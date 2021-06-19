عمره 13 عاماً .. وفاة كلب بايدن والرئيس: نحبه وسوف نفتقده دائما (شاهد)

أعلن البيت الأبيض السبت وفاة تشامب أحد كلاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في بيان إن الكلب البالغ من العمر 13 عامًا “توفي في المنزل”.

وأضاف بايدن: “لقد كان رفيقنا الدائم العزيز خلال السنوات الـ 13 الماضية وكان محبوبًا من قبل عائلة بايدن بأكملها. حتى مع تضاؤل قوة Champ في أشهره الأخيرة، عندما وصلنا إلى غرفة، كان يسحب نفسه على الفور، وذيله يهتز دائمًا”.

كلب بايدن

وتابع البيان: “لم يكن يحب شيئًا أكثر من الاستلقاء عند أقدامنا أمام النار في نهاية اليوم، والانضمام إلينا كحضور مريح في الاجتماعات، أو التشمس في حديقة البيت الأبيض”.

وقال: “في أيام شبابه، كان أسعد مطاردًا لكرات الجولف في الحديقة الأمامية أو يتسابق للقبض على أحفادنا وهم يركضون حول فناء منزلنا الخلفي في ولاية ديلاوير.”

وجاء في البيان أنه “في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا، كان معنا هناك حساسا تجاه كل مشاعرنا وعاطفتنا غير المعلنة”.

وجاء في البيان: “نحن نحبه وسوف نفتقده دائما”.بحسب (cbsnews)

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

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