لينا قيشاوي تكشف السبب الحقيقي لما حدث معها على الهواء مباشرة (شاهد)

علّقت مذيعة قناة الجزيرة القطرية، الاعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي، على واقعة تعرّضها لإجهاد على خلال تقديمها برنامج (الجزيرة هذا الصباح)، على الهواء مباشرة.

وعلّقت لينا قيشاوي بسخرية على خبر قال إنها تنفي إشاعات متداولة عن وفاتها وتؤكد أنها بخير بعد وعكة أصابتها على الهواء.

وقالت لينا باستغراب: (و كيف بعد ١٠ دقايق كملت حلقة هذا الصباح؟ لا حول ولا يا رب. أنا بخير مجرد اجهاد. و الحياة جميلة و الحمد لله).

🤔 و كيف بعد ١٠ دقايق كملت حلقة هذا الصباح؟

لا حول ولا يا رب

أنا بخير مجرد اجهاد 😅 و الحياة جميلة و الحمد لله 🙏🏻 pic.twitter.com/yYpLkGhqTg — لينا قيشاوي🕊 (@lina_qishawi) June 15, 2021

شائعات زواج لينا قيشاوي وزميلها الجزائري مراد بوعلام

وفي أبريل الماضي، حسم الإعلامي الجزائري والمذيع بقناة الجزيرة مراد بوعلام، الجدل الدائر بشأن الشائعات التي انتشرت عن زواجه من زميلته الإعلامية الفلسطينية بقناة الجزيرة لينا قيشاوي، وذلك بعد نشر لينا صورا من حفل الزواج يظهر بها العريس بظهره ما دعا البعض للتخمين بأنه بوعلام.

ونشر مراد بوعلام عبر صفحته الرسمية بفيس بوك صورة من حفل زفاف لينا قشاوي ومن ضمن الصور التي نشرتها هي على صفحتها، وعلق بما نصه:”أبارك للزميلة لينا قيشاوي زواجها وأدعو الله أن يرزقها وزوجها السعادة الأبدية.”

وتابع نافيا الإشاعات المنتشرة ومحذرا من تداولها ومؤكدا أنه ليس هو العريس الذي ظهر في الصورة:”أما من خمنوا أنني العريس!!! فأقول لكم هداكم الله وتعلموا التثبت قبل إطلاق الإشاعات وتناقلها!”

وحاز توضيح الإعلامي الجزائري على تفاعل واسع من قبل متابعيه، الذين حذر معظمهم من تداول الشائعات خاصة بمثل هذه الأمور الشخصية الحساسة، حيث أنها قد تتسبب بمشاكل كثيرة.

وعلق الإعلامي عمار قصيرة على منشور بوعلام ممازحا إياه:”عينك بعيني يا مراد”، وأضاف متضامنا معه:”لا واضح أنو ليس أنت لكن للأسف هذا هو حال سوشيل ميديا حاليا”.