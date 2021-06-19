“لا غالب ولا مغلوب” .. منتخب فرنسا يتعثر أمام هنغاريا في منافسات اليورو

تعادل منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب هنغاريا بهدف لكليهما في مباراة شهدت القوة وإهدار الفرص من كلا المنتخبين خلال مجريات أحداث اللقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

هدف التقدم لمنتخب هنغاريا

ونجح منتخب هنغاريا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة ال46 مع نهاية أحداث الشوط الأول بتسديدة قوية جاء في شباك منتخب الضيف فرنسا عن طريق أتيلا فيولا، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم منتخب هنغاريا بهدف نظيف دون رد.

هدف منتخب فرنسا وتقليص الفارق

ودخل منتخب فرنسا “الديوك” مجريات أحداث الشوط الثاني بالقوة مع تهديد شباك أصحاب الأرض هنغاريا أكثر من مرة، لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

اقرأ المزيد: بالفيديو: الشرطة البريطانية تلقي القبض على 30 مشجع بعد مبارة إنجلترا وإسكتلندا والسبب؟!

وفي الدقيقة ال66 استطاع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل بعد تمريرة عرضية من زميله كيليان مبابي، ليسجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى منتخب هنغاريا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه هنغاريا في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو، حيث كان في حراسة المرمى لوريس.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب هنغاريا

ودخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي” 56 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث كان في حراسة المرمى جولاتشي.

منتخب #المجر يقدم مباراة كبيرة أمام أبطال العالم منتخب #فرنسا ويجبره على التعادل 1-1 ضمن منافسات #بطولة_أمم_أوروبا_2020 ⚽️بحضور 64ألف متفرج . pic.twitter.com/lX0JBrDCOv — الشبيبة | رياضة (@shabiba_sports) June 19, 2021

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، بينما في خط الوسط أتى كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا.

وفي خط هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ورغم التعادل في المباراة فقد احتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة وحيدة مع منتخب البرتغال الذي جاء في ثاني الترتيب برصيد 3 نقاط.

🇫🇷 سجل أنطوان غريزمان حتى الآن 38 هدف مع منتخب فرنسا في 93 مباراة ⚽️#كأس_أمم_أوروبا | #EURO2020 pic.twitter.com/GFc5nR6o3U — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) June 19, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب هنغاريا برصيد نقطة وحيدة، بينما في أدنى الترتيب آتى منتخب ألمانيا بدون أي من النقاط.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك