ميريام فارس تذهل متابعيها بصور الرقص في وضعيات صعبة

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صوراً، من تمرينات الرقص لفيديو كليب (غدارة يا دنيا)، الذي تم تصويره في برلين .

وأثارت الصور التي نشرتها ميريام فارس جدلاً بسبب ظهورها مع مدربين ذكور، وأدائها معهم تلك التمارين، حيث ظهرت في الصور والمدربين ​بيار خضرا​ وجوناثان جنفرين حيث احتضنها احدهما من الخلف تارةً، وتارة أخرى حملها على كتفه، وكانت ترتدي ملابس قصيرة .

وقد بدت ميريام في وضعيات صعبة تتطلب ليونة جسدية هائلة الأمر الذي أذهل متابعيها.

وحصدت أغنية “​غدارة يا دنيا​” اكثر من ٦ ملايين مشاهدة في الأسبوع الأول من اطلاقها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وسجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​.

وفي 3 حزيران/يونيو الحالي، أطلقت ميريام فارس الوثائقي الخاص بها “Myriam Fares the Journey”، على إحدى المنصات الإلكترونية.

إجهاض وإكتئاب ميريام فارس

ميريام فارس، قالت إنها فقدت جنينها عام 2017، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية وشعورها بتوقف الحياة وكل أحلامها، وابتعادها عن أي أعمال مستقبلية.

وسردت ميريام فارس في الوثائقي الخاص بها بعنوان (الرحلة) على شبكة (نتفليكس) قائلة: (في السابع من شهر تموز (يوليو) من عام 2017، تأكدت من أني حامل بمولودي الثاني، ووقتها كان لدي مشاكل صحية وجسدي لا يتحمل الحمل، وشعرت كأن جزءاً مني قد ذهب، وشعرت بالذنب مع أنه ليس ذنبي).

وتابعت ميريام فارس: (شعرت بالاكتئاب والوحدة وشعور لا يمكن وصفه، ولا يشعر به سوى السيدة التي تمر بنفس الظروف).

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنه من تلك اللحظة لم يعد لديها هدف وحلم، وأوقفت مشاريعها الشخصية والفنية والأغاني التي كانت تحضر لها على الرغم من قدرتها الدائمة على الفصل بين حياتها الشخصية والمهنية على حد تعبيرها.

وأضافت ميريام فارس في الوثائقي الذي يبلغ مدته أكثر من ساعة: (ماحدث حطمني وأصبح تركيزي أكبر عائلتي وهذا الشيء أخذ 4 سنوات كانوا صعبين، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي أتصالح فيه مع نفسي).

واستطردت ميريام: (الحمدلله، في عام 2020، أعطاني الله ابني دايف، وكنت سعيدة بالقدر الذي كنت أخاف عليه من وباء كورونا الذي نعيشه، وأن أعيش نفس التجربة وأفقد ابني). وأشارت ميريام فارس إلى أنها أصبحت تشعر بالأمهات أكثر، وأن الحجر الصحي الذي فرضه أزمة فيروس كورونا، كان فرصة لتقضي وقتها بالبيت مع أسرتها. ميريام فارس: (اعتبرت نفسي في حرب) كما سردت ميريام جوانب أخرى من حياتها ومعاناتها في العام الماضي، وقالت: (سنة 2020 وضعتنا أمام اختبارات كبيرة، وحرمتني أن ألتقي بالناس الذين أحبهم، وسرقت مني حريتي والشغف والحماس الذي أشعره بمجرد أن أُقف على المسرح). اقرأ ايضا: فيديو لزوج الفنانة اللبنانية ميريام فارس وهو يقبّلها يشعل المواقع! وتابعت: (حرمتني أن أودع أقرب الناس على قلبي قبل يغادروا الدنيا، 20 فبراير 2020 سمعت عن أول حالة من كورونا أثناء دخولي إلى حفلتي في البحرين، ورجعت على بيروت على حياة ثانية أنا وعائلتي وعلينا تقبلها). ووصفت ميريام الأمر بالحرب، وقالت: (اعتبرنا نفسنا في حرب وهذا ماحدث بعد أسبوع من عودتي من السفر، واكتشفت أني حامل في الأسبوع السادس بمولودي الثالث وليس الثاني). انتقادات وهجوم وكانت ميريام فارس قد تعرضت لموجة انتقادات بمجرد إعلانها عن استعداد إطلاقها فيلماً يحكي معاناتها مع الحظر بسبب أزمة كورونا. ورأى الجمهور أنه لا يوجد داع لتسليط الضوء على معاناتها بمفردها، لأن العالم كله أيضاً أصيب بمشاكل نفسية واجتماعية لا يزال آثارها حتى الآن بسبب وباء كورونا.

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