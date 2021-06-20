الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في موقف مُحرج! (شاهد)

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، لهجوم وانتقادات لاذعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما وضعت رأسها على جسد عارضة أزياء أجنبية باستخدام برامج تعديل الصور.

إلهام الفضالة وعارضة أزياء أجنبية

كانت البداية حين نشرت إلهام الفضالة صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق (سناب شات)، ظهرت فيه بإطلالة شبابية وتبدو أصغر من عمرها بعشرات السنوات.

وكانت ترتدي الفنانة الكويتية في الصورة ملابس حمراء اللون، عبارة عن تنورة بنقشة الكاروهات وبلوزة قصيرة جدًا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وتمسك في يدها المثلجات.

ولم تكد إلهام فضالة تنطرب بغزل الجمهور في جمالها ورشاقتها على الرغم من أنها أصبحت جدة، واحتفلت قبل يوم فقط بعيد ميلادها الـ48، حتى اكتشف المتابعون خدعتها وهاجموها.

وذلك بعدما اكتشف المتابعون أن الصورة في الأصل تعود لمودل أجنبية شابة، وأن إلهام الفضالة اكتفت باستبدال رأسها برأس العارضة فقط.

سخرية وهجوم

وتعرضت إلهام فضالة إلى هجوم وسخرية من تصرفها الذي رآه البعض فلساً من المحتوى لا أكثر، وجاء في التعليقات: (الفنانات العربيات ماعرف هن يروحن لنفس دكتور التجميل ولا مافي اصلاً خيارات كثيرة وكلهن يختارن نفس القالب البلاستيكي).

"الفنانات" العربيات ماعرف هن يروحن لنفس دكتور التجميل ولا مافي اصلاً خيارات كثيرة وكلهن يختارن نفس القالب البلاستيكي https://t.co/DkTcp9bJax — R H M 🇮🇶 (@thebedouinking) June 20, 2021

وسخرت أخرى من بدائية التصميم وكتبت: (يعني ليته بطريقة محترفة باين القص واللزق بدائي جدا..والله مدري ليش يسوون كذا احد يخدع نفسه والناس ويستانس على هالشيء).

يعني ليته بطريقه محترفه باين القص واللزق بدائي جدا..والله مدري ليش يسوون كذا احد يخدع نفسه والناس ويستانس على هالشيء👀 https://t.co/EJYl08Elw1 — أسماء بنت ابراهيم (@shyhansh) June 20, 2021

وعبر آخر عن صدمته بالقول: (وصلت فيهم يركبون رأس).

وصلت فيهم يركبون رأس https://t.co/cBfLruHu0z — مش انا (@batsayes) June 19, 2021

كما سخر مغرد من تغطية إلهام فضالة لبطن وساقي العارضة بعدما سرقت صورتها، وكتب: (جزاها الله خير سترتها غطت البطن و الرجل عشان لاننقد عليها).

جزاها الله خير سترتها غطت البطن و الرجل عشان لاننقد عليها😂 https://t.co/dA0lK7y4OG — Noha (@N__NN8) June 19, 2021

وانتقد آخر عدم احترام إلهام الفضالة لعمرها الحقيقي، وقال: (مسوية نفسها من المراهقات وهي عجوز).

🤮🤮🤮🤮 مسويه نفسها من المراهقات وهي عجوز https://t.co/56xE8WLtTM — ⓕⓔⓡⓐⓢ. (@zezo321f) June 19, 2021

وتخيلت مغردة السيناريو القادم وتبرير إلهام فضالة لما فعلته، وقالت: (لمتى وغباء المشاهير في تزايد !! الحين تطلع وتقول فيه بنت مصممتها لي وما أعرف نفس نور الغندور آخ بس من غبائكم).

لمتى وغباء المشاهير في تزايد !! الحين تطلع وتقول فيه بنت مصممتها لي ومااعرف نفس نور الغندور اهخخ بس من غبائكم https://t.co/hdpW5OGnXp — — (@isolationso) June 19, 2021

ورأى آخرون أن انعدام شخصية الفنانات العربيات وراء هذا التصرف، فكتب ناشط: (الفنانات العربيات ماعندهم شخصية).

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (خلص محتوى المشاهير خلاص صارو يألفوا أي شيء المهم نجذب مشاهدة).

خلص محتوى المشاهير خلاص صارو يألفوا اي شيء المهم نجذب مشاهده 😂😂 https://t.co/cRLZ9B3Oi3 — ᭙ꪖꫀꪶ (@Welllwelll) June 19, 2021

أمل العوضي بدون ساق

وجاءت صورة إلهام الفضالة في نفس اليوم الذي أثارت فيه مواطنتها الفنانة أمل العوضي الجدل أيضاً بسبب (الفوتوشوب) كذلك.

وظهرت أمل في الصورة التي يبدو أنها التقطتها في مصعد، بفستان مورد قصير، ومكياج لافت.

لكن ما أثار الجدل والسخرية في آن واحد، هو ظهور العوضي بساق واحدة، ما جعل الناشطين يسخرون من استعجالها تعديل الصورة بالفوتوشوب والفلاتر، لدرجة أنها أخفت ساقها الأخرى دون أن تشعر.

أمل العوضي تثير حيرة الجمهور بعد

ظهورها بساق واحدة 💛 pic.twitter.com/IH65oIcox3 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 19, 2021

دنيا بطمة تسرق صورة سيدة أجنبية أيضاً!

وسبق أن لجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى نفس الأمر، حين تعرضت إلى موقف مُحرج بعد تداول فيديو لسيدة أجنبية اتهمت خلاله الفنانة بسرقة صورة ابنها.

وكانت البداية حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة أجنبية تقول: (لا أفهم ماذا يحدث، مطربة مشهورة في المغرب. قامت بسرقة صور ابني وأنا قمت بأخذ المنشور ونشره في الستوري الخاص في انستغرام لتقوم بحظري والستوري الخاص بي ذهب).

وأكد حينها المتابعون أن السيدة الأجنبية تقصد دنيا بطمة بكلامها، خاصة أنها نشرت قبل يومين صورة ومقطع فيديو قالت إنه يعود لابنتها. الأصغر ليلي روز، وأغلقت خاصية التعليقات عليها.

وأثار تصرف دنيا بطمة غضب المغاربة الذين رأوا أنها تسيء إلى سمعتهم بهذا التصرف، وفضيحة حساب حمزة بيبي مون.

إلهام فضالة بشعر أشقر ووجه نحيف!

وبالعودة إلى إلهام فضالة، فقد تصدرت في مارس الماضي أيضاً حديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل مختلف تماماً عما عرفها الجمهور.

ونشرت إلهام الفضالة صورتها حينها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها بوجه نحيف جداً، وشعر أشقر، وعدسات لاقصة، ما جعل الجمهور لا يميزها.

وعلى الفور، انتشرت صور (قبل وبعد) لإلهام فضالة، يقارن خلالها الجمهور التغييرات الجذرية في شكلها، واتهمهم بعضها باستخدام (الفوتوشوب)، بينما بالغ آخرون في تعبيرهم حين قالوا إنها وضعت رأساً جديداً.

تحورت أكثر من كورونا 🙄 pic.twitter.com/RXlLq7h9iP — عـ بـ يـ ر ا لـ مـ ا ضـ ي 🇸🇦🦠 (@elegantlady_77) March 14, 2021

إلهام تكشف السر

من جهتها، ردّت إلهام على صدمة وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت بمقطع فيديو عبر حسابها على (سناب شات): (الصورة التي وضعتوها بجانب صورتي بالأمس، كنت قد وضعت طفلاً لتوي).

وتابعت: (لماذا لم تضعوا صورة أخرى من نفس المسلسل ولكن بلقطة أفضل من هذه؟ لدي صور أخرى أجمل ولكن أبدو في هذه الصورة سمينة ومربربة، ولدي خدود، ولكن لدي لقطات أجمل).

وأشارت إلهام فضالة إلى أن سر هذا التغير هو خسارتها للكثير من وزنها، مضيفة: (خسرت وزني لدرجة أن عظامي ظاهرة، ومع رتوش خفيفة ومكياج، والآن أصور لكم بدون فلتر لتروا بنفسكم أن النحافة أجمل).

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