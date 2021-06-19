نانسي عجرم تغير صوتها فجأة على المسرح في أحدث حفل لها (فيديو)

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهي تعتذر لجمهورها عن تغير صوتها بسبب إصابتها بالإنفلونزا.

وظهرت نانسي عجرم وفق المقطع المتداول على المسرح، في أحدث حفلاتها بالقاهرة أمس، وهي تخاطب جمهورها قبل الشروع في أغنية جديدة.

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نانسي عجرم تعتذر لجمهورها

وقالت ما نصه:”بعتذر ليكم إن صوتي متغير شوي، لاني خدت دور إنفلونزا”

وتابعت ممازحة الجمهور:”إنفلونزا وليس كورونا، وأجريت تحليل “pcr” وأنا قادمة وكانت نتيجته سلبية.”

وأمس، الجمعة، أحيت عجرم حفلا غنائيا خاصا، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت نانسي عجرم طرحت مؤخرا أحدث أغانيها المصورة، “حبك بيقوي”، عبر قناتها على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

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والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.

و”حبك بيقوي” هي أولى أغانى ألبوم نانسي الجديد “نانسي 10″، المقرر طرحه قريبا.

وذكرت مجلة “سيدتي” أن نانسي أكدت أن الألبوم يضم 10 أغنيات.

موضحة أن هناك أغاني استقرت على طرحها في الألبوم لكن هناك أغنيات أخرى لم تتخذ فيها القرار بعد.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي عن موعد محدد لطرح الألبوم الجديد بعد.

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