازيلي الوشم الجديد أمام عدسات الكاميرا رافعًا قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي “البرغوث” بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في ملعب “سانتياغو برنابيو في شهر إبريل عام 2017م.

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لفت انتباه ميسي

وقد أثار فيديو المشجع البرازيلي انتباه اللاعب ليونيل ميسي، الذي علق على صورة المشجع من خلال منشور على حساب القناة التلفزيونية الأرجنتينية على الانستغرام، قائلاً: ” وشم رائع، أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

ونجح منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز الأول له على نظيره منتخب الأوروغواي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا بهدف نظيف دون رد، في مباراة قوية جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ماني جارينشا الوطني”.

هدف منتخب الأرجنتين الوحيد

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال13 عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني ” قايدو رودريغيز” 27 عامًا بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين شبك مرمى منافسه الأوروغواي.

وحاول منتخب الأوروغواي من تقليص نتيجة اللقاء وتسجيل هدف التعادل، إلا أنه فشل في تسجيل أي من الأهداف في ظل الفرص المهدرة طيلة أحداث اللقاء بين المنتخبين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.

وسيواجه منتخب الأرجنتين مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا المقرر يوم الثلاثاء القادم ال 22 من شهر يونيو/ حزيران أمام منتخب الباراغواي.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب تشيلي بنفس النقاط.

وفي المركز الثالث جاء منتخب باراغواي برصيد ثلاثة نقاط، بينما في رابع الترتيب آتى منتخب الأورغواي، أما في أدنى الترتيب جاء منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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