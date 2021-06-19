الماكينات الألمانية تقهر حامل اللقب البرتغال بهزيمة ثقيلة في اليورو (فيديو)

تفوق المنتخب الألماني على منافسه حامل اللقب السابق منتخب البرتغال برباعية ثمينة مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع كلا المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” على أرض ملعب “أليانز أرينا”.

أهداف منتخب البرتغال

وسجل منتخب البرتغال أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال15 عن طريق النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بتسديدة قوية سكنت شباك مرمى منتخب ألمانيا، فيما سجل زميله في الدقيقة ال67 عن طريق دييغو جوتا.

أهداف منتخب ألمانيا

وأحرز منتخب ألمانيا أول أهدافه في اللقاء في الدقيقة ال 35 بهدف عكسي عن طريق مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياس ليقلص الفارق مع منتخب البرتغال.

بينما جاء الهدف الثاني بعد ارتكاب خطأ أخر في الدقيقة ال 39 ليسجل هدفًا في مرماه عن طريق رافائييل غيريرو.

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وفي الدقيقة ال51 بتسجيل الهدف الثالث عن طريق كاي هافرتز، وجاء الهدف القاتل في المباراة في الدقيقة ال60 عن طريق روبن جوسينس، لينتهي اللقاء بفوز منتخب ألمانيا بأربع أهداف ثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة منتخب ألمانيا

ولعب المدير الفني لمنتخب ألمانيا ” يواخيم لوف” 61 عامًا في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث جاء في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما لعب في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، روديجر، هوملز، جونتر، أما في خط الوسط جاء كلاً من: كيميتش، كروس، جوندوجان، جوسينس، وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي: مولر، هافيرتز، جنابري.

تشكيلة منتخب البرتغال

ودخل مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس” 66 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ألمانيا “المكاكين”، حيث كان في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: بيبي، روبن دياس، جواو كانسيلو، نونو مينديز، أما في خط الوسط لعب كلاً من: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، برناردو سيلفا، ريناتو سانشيز.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، جواو فيليكس.

تشكيلة المجموعة المنافسة في اليورو

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب فرنسا برصيد 4 نقاط، بينما جاء في المركز الثاني منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط.

أما في ثالث الترتيب جاء منتخب البرتغال متساويًا بنفس النقاط مع ألمانيا، وفي أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب هنغاريا بنقطة وحيدة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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