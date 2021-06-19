تميم يونس يرد على اتهامات طليقته ندى عادل!

تصدر اسم الفنان المصري تميم يونس، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد اتهام طليقته ندى عادل له بـ(الاغتصاب الزوجي).

وخرجت ندى عادل بفيديو عبر حسابها على (انستجرام) قالت فيه إنها حاولت تجنب الحديث عن الاغتصاب الزوجي، رغم أن الكثير يطالبها بهذا الحديث الثقيل عليها بحسب وصفها.

ندى عادل: الاغتصاب الزوجي ليس جريمة في مصر!

وتابعت ندى عادل: (بزعل جدا لما ألاقي الاغتصاب الزوجي مش جريمة في مصر، وإن مفيش قانون في مصر يحمي الزوجة من هذا، باعتبارها ملكا لزوجها).

وأضافت طليقة تميم يونس: (في شيوخ أزهر تخرج تقول إن ده مش حاجة، لا هو حاجة جدا، من موقعي وبشكل شخصي بقول إنه حاجة).

ولمحت ندى عادل بشكل مباشر إلى تعرضها لذلك، وقالت إنها بقيت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر وعقب مواجهته قام بالاعتذار لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بالرضا.

تميم يونس يرد على اتهامات طليقته

وأمام هذا التصريح، خرج تميم يونس عن صمته بفيديو نشره عبر خاصية (الستوري) على حسابه في تطبيق (انستجرام).

وقال تميم: (ده محصلش وأول مرة أسمع عن ده زيي زيكم وعيلتي برضو أول مرة تعرف ده).

وأكد تميم يونس صاحب أغنية (سالامونيلا) الشهيرة، أنه لن يتخذ خطوات قانونية، وقال: (مش هقدم أي إجراءات قانونية إلا لما تكون التهمة صريحة وواضحة.. وساعتها هتصرف بالقانون ومش هكرر الأخطاء اللي الناس بتستفزني عشان أقع فيها).

وتابع تميم حديثه عن التحرش بشكل عام مؤكداً أن هذه الحوادث تنتشر في مصر كل يوم: (بقول للناس ماتكدّبش أي بنت بتتكلم عن التحرش، إنت حر ماتصدقهاش لكن ماتكدبش البنت حتى لو كان الكلام على شخصي وأنا المتهم، ممكن آخد حقي بالطرق القانونية والقضاء، ولكني لا أُكذب بنتاً).

واستطرد: (المطلوب منا نوفر كل سبل الأمن والأمان والدعم للبنت وما نهددش حتى لو الاتهام لنا شخصيا، واللي عمل خطأ زمان يشيل مسؤوليته ويشيل خطأه ومايهربش حتى يعيش عيشة كريمة حتى لو في السجن، وحتى لو الناس كرهته).

وهو ما اعتبره الجمهور اعترافاً غير مباشر من تميم يونس بصحة اتهامات طليقته ندى عادل.

الطبيب المتحرش بالفنانين

وكان تميم يونس، قد كشف في ديسمبر الماضي عن تعرضه للتحرش على يد طبيب الأسنان المصري الشهير باسم سمير، حين كان في العشرينات من عمره، وقال بمقطع فيديو: (أعطاني جرعة بنج، وسألني أسئلة غريبة وأنا تحت تأثير البنج، وأخبرني أنني بحاجة إلى حقنة في العضل، ووجدته فجأة أمسك بعضوي الذكري).

وأشار تميم إلى أنه شعر بالهلع حين رأى العام الماضي إعلانات لهذا الطبيب على فضائية المحور. وفضائيات أخرى، ثم تفاجأ بفنان كبير يروي قصة مماثلة عن نفس الطبيب. مضيفاً: (حتى لا يقول أحد لماذا يفضح الفتيات المتحرشين).

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وكذلك، كتب الفنان المصري عباس أبو الحسن، حينها منشوراً اتهم قال خلاله إن باسم سمير تحرش به أيضاً.

وبعد خروج تميم عن صمته، علق أبوالحسن قائلاً: (فاضل إنكم تعرفو ان محامي د. باسم س هو نفسه محامي مغتصبين فتاة فيرمونت هو نفسه محامي المغتصب المتسلسل احمد ذكي بسام . راجل فاضل ماشي في كل حتة وفي كل البرامج بيتشدق بالأخلاق والدين والرفعة والبتنجان.. ما جمع الا ما وفق !).

ووجه رسالة إلى النائب العام طالب فيها بالتحفظ الفوري على الطبيب، وقال: (نداء الي النائب العام : نطالب بالتحفظ الفوري علي طبيب الأسنان المجرم المعتدي الجنسي المتسلسل باسم .س قبل ما يهرب ويحصل مجموعة فيرمونت).

أغنية (سالمونيلا) وتحريض على العنف!

هذا واشتهر تميم يونس بأغنية (سالمونيلا) التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و(يوتيوب).

لكنها أثارت لاحقاً الجدل لما بها من محتوى رآه البعض يحرض على العنف ضد النساء ومقابلة رفض النساء للرجال بممارسة العنف ضدهن.

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وخرجت حينها فتاة تدعى دعاء فتفت اتهمت تميم يونس بالتحرش بها أثناء عملها معه في أحد الإعلانات التي أخرجها.

وكتبت دعاء فتفت في منشور لها عبر (فيسبوك): (وضع تميم يده على ظهري وضحك باعتبار أن هذه الحركة خفة ظل. كما روى لي عن سيدة وضع يده على قدمها في اجتماع عمل متباهياً بعدم قدرة السيدة على رد تحرشه هذا).

وتابعت موجهة كلامها للفنان: (تميم أنت متحرش، لا تستطيع التعامل مع رفض النساء بشكل ناضج. أنت حر في صعود الترند. لكن ليس على حساب قضايا نسوية تحارب جمعيات وأشخاص من أجل زيادة الوعي بشأنها).

وأكد تميم يونس حينها أن الأغنية ليست ضد المرأة كما اعتقد عدد من الفتيات بسبب كلماتها.

وقال تميم في تصريحات صحفية: (مكنتش عايز أرد بس مضطر أوضح، معظم الناس حبت الأغنية، وتعليقات قليلة انتقدتها واعتبرتها ضد المرأة. الأغنية قصدت بها السخرية من الشاب الذي يمثل الرومانسية ثم يجن عندما ترفضه الفتاة ويقوم بتوجيه الإهانة لها واتهامها بأمور غير صحيحة ويعاملها بذكورية فيها نقص).

وعلل عدم توضيح ذلك في الأغنية بأنه سيؤثر على عنصر المفاجأة، مؤكداً: (أنا كنت بهزر ومش هبطل أهزر).

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