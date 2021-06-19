أحمد حلمي يرقص مع ابنته لي لي في أول ظهور عبر تيك توك (فيديو)

ظهرت (لي لي) ابنة الفنانان المصريان أحمد حلمي ومنى زكي، بفيديو طريف لأول مرة مع والدها عبر تطبيق (تيك توك).

أحمد حلمي وابنته يرقصان ويغنيان

وكانت (لي لي) مع والدها في سيارة يغنيان ويرقصان معاً على أنغام أغنية لفريق (مادكون) النرويجي.

كما ظهر أحمد حلمي يحتضن ابنته في فيديو آخر ويغني معها ويرقصان أمام المنزل.

وجمعت الفيديوهات التي نشرتها (لي لي) عبر حسابها الرسمي على تطبيق (تيك توك) أكثر من 550 ألف مشاهدة، على الرغم من أن حسابها يتابعه 144 ألف متابع فقط.

دعم ومساندة

ودائماً ما يساند أحمد حلمي ابنته في اختياراتها في الحياة، حيث قام مؤخراً بدعم (لي لي) في المعرض الذي شاركت فيه لعرض منتجاتها التي صنعتها بنفسها.

وظهر حلمي في الصور التي انتشرت حينها برفقة زوجته منى زكي وابنتهما وهما يقدمان الدعم لها في تجربتها الجديدة.

وعبر أحمد حلمي عن فخره بابنته التي مازحها قائلاً إنها لن تقوم بمعاملته كزبون خاص، وتقدم تخفيضًا له على المنتجات التي تبيعها، بل سوف يحصل على (تي شيرت) مجانًا.

وكشفت (لي لي) عن تفاصيل مشروعها من خلال لقائها مع برنامج (The Insider)، المذاع على تليفزيون دبي.

وقالت (لي لي) إنها تحب الرسم منذ صغرها، وهي الموهبة التي اكتسبتها من والدها مضيفة: (كنت برسم معاه ومن وأنا صغيرة وكنت بسأله على أي حاجة).

وأشارت (لي لي) إلى أنها دشنت صفحة عبر تطبيق (إنستجرام) لمشروعها الجديد، بالتعاون مع صديقتها (ناديا).

وأوضحت ابنة أحمد حلمي أنها بدأت في الرسم على الحقائب لبيعها، لكن والدتها نصحتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة في البداية حتى تنجح فكرتها.

رامز جلال زبون ابنة أحمد حلمي

وكشفت (لي لي) أن والدها أحمد حلمي هو أول الزبائن في مشروعها الجديد، قائلة: (عملته الديزين بتاع جاكيت).

وأكدت (لي لي) أن الفنان رامز جلال أيضاً من زبائنها: وقالت: (هو كان عاوز يعمل حاجة مجنونة مش مفهومة، وعملتله تصميم بألون كتير).

وبرزت لي لي حلمي بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور لها مع والديها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي 2020 .

ونشرت حينها الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي هذه الصور معيدة في الوقت ذاته نشر فيديو البث المباشر للحفل نقلا عن قناة DMC.

وقالت منى زكي في مقابلة على قناة(DMC): (بنتي كمان أول مرة تحضر، هي معي النهاردة أول مرة تحضر معي مناسبة وأنا مبسوطة فيها برضو انها جاءت معي في اللحظة دي.. هي عموما رسامة وبترسم حلو أوي والي هي عاوزاه تعمله انا حبقى سعيدة لما هي تبقى مبسوطة).

وسبق أن تداولت حسابات فنية ونشطاء مقطع فيديو لـ(لي لي) أحدث حينها ضجةً واسعة بمواقع التواصل.

وتظهر (لي لي) في مقطع فيديو صورته من (الحمام) وكانت بذات الإطلالة التي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 .

واستعرضت (لي لي حلمي) إطلالتها وهي ترتدي فستانًا منفوشًا مزينًا بطبعات الورد، مع مكياج

ناعم بدرجات الألوان الترابية، بينما اعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل.

ليلي حلمي، ابنة أحمد حلمي ومنى زكي، تظهر فستانها من مهرجان القاهرة السينمائي عبر تيك توك. #CIFF2020 pic.twitter.com/3eVVnBBgQ9 — Screen Mix (@ScreenMix) December 3, 2020

أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز

وفي سياق آخر نشر أحمد حلمي مؤخراً صورا له مع الفنان كريم عبد العزيز بعد حضورهما إحدى المناسبات.

وعلق أحمد حلمي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على (تويتر) ساخراً: (حد عنده تعليق اكتبه على الصورة دي؟ وهكتب اسمه عليه).

حد عنده تعليق اكتبه علي الصوره دي ؟ وهكتب اسمه عليه 🙏 pic.twitter.com/qS2DBZQ7Uq — Ahmed Helmy (@ahelmy) June 15, 2021

وحظيت الصورة بتفاعل النجوم أيضاً وليس الجمهور فقط، وعلق عليها كل من ياسمين عبد العزيز، وأحمد زاهر، ونور وغيرهم.

كما علقت منى زكي أيضاً على الصورة ووصفت زوجها وكريم عبدالعزيز بأنهما أفضل أصدقاءها.

وكان كلاً من أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز قد اجتمعا فنياً بعد أكثر من 20 عاماً.

حيث كان المخرج بيتر ميمي قد قدم مع كريم عبد العزيز مسلسل (الاختيار 2) في موسم رمضان الماضي، وشارك أحمد حلمي كضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل.

وتردد بعد انتهاء المسلسل حينها أن هناك احتمالا لتقديم جزء ثالث من بطولة كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي، إلا أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تؤكد ولم تنف هذه الأخبار.

ولقي المشهد الذي قدمه الثنائي حلمي وعبدالعزيز تفاعلا كبيراً بين الجمهور الذي طالبهما بضرورة وجود عمل يجمعهما قريباً.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك