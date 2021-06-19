كويتي يلجأ إلى حيلة غريبة ليلتقي بعشيقته المتزوجة في فندق شهير

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على مواطن ارتدى حجاباً شرعياً نسائياً في محاولة لإخفاء هويته من أجل لقاء عشيقته في أحد الفنادق المشهورة في البلاد.

وكانت البداية كما أوردت صحيفة (الراي) الكويتية، حين ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية من إدارة أمن الفندق الشهير في العاصمة الكويتية، عن اشتباههم بوجود شخص دخل الفندق بعباءة ونقاب.

وعلى إثر ذلك، داهمت قوى الأمن الفندق، فوجدوا الشخص المشبوه مع أخرى، كانت قد حجزت غرفة باسمها واسم أولادها بغرض التمويه.

وكشفت التحقيقات أن الرجل المتنكر بزي امرأة، وعشيقته مواطنان كويتيان وتمت إحالتهما إلى التحقيقات.

وأقر المتهم أنه قام بالتخفي بزي نسائي، مبررا أنها كانت الوسيلة الوحيدة للقاء حبيبته، وتم احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

سخرية واسعة بين الناشطين

وأثارت الحادثة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود أفعال الناشطين فكتب أحدهم: (لو طلع لها عادي كان احسن).

لو طلع لها عادي كان احسن https://t.co/L1YdHsefJF — 3z (@onlyy_3z) June 18, 2021

واقترحت أخرى أن يتم تزويجهما، وكتبت: (يجيبونهم اثنينهم ويزوجونهم زواج مخفر).

يجيبونهم اثنينهم ويزوجونهم زواج مخفر https://t.co/K7pT9jWBun — حـ ــرمـ ـه 💚🇸🇦 (@yabarihali) June 18, 2021

بينما سخر آخر موجهاً نصيحة للفتيات: (اذا مالبس نقاب عشانك سيبيه).

اذا مالبس نقاب عشانك سيبيه https://t.co/c04Eqij2uT — 🪂 (@moun_000) June 18, 2021

واستذكر آخر رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب: (السعودي ايام الهيئة).

بينما خمن آخر أن العاشق الكويتي سرق الفكرة من شخصية (أبو حاتم) في باب الحارة، وعلق: (سارق الفكرة من أبو حاتم ..يا باطل).

وفسر آخر السبب القانوني لمحاكمتهم، وقال: (في الكويت لا تستطيع سواء كنت رجل أو إمرأة عزباء أن تستأجر غرفة في فندق … والأجانب العزاب ممكن يحجزون).

في الكويت لا تستطيع سواء كنت رجل أو إمرأة عزباء أن تستأجر غرفة في فندق … والأجانب العزاب ممكن يحجزون. — Zain A H || 𐩸𐩺𐩬|𐩱|𐩢® (@hagawi) June 17, 2021

وتساءل آخر عن عقوبة العشيقة خاصة أنها متزوجة، وكتب: (طيب اللي حجزت له وهي متزوجة وش عقوبتها؟ الشرع يقول القصاص . الواقع الآن عاقب الرجل والعن جدفه واستر على الحرمة! مالكم كيف تحكمون؟ اكبر سبب لانتشار الفاسدات ضعف القانون).

طيب بنت الليل اللي حجزت له وهي متزوجه وش عقوبتها؟

الشرع يقول القصاص .

الواقع الان عاقب الرجل والعن جدفه واستر على الحرمه !!!!

مالكم كيف تحكمون ؟

اكبر سبب ل انتشار العاهرات ضعف القانون — ميلاني 1989 (@mise7614) June 18, 2021

فتيات في سيارة شاب !!!

وشهدت الكويت حادثة مشابهة أول الشهر الجاري، حين أصيب رجال الأمن بصدمة بعد كشفهم عن هوية 3 فتيات ضبطن رفقة شاب داخل سيارة، أثناء حملة أمنية في منطقة (شاليهات الخيران).

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن قوات الشرطة في الكويت، تمكنت من ضبط 3 فتيات رفقة أحد الشباب داخل سيارة، لكن بقيام الأمن بالكشف عن هوية الفتيات كانت المفاجأة الصادمة.

ونقلت حينها صحيفة (الراي) الكويتية عن مصدر أمني قوله إن رجال مديرية أمن الأحمدي شنوا حملة في منطقة شاليهات الخيران لضبط المطلوبين والمخالفين للقوانين.

وفي أثناء انهماك المشاركين فيها بالتدقيق على الهويات، أبصروا سيارة يقودها شاب برفقته ثلاث فتيات.

وتابع المصدر أنه بالاطلاع على البطاقات المدنية للفتيات فوجئ الأمنيون بأنهن شباب ارتدوا الملابس النسائية ووضعوا شعرا مستعارا فوق رؤوسهم وطمسوا معالم وجوههم بالمكياج.

المصدر أوضح أيضا أنه بمواجهتهم اعترفوا بأن البطاقات المدنية تعود إليهم، وأنهم حرصوا على التزين.

وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة الآداب، لاتخاذ ما يلزم في شأنهم على ذمة قضية التشبه بالنساء.

(هوشة سيارات)

وفي سياق الحوادث في الكويت، رصدت كاميرات المراقبة المثبتة في أحد الشوراع أغرب مشاجرة بين سيارتين قبل شهر أيضاً.

وظهر بمقطع الفيديو المتداول حينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارتان إحداهما بيضاء (نصف نقل)، وأخرى (سوداء جيب)، تقومان بصدم بعضهما.

ويقوم قائد السيارة البيضاء بصدم السيارة السوداء، ليرد الأخير بصدمة أولى، ثم يصدمه صدمة قوية ويهرب فوراً.

هوشة بـ السيارات في الكويت ! pic.twitter.com/x3Aw3O0b1d — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 25, 2021

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية في حينها أن جهات الأمن ألقت القبض على قائدي السيارتين، وتبين أنهما مواطنين، وأن الحادثة حصلت في منطقة صباح الناصر، بمحافظة الفروانية في الكويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنان كانا على خلافات سابقة بينهم، وأن الحادثة تسببت بوقوع أضرار مادية فقط دون أي إصابات بشرية.

وأحيل كلا المتهمان إلى المخفر تمهيداً لتسجيل قضية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وشهدت الكويت خلال السنوات الماضية حوادث دهس كثيرة راح ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين، وبحسب آخر إحصائيات الإدارة العامة للمرور نشرتها صحيفة (الأنباء) الكويتية، فإن نحو 243 حادث دهس تقع سنويا في الكويت.

وينظم قانون الجزاء وقانون المرور حوادث الدهس التي تفضي إلى وفاة بعدة مواد، حيث يصنف الدهس العمد كجريمة قتل عمد تنتهي بتطبيق عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد حسب ظروف كل دعوى.

فيما يتهم قائد المركبة بقضايا الدهس غير العمد بتهمة القتل الخطأ، أو الإهمال في حال كان الضحية قاصر وكان ولي أمره سبباً في تعرضه للدهس.

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