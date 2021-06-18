موعد مباراة منتخب الأرجنتين والأوروغواي في كوبا أمريكا
موعد مباراة منتخب الأرجنتين والأوروغواي في كوبا أمريكا
Imageرياضة

موعد مباراة الأرجنتين والأوروغواي في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي منتخب الأرجنتين أمام نظيره منتخب الأوروغواي فجر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “ماني جارينشا الوطني” في دولة البرازيل.

موعد مباراة الأرجنتين والأوروغواي

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين والأوروغواي، في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية التي تمتلك حقوق البث والملكية لمباريات بطولة كوبا أمريكا2020.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة  

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء الناري بين المنتخبين العملاقين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه الأوروغواي بتشكيلة أساسية حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

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وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الأوروغواي

وسيلعب مدرب الأوروغواي ” أوسكار تاباريز” 74 عامًا، بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه منتخب الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى فيرناندو موسليرا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: دييغو غودين، مارتن كاسيريس، رونالد أراخو، خوسيه خيمينيز، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: فيديريكو فالفيردي، جيورجيان دي أراسكايتا، لوكاس توريرا.

بينما في خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثلاثي، لويس سواريز، إدينسون كافاني، فاكوندو توريس.

تشكيلة المجموعة المنافسة في كوبا أمريكيا

ويحتل صدارة المجموعة المنافسة منتخب باراغواي برصيد 3 نقاط، وفي ثاني الترتيب جاء منتخب الأرجنتين بنقطة وحيدة.

أما في ثالث الترتيب آتى منتخب تشيلي متساويًا بنفس النقاط مع منتخب الأرجنتين، وفي رابع الترتيب جاء منتخب الأوروغواي بدون نقاط، بينما في أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب بوليفيا متساويًا مع منتخب الأوروغواي ضمن منافسات  كأس كوبا أمريكا.

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