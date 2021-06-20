راموس يتلقى عرضًا فرنسيًا بعد رحيله عن ريال مدريد

تلقى النجم الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا قائد ريال مدريد السابق، عرضًا جديدة من نادي “بورغ أون بريس” الفرنسي والذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة من الدوري الممتاز.

راموس والمناقشات الطويلة

ونشر الفريق الفرنسي “بورغ” عبر حسابه على الانستغرام صورة يبين تواصله بشكل رسمي مع المدافع الإسباني “سيرخيو راموس”.

🤳🏼 On a tenté de faire venir Sergio #Ramos mais sa réponse est négative après de longues discussions… pic.twitter.com/FdaDzk0FuS — F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (@FBBP01) June 18, 2021

وعلق النادي الفرنسي عبر حسابه على تويتر، قائلاً: ” حاولنا التوقيع مع سيرخيو راموس، لكن رده كان سلبيًا بعد مناقشات طويلة معه”.

راموس والوجهة الجديدة

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن وضع المريكادو راموس لاختيار الوجهة المستقبيلة له يتعقد يومًا بعد يوم بسبب قلة العروض المتاحة له في قارة أوروبا.

اقرأ المزيد: جورجينا تواسي الدون رونالدو بعد خسارة البرتغال أمام ألمانيا بطريقة خاصة (صور)

وأردفت الصحيفة، ” مانشستر سيتي، أبدى عدم اهتمامه بضم راموس في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابات اللاعب وغيابه المستمر عن ريال مدريد في الموسم المنصرم، بينما لم يتحدث بعد نادي باريس سان جيرمان مع المدافع الإسباني.

تشيلسي ورفض فكرة التعاقد

ورفض فريق تشيلسي الإنجليزي “البلوز”، فكرة التعاقد مع مدافع أخر متقدم في العمر، بعدما نجح في ضم البرازيلي تياجو سيلفا القادم من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العام الماضي في موقف مماثل مع الإسباني راموس.

⚽✨ جميع أهداف سيرخيو راموس الـ 15 في دوري الأبطال! @SergioRamos | #UCL pic.twitter.com/yjL2uoYuaR — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 18, 2021

راموس وريال مدريد

ورحل المريكادو راموس عن أسوار ريال مدريد بعد قضائه 16 عامًا داخل النادي الملكي، قادمًا من صفوف فريق إشبيلية في موسم صيف عام 2005.

ولعب الإسباني راموس مع صفوف فريق ريال مدريد ” الملكي” 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق، ونجح من تسجيل 101 هدف، والتتويج ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع تحقيقه 5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

وكذلك تحقيق لقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

فشل المفاوضات مع ريال مدريد

ورفض راموس العرض الذي قدمه رئيس نادي ريال مدريد “فلورينتينو بيريز”، لتجديد عقده لمدة عام كامل مع الموافقة على تخفيض راتبه بنسبة 10%، إلا أن رأي راموس وشروطه لتجديد عقده مع الفريق الملكي كان يختلف عن إدارة ريال مدريد.

فقد طلب راموس من إدارة ريال مدريد الموافقة بتجديد عقده مع الفريق بالتجديد لموسم عامين، مع عدم الموافقة على تخفيض راتبه بنسبة 10 %، وفق ما أوردته تقارير صحفية إسبانية.

يذكر أن ريال مدريد قد نظم قبل عدة أيام حفلاً لتوديع لقائد فريقها واللاعب المنقذ راموس، بعد فشل المفاوضات مع الفريق الملكي في تجديد عقده بين كلا الجانبين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك