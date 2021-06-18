موعد مباراة منتخب فرنسا وهنغاريا اليوم في اليورو والقنوات الناقلة

من المقرر أن يخوض منتخب فرنسا أمام منافسه هنغاريا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا “اليورو 2020″، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” بوشكاش أرينا”.

موعد مباراة فرنسا وهنغاريا

وستقام المباراة بين منتخب فرنسا ” الديوك” أمام نظيره هنغاريا في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

Entraînement veille de match à la Puskás Arena 👊 #HONFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lkMWowQT8j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 18, 2021

بينما ستكون عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل مباراة منتخب فرنسا وهنغاريا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

Session d'affrontements devant les buts pour les Bleus en fin de séance d'entrainement ! ⚽🎯 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/S4qYUQaExS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 18, 2021

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX1″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12245، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11547، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي حسن العيدروس.

تشكيلة منتخب فرنسا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه الألماني في منافسات الجولة الأولى من بطولة اليورو، حيث سيكون في حراسة المرمى لوريس.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب هنغاريا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ” ماركو روسي” 56 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث سيكون في حراسة المرمى جولاتشي.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: بوتكا، أوربان، أتيلا سالاى، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: أدم ناجي، لوفرنسيس، كلينهسلر، أندرياس شافير، أتيلا فيولا.

وفي خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، رولان شالاى، أدم سالاى.

ترتيب المجموعة المنافسة في اليورو

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب البرتغال برصيد 3 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب فرنسا بنفس رصيد النقاط.

وفي ثالث الترتيب جاء منتخب ألمانيا بدون أي من النقاط، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا بنفس النتيجة مع منتخب ألمانيا في منافسات بطولة اليورو.

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