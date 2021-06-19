كويتية غاضبة من ساحة الإرادة: “ما راح نطعم وأعلى ما في خيلكم اركبوه” (فيديو)

أثار قرار السلطات الكويتية منع المواطنين الغير مطعمين بلقاح فيروس كورونا، من دخول المطاعم والكافيهات غضبا واسعا بين الكويتيين الذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار.

وفي هذا السياق تظاهر عدد من الكويتيين اليوم، السبت، في ساحة الإرادة وأعلنوا عن رفضهم لهذا القرار.

اعتصام ساحة الإرادة

وحمل المتظاهرون لافتات استنكارية لصدور مثل هذا القرار، مشددين على أن التطعيم أمر اختياري وليس إجباري بكل الدول.

مغرودن يتعجبون من رفض بعض المواطنين لقرار مجلس الوزراء بفرض التطعيم لدخول المجمعات والصالونات والمطاعم مع أن جميع المطاعم تقوم بالتوصل اولاين وجميع منافذ التسوق بالمولات عن طريق الاولاين كذلك !

▪️الحكومة لم تجبر أحد على التطعيم. pic.twitter.com/pTF0kpeFn0 — المجلس (@Almajlliss) June 19, 2021

وأظهرت صور متداولة للتظاهرة مواطنة احمل لوحة كتب عليها ما نصه:”إذا كان اللقاح فعال فلماذا الخوف من غير المطعمين؟”

فيما أظهر مقطع فيديو مواطنة غاضبة من ساحة الإرادة وهي تكشف عن ضغوطات على كبار السن للتطعيم وتهديدهم بقطع معاشهم في حال رفضوا التطعيم.

مواطنة من #ساحة_الارادة : ما راح نطعم وأعلى مافي خيلكم أركبوه. pic.twitter.com/Wy0DQG90Us — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 19, 2021

وقالت:”لو ناكل تراب ما نخلي حقوقنا احنا احرار وارجعوا للتاريخ وديرتنا ما نخليها.. وما راح نطعم وأعلى مافي خيلكم أركبوه.”

حزمة قرارات

والخميس، أصدرت الحكومة الكويتية حزمة قرارات جديدة لتنظيم دخول مغادرة البلاد، سيسري تطبيقها بداية من أغسطس المقبل.

وحسب بيان لمركز التواصل الحكومي، نصت القرارات على “عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت”.

واستثنى القرار الفئات غير الخاضعة للتطعيم، ومن يتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل “شريطة حصولهم عتى شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة”.

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وسمحت الحكومة لغير الكويتيين بدخول الأراضي الكويتية بشرط حصولهم على جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة لدى الكويت.

كانت الكويت منحت موافقة الاستخدام الطارئ للقاحات المنتجة من شركات “فايزر أسترازينيكا ومودرنا وجونسون”.

ويُطلب ممن يرغب في دخول الكويت إجراء فحصي “بي سي آر”، الأول قبل الوصول بـ72 ساعة، والآخر خلال فترة العزل المنزلي الممتدة لـ7 أيام.

وقصرت الحكومة الكويتية الدخول إلى عدد من الأنشطة والمقاصد التجارية على من تلقى جرعتي اللقاح.

والأماكن هي: “صالات المطاعم والمقاهي، والأندية الصحية والصالونات، والمجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن 6 آلاف متر مربع بداية من 27 يونيو.

هذا وسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 337371.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أنها سجلت 11 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1862 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 318419 وذلك بعد تسجيل 1388.

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