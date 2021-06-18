هل تزوّجت لجين مشعل من نايف الراشد؟! (شاهد)

كشف الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن زواجه من الفنانة الكويتية لجين مشعل.

واكد الراشد أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالفنانة لجين مشعل، وأن ما يربطه بالفنانة الكويتية مشاركتها معه في عمل فني منذ فترة طويلة.

جاء ذلك لوجود حساب لسيدة تحمل هذا الاسم وتدعي أنها متزوجة من شخص يدعى نايف، وتضع صورته، مشددا على أنه لحق به ضرر كبير في عمله جراء تلك الشائعة.

وقال نايف الراشد، إن البعض ينسجون قصصا من خيالهم ويضعون سيناريوهات أخرى وصلت إلى حد اتهامه بأنه يعنفها ويعتدي عليها.

وكشف نايف الراشد السبب وراء تلك الشائعة، وهو حساب لسيدة، مبينا أنه كان يعرض مسرحية للأطفال من إنتاجه، وكان الجمهور يرفض حضور العرض ويريد استرداد التذكرة، اعتقادا من جانب البعض أن نايف الراشد هو الذي تقصده تلك السيدة.

وقال أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة، وقام بمقاضاة السيدة صاحبة الحساب.

وأوضح أن القانون كشف خلال التحريات، أن صاحبة الحساب هي فتاة قاصر، وهنا طلب من المحامي أن يتنازل عن القضية، وانتهى الأمر في ذلك الوقت.

وتابع أنه فوجئ بتجديد تلك الشائعة عبر حساب لشخصية تدعى ”جوجو الزلم“، وعندما قرر مقاضاته حصل على حكم لصالحه.

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لجين مشعل

يُشار الى أن لـجين مشعل هي ممثلة كويتية من أصول إيرانية، وشقيقها الممثل خالد البريكي

وبدأت لـجين مشعل مشوارها الفني العام 2011 عبر مسلسل ”البيت السعيد“.

كما شاركت في عدة أعمال فنية، منها: مسرحية ”كابوس“، ومسلسل ”درب الوفا“، ومسلسل ”أشباح أم علي 2“ ومسلسل ”هابي هاوس“ وغيرها.

خلاف نايف الراشد مع حليمة بولند

وقبل فترة، كشف الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد تفاصيل خلافه مع الممثلة والإعلامية الكويتية حليمة بولند.

وقال الراشد أنها عملت مع شركته من خلال برنامج ”مسلسلات حليمة“، الذي كان تحت إدارة شركته عامي 2009 و2010.

واضاف نايف الراشد، في مقابلة مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، إن بولند ”تلفظت ضده خلال مؤتمر صحفي بلفظ لم يتقبله، حيث تغنت بأن تلك السلسلة يجري تصويرها في أستوديوهات mbc وظلت تتغنى أنها وقعت معهم“.

وأضاف المنتج الكويتي أن البرنامج من إنتاج وإدارة شركته، ولكنها قالت عنه: ”نايف الراشد عبد مأمور عند mbc ”.

وقال أنه ”تم العمل على الموسم الأول والثاني، والعمل كاد أن يتوقف بعدها ولكنها وقتها اتجهت لإدارة mbc، معتقدة أنها ستنتجه لها ولكن الإدارة أكدت أن البرنامج من إنتاج مركز النايف“.

وأشار الراشد إلى أنه غضب من اللفظ الذي قالته حليمة بولند بحقه حينها، وقرر إيقاف العمل تماما، قائلا: ”توقف الجزء الثالث لأن الكلمة كانت سيئة بحقي“.

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