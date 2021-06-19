هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الثوم والعسل صباحاً

بات معلوماً لدى الجميع أن فوائد الثوم عديدة على صحة الإنسان، تزداد مع مزجه بالعسل، وتناوله في الصباح .

ونشر تقرير لموقع (تايمز أوف انديا) أن تناول مزيج الثوم والعسل في الصباح، يعود بفوائد مذهلة على الجسم ومنها:

1- التعامل مع التهابات المعدة وعلاجها بطريقة طبيعية، نظرًا لأن الثوم مضاد رائع للأكسدة.

2- الثوم والعسل يساعد في عملية إنقاص الوزن.

3- الثوم مميع طبيعي للدم، لذلك فهو يساعد في استقرار مستويات ضغط الدم والكوليسترول.

4- يعتبر العسل أيضًا مفيد لمرضى القلب لأنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار.

5- يعتبر الثوم مصدرًا رائعًا للمضادات الحيوية ومركبات الكبريت المضادة للفطريات والتي لا تحميك من الالتهابات فحسب، بل تعالج أيضًا نزلات البرد والسعال.

6- عادة ما ينصح أخصائيو التغذية بتناول الثوم والعسل على معدة فارغة لعلاج حالات ارتجاع الحمض.

كيف اتناول مزيج الثوم والعسل صباحاً؟

لعمل مزيج الثوم والعسل، وللاستفادة منه، قم بتقطيع فص ثوم إلى 3-4 قطع وضعه على ملعقة، ثم أضف بضع قطرات من العسل واتركه لمدة دقيقتين قبل تناوله.

يمكنك أيضًا شرب من 2-3 رشفات من الماء الدافئ إذا كانت نكهة الثوم تبدو مزعجة بعض الشيء بالنسبة لك.

فوائد أخرى للثوم

اثبتت الابحاث ان هناك فوائد اخرى للثوم، اليكم 6 فوائد صحية لتناوله بشكل يومي:

1.يقاوم ارتفاع ضغط الدم: أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الثوم يوميًا سيكون له آثار طويلة المدى في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

لكن يجب الانتباه الى ان الثوم ليس جيدًا لجميع الحالات لذلك لابد من مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع في مستويات الكوليسترول بالدم.

2.مضاد للميكروبات: أظهرت الأبحاث عام 2016 أن تأثير الثوم على رائحة الجسم إيجابي في الغالب رغم أن كثيرين لا يطيقونها.

ووصف مشاركون في اختبار الشم روائح الأشخاص الذين تناولوا الثوم بأنها أقل حدة وأكثر جاذبية قد يكون هذا بسبب خصائص الثوم المضادة للميكروبات.

لكن ينصح بتناول الثوم قبل ذهابك لموعد أو ارتباط بيوم واحد وليس قبل الموعد مباشرة.

3.أسنان صحية: أظهرت الأبحاث أن الثوم قد يكون علاجًا جيدًا لالتهابات اللثة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الثوم بطبيعته على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش في الفم.

4.مكافحة الشيخوخة: إضافة الثوم مفيدة لنظامك الغذائي من أجل مكافحة آثار الشيخوخة والتقدم في العمر، حيث يعمل على زيادة إنتاج الجسم لمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة ومن ثم إبطاء علامات الشيخوخة الجسدية.

5.ممارسة الرياضة: إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي، يخفف العبء عن قلبك أثناء التمرين.

6.جهاز المناعة: الثوم معروف بخصائصه المقاومة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

ومن أجل تعزيز جهاز المناعة لديك يجب أن تأكل الثوم نيئًا، حيث يستفيد الجسم من مادة “الأليسين” الموجودة في الثوم والغنية بالعديد من الفوائد الصحية لتعزيز مناعة الجسم من الفوائد لصحتك، ولكن عند إضافة الثوم إلى الطعام يفقد الغالبية العظمى من الأليسين.