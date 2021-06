” شاهد” مشجع برازيلي يبهر ميسي بوشمه الغريب والأخير يعلق عليه

نال قائد منتخب الأرجنتين “ليونيل ميسي” 33 عامًا الإعجاب بوشم مشجع برازيلي قبل مواجهة منتخب الأوروغواي يوم السبت الماضي في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وقام مراسل قناة “TyC Sports” أرجنتينية، بالإضاءة على وشم المشجع البرازيلي المحلي الذي رسمه على ظهره، حيث كان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، وعرض وشمًا كبيرًا لقائد فريق برشلونة ومنتخب “راقصو التانغو” الذي غطى جزءًا كبيرًا من ظهره.

وأظهر المشجع البرازيلي الوشم الجديد أمام عدسات الكاميرا رافعًا قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي “البرغوث” بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في ملعب “سانتياغو برنابيو في شهر إبريل عام 2017م.

وقد أثار فيديو المشجع البرازيلي انتباه اللاعب ليونيل ميسي، الذي علق على صورة المشجع من خلال منشور على حساب القناة التلفزيونية الأرجنتينية على الانستغرام، قائلاً: ” وشم رائع، أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

A Brazilian was interviewed by TyC Sports before the Argentina match and he showed his Lionel Messi tattoo which covers his entire back. Lionel Messi replied to the post on Instagram writing "Terrible (as in great) tattoo. I love it! I would like to see it and sign it." pic.twitter.com/na2Dq5NQn1

