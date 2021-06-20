الفنانة الكويتية أمل العوضي تظهر بساق واحدة وتثير حيرة الجمهور! (شاهد)

أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أحدث صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على تطبيق (سناب شات).

أمل العوضي بوضعية (الفلامينغو)

وظهرت أمل في الصورة التي يبدو أنها التقطتها في مصعد، بفستان مورد قصير، ومكياج لافت.

لكن ما أثار الجدل والسخرية في آن واحد، هو ظهور العوضي بساق واحدة، ما جعل الناشطين يسخرون من استعجالها تعديل الصورة بالفوتوشوب والفلاتر، لدرجة أنها أخفت ساقها الأخرى دون أن تشعر.

وجاء في التعليقات: (دكتور التجميل شال رجلها بالغلط).

دكتور التجميل شال رجلها بالغلط https://t.co/c7yAYcJHa2 — Ahmad. (@yaahoe) June 19, 2021

وكتب آخر: (بعيد عن قضية الساق الواحدة ملاحظ كلهم صارو يشبهو بعض بسبب عمليات التجميل، الموديل تشبه الممثلة تشبه المغنية تشبه الفاشنيستا تشبه بنت الجيران تشبه وحدة في الطرف الاخر من الارض !! شي يحزن !! معد صار في جمال طبيعي والله مو خلاص اكتملت العولمة الاستهلاكية!!).

بعيد عن قضية الساق الواحده

ملاحظ كلهم صارو يشبهو بعض بسبب عمليات التجميل… الموديل تشبه الممثلة تشبه المغنية تشبه الفاشنيستا تشبه بنت الجيران تشبه وحدة في الطرف الاخر من الارض !! شي يحزن !! معد صار في جمال طبيعي والله💔

مو خلاص اكتملت العولمة الاستهلاكيه!! https://t.co/2o552zrF7v — Mansour | منصور (@memo0o_jdh) June 19, 2021

ووافقه آخر الرأي وأكد أنه اعتقد أنها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب كثرة عمليات التجميل.

على بالي هيفا وهبي — بنت الكبير (@sheikah_OTIBA) June 19, 2021

وسخرت أخرى وكتبت: (هذا الفوتوشوب وعمايله).

بينما لجأ آخر لبرنامج تعديل الصور من أجل أن يضع لها ساقاً أخرى وعلق: (حطيت لها الساق الثانية).

حطيت لها الساق الثانية pic.twitter.com/V5XXRVImib — amal (@a_amal_ta) June 19, 2021

وتساءل مغرد: (طيب اللي مسوي الفوتوشوب انعمى على قلبه وماحط الساق الثانية هي لما جات تنزل الصورة ما شافت إن في شي غلط).

طيب الي مسوي الفوتشوب انعمى على قلبه وماحط الساق الثانية

هي يوك جات تنزل الصورة ما شافت ان في شي غلط 🤕 — فاتن 🕊 (@k3YqYnzmk6PgScM) June 19, 2021

وشبهها آخرون بطائر الفلامينغو.

يمكن نفس الفلامنجو ليه الظن السيئ 🤪 pic.twitter.com/w81iQOxwbH — الباحث عن الفلة (@fallah_seeker) June 19, 2021

أمل العوضي في فيديو وقح

وسبق أن أثارت أمل العوضي موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي بسبب إطلالتها الجريئة التي أطلت بها حينها.

وظهرت أمل العوضي آنذاك بفيديو نشرته عبر (انستجرام) وهي ترتدي فستاناً أحمر ناري، ضيق جداً، وبأكمام طويلة، وقصير جداً من الأسفل، ما كشف فخذيها بشكل فاضح.

ملابس أمل العوضي الجريئة

وأثارت ملابس أمل العوضي الجريئة غضب المتابعين الذين تساءلوا هل سيتم محاسبتها من قبل الحكومة الكويتية كما حدث في ذلك الوقت مع الإعلامية اللبنانية سادزيل، والفاشينستا الكويتية سارة الكندري.

قبل وبعد عمليات التجميل

هذا وقد نشر حساب يهتم بأخبار المشاهير والفنّ، صوراً صادمة لثلاثة نجمات من الكويت، من ضمنهم أمل العوضي، قبل وبعد عمليات التجميل .

الصورة الأولى، كانت للفنانة شمس الكويتية، حيث تظهر بوزن زائد قبل عمليات التجميل.

أما الصورة الصادمة الثانية، فكانت للفنانة حليمة بولند، لاحظوا الفرق الشاسع بين الصورتين.

بينما كانت الصورة الثالثة للفنانة الكويتية أمل العوضي، والتي قال مغردون انها لا تشبه نفسها قبل عمليات التجميل التي غيرت في شكلها وملامحها بشكل كبير وواضح.

أمل العوضي تستفز جمهورها بعد تغيير شكلها

ولا تهتم أمل العوضي للانتقادات التي تواجهها بسبب كثرة عمليات التجميل، ففي ديسمبر الماضي، نشرت الفنانة الكويتية فيديو ترد خلاله بشكل غير مباشر على منتقدي ظهورها الأخير بوجه منتفخ.

وكشف الفيديو عن تغير ملامحها بشكل كبير عما اعتاد عليه متابعوها الذين طالبوها بالتوقف عن اللجوء لعمليات التجميل حتى تستعيد شكلها الطبيعي.

وبدلا من الاستجابة للجمهور خرجت (العوضي) حينها تستفز متابعيها ونشرت لقطات جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل (انستغرام) بشكلها الجديد. وعلقت أمل العوضي عليها بالقول: (شو صاير، بالله أدش زوم)، حيث بقيت تتمايل وتحرك خصلات شعرها غير مهتمة نهائياً بما يوجه إليها من انتقادات.

وقامت أمل العوضي بنشر بعض المقاطع المتحركة عبر حسابها على (سناب شات) والتي كشفت بوضوح عن انتفاخ وتضخم شكل وجهها. حيث أبدى الكثيرون عدم إعجابهم عما آلت إليه ملامحها خاصة وأنها قد أتمت لتوها عامها الـ31 وليست بحاجة لعمليات التجميل المتكررة.

وأقدم الكثير من المغردين على اقتطاع لقطات ثابتة من المقاطع المتحركة للنجمة الكويتية لاستعراض ملامحها عن قرب بعد آخر تجميل خضعت له مؤخراً. حيث تضخمت وجنتاها وشفتاها بشكل غير طبيعي. حيث طالبها الكثيرون بالتخلي عن عمليات التجميل خلال الفترة المقبلة حتى تستعيد شكلها الذي اعتاد عليه محبوها.

وبدأ الجمهور يلحظ تغير ملامح أمل العوضي بشكل كبير في شهر يوليو العام الماضي. وذلك عندما أطلت النجمة الكويتية بوجه مستدير بوجنتين ممتلئتين وذقن بارزة وبشرة سمراء داكنة بفعل التعرض لحمام شمسي خلال عطلتها الصيفية مما جعل ملامحها تتغير عما اعتاد عليه الجمهور. درجة أن البعض قام بتشبيهها بالنجمة السعودية ريم عبدالله.

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