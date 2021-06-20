” شاهد” مشجع برازيلي يبهر ميسي بوشمه الغريب والأخير يعلق عليه

نال قائد منتخب الأرجنتين “ليونيل ميسي” 33 عامًا الإعجاب بوشم مشجع برازيلي قبل مواجهة منتخب الأوروغواي يوم السبت الماضي في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

مشجع برازيلي وإعجاب ميسي

وقام مراسل قناة “TyC Sports” أرجنتينية، بالإضاءة على وشم المشجع البرازيلي المحلي الذي رسمه على ظهره، حيث كان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، وعرض وشمًا كبيرًا لقائد فريق برشلونة ومنتخب “راقصو التانغو” الذي غطى جزءًا كبيرًا من ظهره.

مشجع برازيلي عاشق للأسطورة ميسي 😱😍 pic.twitter.com/q1Lfrm4dhp — إيفنت |🇦🇷 (@Eventt24) June 18, 2021

وأظهر المشجع البرازيلي الوشم الجديد أمام عدسات الكاميرا رافعًا قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي “البرغوث” بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في ملعب “سانتياغو برنابيو في شهر إبريل عام 2017م.

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لفت انتباه ميسي

وقد أثار فيديو المشجع البرازيلي انتباه اللاعب ليونيل ميسي، الذي علق على صورة المشجع من خلال منشور على حساب القناة التلفزيونية الأرجنتينية على الانستغرام، قائلاً: ” وشم رائع، أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

A Brazilian was interviewed by TyC Sports before the Argentina match and he showed his Lionel Messi tattoo which covers his entire back. Lionel Messi replied to the post on Instagram writing "Terrible (as in great) tattoo. I love it! I would like to see it and sign it." pic.twitter.com/na2Dq5NQn1 — Roy Nemer (@RoyNemer) June 19, 2021

ونجح منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز الأول له على نظيره منتخب الأوروغواي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا بهدف نظيف دون رد، في مباراة قوية جمعت كلا المنتخبين على ملعب “ماني جارينشا الوطني”.

هدف منتخب الأرجنتين الوحيد

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال13 عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني ” قايدو رودريغيز” 27 عامًا بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين شبك مرمى منافسه الأوروغواي.

وحاول منتخب الأوروغواي من تقليص نتيجة اللقاء وتسجيل هدف التعادل، إلا أنه فشل في تسجيل أي من الأهداف في ظل الفرص المهدرة طيلة أحداث اللقاء بين المنتخبين، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.

وسيواجه منتخب الأرجنتين مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا المقرر يوم الثلاثاء القادم ال 22 من شهر يونيو/ حزيران أمام منتخب الباراغواي.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب تشيلي بنفس النقاط.

وفي المركز الثالث جاء منتخب باراغواي برصيد ثلاثة نقاط، بينما في رابع الترتيب آتى منتخب الأورغواي، أما في أدنى الترتيب جاء منتخب بوليفيا بدون أي من النقاط ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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